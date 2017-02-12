Тангрыгулы Атахаллыев стал вице-премьером Туркмении по АПК, на его место хякимом Балканского велаята временно назначен Дж.Аннаев

12:39 10.07.2023

Указ Президента Туркменистана об Атахаллыеве Т.Р.

07.07.2023



Назначить Атахаллыева Тангрыгулы Реджепгулыевича заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, освободив его от должности хякима Балканского велаята.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



Освободить Язмырадова Аннагелди Оразбердиевича от должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана по состоянию здоровья.



г. Ашхабад, 7 июля 2023 г.



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АННАЕВ Джуманазар

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заместитель хякима (главы) Марыйского велаята (области)



в 2016-02.2017 - кандидат в президенты РТ, выдвинут "инициативной группой граждан".



На выборах 12.02.2017 получил



заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственной технике и оборудованию (? - 02.2021);



заместитель хякима Балканского велаята (с 02.2021 -



врид хякима Балканского велаята (с 7.07.2023