Самые горячие выборы президента Узбекистана: жара, Face ID, голос старейших, - МК

12:49 10.07.2023

"Пришли и не расплавились"



В Узбекистане воскресным вечером завершились досрочные выборы президента. Корреспондент "МК" наблюдал за ходом избирательного процесса.



"Пришли и не расплавились"



На пост главы государства претендует четыре кандидата, включая действующего президента Шавката Мирзиеева. Напомним, вступившая в силу в мае нынешнего года новая редакция Конституции предусматривает продление президентского срока с пяти до семи лет и позволяют Мирзиееву обнулить предыдущие сроки на посту главы государства. Таким образом, в случае победы на выборах он может пробыть президентом два срока подряд - до 2037 года.



Воскресный день, на который было назначено голосование, выдался жарким. Солнце в Ташкенте нещадно пекло, а температура зашкаливала за 30 градусов. "Это самые горячие выборы на моей памяти, - посетовала жительница столицы Азиза, пришедшая на избирательный участок с семьей, - но ничего, мы мужем и дочкой дошли и не расплавились. Папа утром сбегал проголосовал, мама решила не идти, говорит, плохо себя чувствует.



- К ней придут на дом?



- Думаю, да. Например, у соседа жена не ходит, он передал мне ее паспорт, попросил, чтобы от ее имени проголосовали. Но мне отказали, говорят, что не положено, и они сами придут.



- Каких перемен ждут люди?



- Перемены, реформы? Мы в них особо не нуждаемся, нам стабильность нужна.



Выездные комиссии активно навещали старейших жителей Республики. В Ферганской области с их помощью проголосовала 128-летняя Хувайдо момо Умарова, воспользовавшись передвижной урной для голосования. А вот другая долгожительница, 110-летняя Шахрибону момо даже лично побывала на избирательном участке в Учкурганском районе вместе со своей 85-летней дочерью. Почтенные женщины интересуются политикой и не упустили возможности сделать свой выбор.



Жара, это, конечно, тяжело, Узбекистану, по словам местных жителей, очень не хватает водного пространства, людям хотелось бы иметь побольше больших озер и рек. "Вот бы тот, кто выиграет президентскую гонку, помог с решением этой проблемы! Но это вряд ли… Откуда? - вздыхали голосующие.



Один из избирательных участков, под номером 520, располагался в Университете журналистики и массовых коммуникаций: часть перестроили под выборный процесс. В середине дня голосовавших было мало, хотя участок - популярный. Утром именно здесь проголосовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он пришел в 11 часов вместе с семьей.



Но дневная жара разморила людей и они отложили голосование на вечер.



Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися



- К полудню у нас проголосовало более 800 человек, - поведали журналисту "МК" волонтеры, - Приходила голосовать известная узбекская теннисистка, один из лидеров партии "Узлидеп". Мы не будем скрывать, есть и те, кто недоволен, кто принципиально не голосовать, но таких меньше – люди ведь понимают, что выбор сделать надо.



Тем временем в здание зашли две пожилые женщины.



- Мы родом вообще из СССР, и голосовать привыкли - советская закалка! - объяснили они свою активность пеклу вопреки.



- Мы и Узбекистан любим, и Россию, - вступила в разговор еще одна появившаяся на участке избирательница по имени Эльвира, - Я знаю этот район, 53 года здесь живу, и знаете, что меня удивляет? Люди сами идут голосовать, им ничего не надо внушать, и это при том, что у нас есть инициативные группы. Мой дом пришел в полном составе. По одному, потихоньку. А ведь еще три года назад все довольно равнодушно относились к выборам, многие не считали нужным ходить на избирательные участки.



Выборы вызвали интерес не только в Узбекистане, но и за рубежом. Одних международных наблюдателей оказалось аккредитовано более 800, а журналистов, как местных, так и иностранных, и вовсе присутствовало более 1,5 тысячи. Иностранцы посещали самые разные участки и знакомились с ходом голосования. С одним из таких наблюдателей мы столкнулись в штабе для прессы. Дермот Майес, исполнительный директор крупной британской инвестиционной компании, поделился своими впечатлениями.



- Регистрация и выдача избирательных бюллетеней, а также процесс их обработки оказался намного более совершенный, чем я видел во многих западных странах. Электорат имеет полное представление, за кого голосует. Хорошо организован процесс для людей с ограниченными возможностями. Как наблюдатели, мы должны обращать внимание на возможные нарушения при подачи голосов, но на данный момент я не заметил каких-нибудь нарушений - все проходит в штатном режиме. .



Надо заметить, технический прогресс сказался и на организации выборов. На некоторых участках при голосовании можно было использовать систему "Фейс-айди". То есть личность голосующих идентифицировали при помощи биометрии.



"Следующие выборы, наверное, будут полностью на электронной основе, - поделился дипломат из Казахстана Аскар Шакиров, - На некоторых участках Ташкента мы видели, как используется электронная регистрация, что является упрощением процесса и при этом образовательным моментом. Люди активно осваивают технологии. Мы развиваем производство многих высоких технологий. Взять хотя бы технопарк, созданный на территории бывшего авиазавода им. Чкалова". Голосование также было организовано и за рубежом, в частности, у посольства Узбекистана в Москве в воскресенье можно было наблюдать большую очередь из желающих отдать свой голос на выборах.



Вл.Михайлов