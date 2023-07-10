Прославленный туркменский тренер Курбан Бердыев возглавил ф/клуб "Динамо-Махачкала"

14:14 10.07.2023

Курбан Бердыев возглавил клуб "Динамо-Махачкала"

10.07.23



Туркменско-российский специалист Курбан Бердыев назначен главным тренером футбольного клуба "Динамо-Махачкала", выступающего в ФНЛ - втором по силе дивизионе чемпионата России.



Бердыев сменил на этом посту сербского тренера Горана Алексича, который вывел команду из ПФЛ в ФНЛ.



По словам Курбана Бердыева, перед клубом стоит задача выйти в Премьер-лигу, в то же время специалист уточнил, что на данный момент не знаком с лигой, в которой его команде предстоит провести следующий сезон. В последний раз Бердыев работал во втором по силе дивизионе чемпионата России в 2002 году в "Рубине". Тогда ему удалось добиться повышения в классе.



Отметим, что в махачкалинском "Динамо" выступает футболист сборной Кыргызстана Эрбол Атабаев, также возможно подписание его соотечественника Христиана Браузмана.



Курбан Бердыев - уроженец Ашхабада. В качестве футболиста наиболее успешно играл за ашхабадский "Колхозчи" и алма-атинский "Кайрат". В 90-е годы дважды тренировал этот клуб из Алматы, выиграл чемпионат Казахстана. Работал со сборной Туркменистана. С 2004 по 2017 годы с четырехлетним перерывом занимал должность вице-президента казанского "Рубина". Также тренировал "Рубин" и дважды привел его к чемпионству России, один раз выиграл Кубок и дважды - Суперкубок страны. Успешно тренировал "Ростов", который под руководством Бердыева впервые завоевал серебро чемпионата России и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.



Вернулся в "Кайрат" в 2021 году в качестве советника председателя наблюдательного совета, затем возглавил основной состав команды. Под его руководством "Кайрат" выиграл Кубок страны и впервые пробился в групповой этап еврокубков. При нем алматинцы взяли бронзу чемпионата Казахстана. Покинув этот клуб в июне 2022 года, Бердыев возглавил иранский "Терактор Сази", с которым проработал менее полугода. В декабре 2022 года был назначен главным тренером ФК "Сочи", однако в апреле текущего года контракт с тренером был расторгнут.



ФК "Динамо-Махачкала" был создан в 1927 году, однако в 2007 году клуб лишился лицензии. Был возрожден в 2021 году, и уже на следующий год команде удалось выйти в ФНЛ, где по итогам прошлого сезона махачкалинцы заняли восьмое место.