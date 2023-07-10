Франция пытается потеснить Россию на индийском рынке вооружений, - В.Скосырев

21:11 10.07.2023

Париж и Дели налаживают совместное производство истребителей и подлодок

Владимир Скосырев



10.07.2023

Франция готова продемонстрировать индийцам совершенство своей палубной авиации.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен договориться с Францией о программе оснащения индийских вооруженных сил оружием по французским лицензиям. Планы, как ожидают, будут согласованы во время визита Моди в Париж к национальному празднику 14 июля. Дели, крупнейший импортер оружия в мире, стремится диверсифицировать источники поставок и уменьшить зависимость от России, которая, как утверждают западные СМИ, не может полностью удовлетворить потребности индийской армии в запчастях в связи с событиями в Украине. Дели в области вооружений проводит курс "сделано в Индии". Но, как говорят эксперты, ни Франция, ни США не собираются делиться с Индией военными секретами.



Согласно индийской прессе, во время визита Моди планируется подписать документ о выпуске истребителей для авианосцев и подлодок на дизель-электрических двигателях. Причем речь идет не о меморандумах, а о контрактах. Как утверждает индийский эксперт Пракаш Нанда, потеснить РФ на индийском рынке вооружений можно только в долгосрочной перспективе. Зато Франция выиграла в борьбе между западными поставщиками. Эта страна, по словам Нанды, никогда не была слепым сторонником США, даже состоя в НАТО. В этом смысле внешнеполитические курсы Франции и Индии схожи. Представить, что Индия когда-либо откажется от своей стратегической автономии, немыслимо.



На таком фоне и следует рассматривать возможное заключение контрактов между Дели и Парижем о приобретении 26 истребителей Rafale (M) для авианосца Vikrant индийской постройки. Стало также известно, что индийские ВМС предпочли Rafale (M) американскому истребителю F/A 18 Super Hornet фирмы Boeing. Будут, вероятно, также подписаны контракты на строительство в доках Мумбаи трех дизель-электрических подлодок Scorpene.



По данным Стокгольмского института мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 млрд долл. Из них 39 млрд пришлось на Россию. Старший чиновник индийского Министерства обороны рассказал на условиях анонимности агентству Reuters, что Индия действительно хочет уменьшить зависимость от России. Но это не главная ее цель. Главное для Дели – покончить с импортом вооружений вообще. До этого далеко. Недаром недавно Индия закупила на многие миллиарды долларов американское оружие. Имеется в виду соглашение о поставках двигателей фирмы General Electric для истребителей. США и Индия обсудили также поставку морских дронов SeaGuardian.



Тем не менее этих шагов недостаточно для того, чтобы уменьшить зависимость от России. Другой чиновник Министерства обороны Индии, с которым Reuters беседовало на условиях анонимности, сообщил: "Никто не станет с вами делиться военными технологиями, никто не даст вам все, отвертку от секретов вам не дадут". Арзан Тарапур, эксперт по безопасности в Стэнфордском университете, объясняет: Индия еще использует российские технологии для традиционных видов вооружений. Большой отход от России займет много десятилетий.



В беседе с "НГ" Сергей Лунев, профессор МГИМО, отметил: "В Индии нет единства по этому вопросу. Часть индийской элиты желает диверсификации. Мы сами усилили это желание, перестав в начале 90-х годов поставлять запчасти Индии. Страна была вынуждена для танка Т-72 закупать запчасти в Польше. Это показало, как опасно ориентироваться на одну страну. Что касается Франции, то она входит в четверку главных поставщиков вооружений Индии. Кроме нее и РФ туда входят Израиль, США. Для Франции потеснить Россию – давняя мечта. Недаром раньше антироссийские статьи в мировой прессе по поводу вооружений оплачивали французы. Сейчас подключились американцы. 10 лет назад Франция выиграла в Индии тендер на поставку 126 истребителей. Но индийцев они не вполне удовлетворили. Индийцы закупили 38. Думаю, Дели будет и дальше маневрировать, выбирать лучшее по критерию цена–качество.



Военный эксперт полковник запаса Виктор Литовкин в разговоре с "НГ" подчеркнул: "Проблема с французской боевой техникой для Индии в том, что она очень дорогая. К тому же французы не верят в то, что индийцы реализуют их технологии квалифицированно, сомневаются в качестве индийской сборки, обслуживания. А если случится авиакатастрофа, это ударит по престижу мощной французской компании Dassault Aviation".