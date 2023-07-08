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Если бы не арабские герои, Франция бы рухнула! - Абдулрахман Аль-Мелхем
09:27 10.07.2023

Al-Watan Bahrain
Бахрейн

Ослабление карантинного режима во Франции - ИноСМИ, 1920, 09.07.2023

Экономическая ситуация во Франции оставляет желать лучшего в свете нынешних беспорядков и последствий пандемии, отмечает автор статьи из Al-Watan Bahrain. По его мнению, западные страны еще не рухнули только благодаря туристам, а именно - богатым "арабским героям".
Францию, в частности ее прекрасную столицу, накрыла волна беспорядков. Вследствие вандализма, мародерства и ограблений магазинов, которыми славится Париж и не только, страна понесла огромные убытки, оцениваемые в миллионы долларов.

Но те, кто поджигал автомобили и заведения - молодежь, большая часть представителей которой являются безработными. Это побудило министра внутренних дел Франции объявить чрезвычайное положение в стране. СМИ также сообщили о том, насколько велик ущерб, причиненный этими молодыми людьми, особенно последствия этих разрушений для туристического сектора, от которого зависит французская экономика и который уже пострадал от пандемии COVID-19.

Эти неспокойные дни приходятся на время начала летних отпусков. Но кто оживляет французскую экономику и тратит миллионы долларов на жилье в самых дорогих и роскошных отелях? Кто больше всех покупает товары люксовых брендов, известных во всем мире? Кто готов отдать баснословные суммы денег на одежду, которую носят великие деятели искусства?

Это наши арабские герои, которые, если вернутся, начнут рассказывать истории о том, что нужно купить бедным людям, которые девятый хрен без соли доедают. Но вопрос: если бы не эти герои, которые тратят деньги в Париже, Лондоне и Риме, каковы были бы их экономические показатели? Уверяю вас, что Франция, Великобритания и Италия переживают финансовый крах. Итак, мы согласны с тем, что восстановление этих стран происходит благодаря арабам. Так почему же наши герои, посещающие эти три государства несколько раз в году, не требуют от Парижа, Рима и Лондона ничего, хотя именно они являются причиной подъема их экономики?

Автор: Абдулрахман Аль-Мелхем (عبدالرحمن الملحم)

Источник - inosmi.ru
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