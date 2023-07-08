В тяжелой и упорной борьбе... Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана! Есть 87,05%

09:34 10.07.2023

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев озвучил итоги досрочных выборов президента. После подсчета 87,05% голосов набрал действующий президент Шавкат Мирзиеев, сообщает Zakon.kz.

Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК страны, на 17:00 явка составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.



На пост главы государства претендовали четыре кандидата. В ЦИК озвучили предварительные итоги голосования:



Улугбек Иноятов – 4,02%;

Шавкат Мирзиеев – 87,05;

Робахон Махмудова – 4,43%;

Абдушукур Хамзаев – 3,74%.

Согласно законодательству Узбекистана, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку преодолели к 11 часам утра 9 июля.



Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.



Данияр Кунафин