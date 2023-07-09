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|Афганистан инвестирует в Иран: все ради порта на Каспии
13:27 10.07.2023
Афганцы инвестируют 50 миллионов долларов в иранский порт на Каспии. Об этом сообщает иранский журналист Хаял Муаззин.
Во время официальной церемонии, на которой присутствовал секретарь Высшего совета свободных зон Исламской Республики, между афганской компанией и одной из иранских компаний был подписан инвестиционный меморандум.
Согласно меморандуму, афганская компания инвестирует 50 миллионов долларов в строительство трех причалов в Каспийском портовом комплексе.
EADaily напоминает, что отношения между Ираном и Афганистаном с момента прихода к власти движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ) носят противоречивый характер. Одним из самых проблемных вопросов между Тегераном и Кабулом считается "водная" проблема.