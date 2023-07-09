 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Equasis: Россия лишилась подавляющей части "теневого" нефтетанкерного флота
21:19 10.07.2023

Стало известно о разгроме помогавшей перевозить российскую нефть компании

К началу июля 2023 года компания Gatik Ship Management, которая помогала России перевозить нефть морским путем в условиях санкций, значительно потеряла свой "теневой" танкерный флот, пишет Bloomberg со ссылкой на международную морскую базу данных Equasis. Согласно ее данным, сейчас компания управляет всего лишь четырьмя судами, тогда как еще в апреле это были 42 танкера.

Флот сократился в связи с потерей доступа к страхованию транспортных средств. Страны G7 запретили перевозку российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель, а Gatik запрет нарушила.

Тем не менее танкеры, которые ранее находились под коммерческим управлением Gatik, продолжают перевозить российскую нефть, но уже под контролем других зарубежных фирм. Аналитики не могут предсказать, что ждет эти суда в будущем.

ЛИНА ПАНЧЕНКО

Источник - МК
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