УзбЦИК сообщил в 17.00 о явке избирателей в 70% и наглухо завис

01:56 10.07.2023

Явка на выборах в Узбекистане приблизилась к 70% - ЦИК

К 17:00 на досрочных выборах президента в Узбекистане проголосовало 69,85% зарегистрированных избирателей, сообщил ЦИК.



Явка на досрочных выборах президента Узбекистана на 17:00 составила 69,85%, проголосовало 13,459 миллиона из 19,27 миллиона зарегистрированных избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия.



Лидером по явке снова стала Джизакская область - 75,5%, Андижанская сместилась на второе место - 74,83%. Меньше всего проголосовавших в процентном соотношении по-прежнему в Ташкенте - 63,35%. Чуть больше, чем в столице, - в Хорезмской области - 64,16%.