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|Путин послал бабу Валю Матвиенко с секретным спасланием "другу" Си
12:46 10.07.2023
Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином и передала ему месседж Путина
Спикер Совфеда Матвиенко передала председателю КНР Си Цзиньпину послание от президента Путина
Спикер Совфеда Матвиенко передала председателю КНР Си Цзиньпину послание от президента Путина
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации в ходе своего визита в КНР, встретилась с китайским лидером Си Цзиньпином передала ему послание от президента РФ Владимира Путина.
"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным)", - цитирует Матвиенко ТАСС.
По словам сенатора, глава государства просил передать Си Цзиньпину "очень теплое приветствие, наилучшие пожелания".
Также, как отметила Матвинеко в обращении к китайскому лидеру, Путин "тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры".
Лидеры Африки призвали Москву показать "стремление к миру"
Авторы: ЛИНА ПАНЧЕНКО