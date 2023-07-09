Первый президент-открытый гей в Европе. Эдгарс Ринкевичс вступил в должность предводителя Латвии

12:22 10.07.2023

Бывший глава МИД Латвии и открытый гей Эдгарс Ринкевичс 8 июля принял присягу президента Латвии на торжественном заседании Сейма, сообщает Delfi.



"Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. По всем я буду справедлив и обязанности буду выполнять по совести", - отмечалось в его присяге.



После принятия присяги Эдгарс Ринкевичс подписал документ с текстом торжественного обещания.



Также после инаугурации в Сейме Эдгар Ринкевич получил ключи от Рижского замка – президентской резиденции на берегу Даугавы.



31 мая депутаты Сейма избрали 49-летнего Эдгарса Ринкевичса президентом Латвии. Он был выдвинут партией "Новое Единство". Ринкевичс является опытным политиком, а результаты последних выборов в Сейм показали его высокую популярность среди населения Латвии. В 2014 году он стал первым политиком в истории страны, который открыто признал свою гомосексуальную ориентацию. Таким образом, он стал первым открытым геем на посту главы государства и первым открытым геем на посту президента страны - члена ЕС. Отмечается, что экс-глава латвийского МИД стал седьмым президентом прибалтийской страны после 1991 года.



Ринкевичс родился в 1973 году в Юрмале. Окончил факультет истории и философии Латвийского университета и Промышленный колледж стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США. Начинал карьеру как журналист, впоследствии перешел на работу в Министерство иностранных дел Латвии, где с 1995 по 2008 год сделал карьеру от старшего референта до госсекретаря.



До 2011 года руководил канцелярией президента Латвии Валдиса Затлерса, с 2011 года стал главой МИД и бессменно занимал этот пост.