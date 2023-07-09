Депутату Жогорку Кенеша не нужен диплом, считает член КырЦИК Жылкыбаев. Усы, лапы и хвост...

13:15 10.07.2023

Депутату Жогорку Кенеша, по мнению члена Центризбиркома Узарбека Жылкыбаева, не нужен диплом о высшем образовании.



Он поделился своим мнением в эфире "Биринчи радио", указывая на отсутствие ранее установленного требования о высшем образовании.



"Президенту и депутату Жогорку Кенеша раньше не требовался диплом о высшем образовании. Требование состоит в поддержке народа. Конституция четко указывает, что кандидат не должен быть судимым, иметь определенный возраст и так далее. Это требование Конституции. Однако, некоторые обратились в Конституционный суд [по требованию диплома о высшем образовании], утверждая, что ограничиваются их права и свобода. Этот вопрос уже находится на рассмотрении", - заявил член ЦИК.



Жылкыбаев отметил, что многие выдающиеся личности достигают успеха и без наличия диплома. "Однако, лица, занимающие определенные должности, должны нести ответственность перед народом и перед самими собой. Хотя хорошо, если они образованы, но это не должно быть преградой", - добавил член ЦИК.



По словам Жылкыбаева, иностранные дипломы о высшем образовании кандидатов нельзя проверить. "На наши запросы иностранные вузы просто не отвечают", - пояснил он.



Член Антикоррупционной службы Радик Шабданов отметил, что требование о высшем образовании должно оставаться, так как депутаты разрабатывают законы. "С этими законами живет Кыргызстан. И правительству выгодно, когда важные законы будут рассматривать и принимать быстрее", - озвучил свое мнение.