 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Депутату Жогорку Кенеша не нужен диплом, считает член КырЦИК Жылкыбаев. Усы, лапы и хвост...
13:15 10.07.2023

Депутату Жогорку Кенеша, по мнению члена Центризбиркома Узарбека Жылкыбаева, не нужен диплом о высшем образовании.

Он поделился своим мнением в эфире "Биринчи радио", указывая на отсутствие ранее установленного требования о высшем образовании.

"Президенту и депутату Жогорку Кенеша раньше не требовался диплом о высшем образовании. Требование состоит в поддержке народа. Конституция четко указывает, что кандидат не должен быть судимым, иметь определенный возраст и так далее. Это требование Конституции. Однако, некоторые обратились в Конституционный суд [по требованию диплома о высшем образовании], утверждая, что ограничиваются их права и свобода. Этот вопрос уже находится на рассмотрении", - заявил член ЦИК.

Жылкыбаев отметил, что многие выдающиеся личности достигают успеха и без наличия диплома. "Однако, лица, занимающие определенные должности, должны нести ответственность перед народом и перед самими собой. Хотя хорошо, если они образованы, но это не должно быть преградой", - добавил член ЦИК.

По словам Жылкыбаева, иностранные дипломы о высшем образовании кандидатов нельзя проверить. "На наши запросы иностранные вузы просто не отвечают", - пояснил он.

Член Антикоррупционной службы Радик Шабданов отметил, что требование о высшем образовании должно оставаться, так как депутаты разрабатывают законы. "С этими законами живет Кыргызстан. И правительству выгодно, когда важные законы будут рассматривать и принимать быстрее", - озвучил свое мнение.

Источник - kg.akipress.org
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