Запад хочет и... боится поражения России, - Салем Алкетби

08:31 10.07.2023 AgoraVox

Франция

10 июля 2023

Какой хочет видеть Россию Запад?



Фото подбитых танков ВСУ вызывают на Западе все большее неудовольствие, пишет AgoraVox. Ведь речь теперь чаще всего идет о технике США и ЕС, и ее гибель для них означает неподписанные контракты на поставки. А это огромные денежные потери и крах престижа. Но и "победа" ВСУ грозит бедой.

Многие западные страны бьют тревогу по поводу опасностей, которые могут возникнуть в случае поражения России в украинском конфликте. Но это разумное меньшинство. Тем не менее радикальное большинство западных политиков подчеркивают "императив", то есть моральную необходимость для Запада - сломить решимость Кремля в этом противостоянии. Тем не менее в недавнем интервью Bloomberg бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предостерег западные страны от соблазна довести Россию до "чувства бессилия с примесью жажды мести", поскольку это может иметь непредсказуемые последствия. Он также указал, что доминирующий военный менталитет на геополитическом поле может превратить российско-украинский конфликт в настоящую мировую конфронтацию с потенциальным участием Китая и других стран.



Ситуация в Украине сейчас обостряется, но это происходит без того, чтобы привлечь к этому процессу встревоженное внимание общественности. Россия гордится уничтожением немецких танков Leopard, недавно приобретенных украинской армией. Это значит, что поставки западной техники не дали ожидаемого эффекта, и этот факт подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Подготовившись к прибытию американских истребителей F-16 на Украину, Россия утверждает, что спланировала соответствующий технологический и военный ответ.



Неприятные картинки



Почему же о фактах неудачи наступления и уничтожения западной техники мало говорят? дело в том, что снимки подбитых западных танков и другого уничтоженного в украинской лесостепи оружия все больше раздражают западных лидеров. Поэтому западные страны и НАТО все чаще заявляют о своей готовности оказать дополнительную помощь, чтобы повысить шансы Украины нанести поражение российской армии.



Разрекламированное украинское контрнаступление, которое уже несколько месяцев приковывает к себе внимание всего мира, на самом деле началось недавно. Его первые результаты не оправдали ожиданий украинских и западных экспертов. Несколько немецких танков Leopard-2 стали жертвами российских легких беспилотников "Ланцет", хотя эти беспилотники не предназначены для уничтожения танков. Эти дроны могут атаковать только легкобронированную технику и нести заряды взрывчатого вещества массой не более 3 килограммов. Обладая дальностью до 40 километров и низкой себестоимостью, эти российские боевые летающие машины доказали свою эффективность. Благодаря своему небольшому размеру и исключительной способности летать на очень малой высоте "Ланцет" играет важную тактическую роль.



Нынешнее положение дел указывает на существенный сдвиг акцентов в этом конфликте. Все видят, что речь идет о схватке российских вооружений и их западных аналогов. А это значит, что в игру включаются важные стратегические планы: каков баланс сил, чьи вооружения лучше? И на кону огромные деньги: проверяются показатели надежности военной промышленности и связанных с ними шансов на продажу своего оружия. Кто получит выгодные договора на новые поставки - вот что решается сейчас. Видеоролики, показывающие уничтожение многочисленных танков Leopard 2, танков AMX-10 французского производства, а также западных боевых бронированных машин типа американского Bradley озадачили западные СМИ. Не будем забывать сообщения о том, что Россия захватила неповрежденными целых танка Leopard 2, которые будут перевезены в Россию для тщательного изучения технологических секретов и оценки сильных и слабых сторон.



Некоторые наблюдатели предположили, что США не позволят Украине использовать американские танки Abrams в продолжающемся конфликте. Они опасаются, что уничтожение танков будет иметь катастрофические последствия для репутации американской оборонной промышленности.



Германия сворачивает поставки танков - чтобы не позориться

Также ходят слухи о том, что поставка современного вооружения Германией Украине может быть сокращена или ограничена. Это связано с потерями новейшего немецкого оружия на Украине, что серьезно может подорвать репутацию немецкого вооружения. По разным оценкам, около 25% западного оружия, недавно поставленного украинским военным, было уничтожено.



Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли намекнул на неминуемый провал украинского контрнаступления. Он выразил это в по-британски завуалированной форме, заявив, что контрнаступление украинских сил "не обязательно приведет к быстрому или решающему военному результату" на Украине. Указав на возможность долгосрочной перспективы, Клеверли подчеркнул важность готовности Запада продолжать поддержку Киева.

Неизбежная перспектива военного коллапса на Украине может втянуть Запад в прямой конфликт с Россией. Это предположение, которое постепенно набирает силу на Западе, подкрепляется нехваткой жизнеспособных политических альтернатив, способных убедить враждующие группировки искать другие пути. Кроме того, недавние неудачи, понесенные украинскими военными, побуждают российских военачальников продолжать конфликт с целью полного прорыва украинской обороны и достижения военного триумфа. В условиях массированной поддержки Украины Западом такой триумф будет тем большим унижением для США и ЕС.



Россияне на поражение не согласятся

Российские лидеры не потерпят поражения своих вооруженных сил на Украине, даже если им придется прибегнуть к ядерному оружию. Это убеждение прочно укоренилось у большинства экспертов и специалистов. Несмотря на это, Запад упорно желает одержать военную победу над российской армией, но все формы помощи, оказанной Украине до сих пор, не достигли этой цели и даже не приблизились к ней.



Следовательно, конфликт превращается в неумолимый вихрь истощения, который уже не касается только Украины, ее территорий и ее суверенитета. Он касается возможностей НАТО, которая вынуждена оказывать практически безоговорочную поддержку украинской армии. Он также связан со статусом российских и западных вооружений, их разным происхождением и производственными процессами, а также с военным сдерживанием и балансом сил в мире. Более того, это связано с репутацией самого оружия, а также с его способностью сохранять свою долю рынка и его распространение в мировом масштабе.



Цели США: Россия как "военная разминка" перед схваткой с Китаем?

Важно отметить, что участие американцев в украинском конфликте связано с зарождающимся стремлением американской стороны нейтрализовать Россию в рамках подготовки к столкновению США с Китаем. Господствует мнение, что военная победа над Россией приведет к падению Путина, хотя никаких подтверждений этому прогнозу нет. Но все эксперты согласны, что столь чаемое Западом поражение России может погрузить страну в фазу турбулентности. Расчет американцев: держать Россию в этой турбулентности. Цель: "обезвредить" для себя русских до той поры, пока не будет урегулирован конфликт Запада с Китаем.



Сложная ситуация, созданная конфликтом, связана с тем, что на самом деле умные люди на Западе вполне осознают опасность, которую несет вариант "побежденная Россия". Тем не менее Запад не может смириться и с тяжелыми для своего самомнения последствиями от поражения Украины. Запад сам загнал себя в эту ситуацию, но теперь он колеблется с выбором "между двух зол". И в этой ситуации Запад откладывает решение, учитывая обстоятельства и положение дел на местах.



Автор: Салем Алкетби (Dr. Salem Alketbi) - политолог, доктор наук Источник - inosmi.ru

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