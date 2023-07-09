Жестко! Власти Грузии разогнали гей-парад

10:48 10.07.2023

Гей-шабаш в Грузии вновь разогнан. Почему это важный сигнал



Темур Пипия



В Грузии в очередной раз оказался разогнан гей парад, который пытались провести под девизом "Любовь невозможно победить!". Закон, принятый под давлением европейцев несколько лет назад, защищает "любителей нетрадиционной любви", однако полиция "не смогла" должным образом организовать кордон – противники "прайда" оказались сильнее, прорвались и овладели пространством вокруг озера Лиси близ Тбилиси, выделенным для "праздника любви". Они уничтожили сцену и оборудование, а инвентарь сожгли.



Правда, власти успели эвакуировать разноцветно одевшуюся публику специально мобилизованными автобусами. Так бесславно закончилась анонсированная педерастами кульминация "Недели прайда".



