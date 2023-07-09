 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия обреченных. Бахмутская мясорубка продолжается
23:02 10.07.2023

Армия обреченных: На бойню под Артемовск ВСУ согнали 67 тысяч укро-штыков
Самостийная армия рвется к наши позициям, не считаясь с колоссальными потерями
Александр Ситников

Белый дом на месте Банковой никогда не рискнул бы атаковать русские позиции, не имея господства в воздухе, сказал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, "мы никогда не отправили бы американских, британских или немецких солдат в наступление, где нет полного превосходства в воздухе, и у вас нет воздушной поддержки против оборонительных позиций, артиллерии и так далее".

Несмотря на вышесказанное, Ходжес не считает, что Киев должен остановить контрнаступление, так как убежден, что нехватку ВВС Генштаб Украины попытается компенсировать чем-нибудь другим.

А тем временем командующий украинской группировкой войск "Хортиця" генерал ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале сделал странное заявление. Он пишет, что 9 июля украинские войска [якобы] добиваются прогресса под Бахмутом, в то время как российские войска оказываются в ловушке в некоторых районах. Как водится в таких случаях, никаких доказательств или подробностей он не предоставил, что вызвало сомнение даже у бандеровской газеты Kyiv Independent.

Ему вторит замминистра обороны Украины Ганна Маляр, которая вопреки даже украинским картам боевых действий на полном серьезе сказала: "ВСУ окружают Бахмут (который теперь Артемовск - „СП"). На бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение на расстояние больше километра. В самом Бахмуте враг в фактической ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижения врага и сделали невозможным выход из города".

Отметим, что "продвижение на километр" - это ни о чем, поскольку речь идет о наступлении на Бахмут с 4 июня, то есть более чем за месяц боев. Знающие люди из зоны боевых действий рассказывают, что за неделю интенсивных артиллерийских ударов разрушаются любые окопы и опорники. В них просто опасно находиться, вот и отходят на другие позиции в ожидании, когда враг выдохнется.

Утверждения официальных лиц незалежной, как считают укро-эксперты, рассчитаны на участников предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11−12 июля. Зеленскому нужно показать хоть какой-то результат, чтобы оправдать "инвестиции" стран-разжигателей войны (т.е. специальной военной операции - "СП") в укровермахт.

Кроме того, у Банковой падает поддержка в самой Украине на фоне похоронного конвейера, коррупции высших эшелонов власти и варварской "могилизации", получившей название "сафари на мужиков".

К пропагандистскому крестовому походу Зе-команды и военных чиновников неньки присоединился заокеанский Институт изучения войны (ISW) - филиал укро-"ципсоты". В своей сводке за 8 июля его эксперты пишут: "Согласно геолокационным данным, украинские силы достигли тактических успехов у Ягодного (2 км к северу от Бахмута)". На поверку ролик оказался "старым" - еще до драпа захисников незалежностi с этих позиций в ходе наступления ЧВК "Вагнер".

Что любопытно: институтки ссылаются на представителя укро-Генштаба Андрея Ковалева в вопросе геолокационных данных, а самостийная пресса цитирует ISW уже как независимый источник, то есть без указания первоисточника. Мол, видите, сами американцы подтверждают "перемогу" ВСУ.

Однако аналитические центры стран альянса знают, как на самом деле идут дела на фронте. Многие западные эксперты опубликовали отчеты "500 дней" о том, каких "успехов достигло широко известное украинское контрнаступление, которое началось 4 июня". Они начали с того, что ВСУ за этот период якобы "освободили" 212,1 кв. км, из которых больше всего - 145 кв. км - приходится на Времевский выступ. По другим направлениям территориальные захваты самостийной армии являются куда скромнее, в том числе и на Бахмутском направлении, где, по словам Маляр, укро-вояки отбили у русских 24,1 кв. км.

Вместе с тем окончательные выводы натовских мозговых центров можно сравнить с ледяным душем для Зе-команды. "Эти небольшие территории отбиты высокой ценой для украинской стороны. В общих чертах наступление ВСУ не достигло первоначальной цели, которая заключалась в достижении хотя бы первой оборонительной линии (о броске на Мелитополь вообще речь не идет). Почти вся захваченная украинскими военными территория является бывшей серой зоной, разделяющей фронт".

Предотвратить превращение Черного и Азовского морей в "проходные дворы" для украинских ракет могут МиГ-31. Но их нет в Крыму
Другими словами, вся движуха у укровермахта была лишь на нейтральной полосе, без видимого вклинивания в русскую оборону.

О том, как происходит наступ, в последние дни перед саммитом НАТО сообщают с места боев наши военкоры. Сейчас ВСУ сконцентрировали значительное число "натовских" бригад на Бахмутском направлении, вероятно, решив не распылять свои силы. Здесь численность общей группировки превышает более 67 тысяч штыков.

На телеграм-канале 4-й мотострелковой бригады РФ появилось подробное описание "мясных штурмов" генерала Сырского: "Противник использует высокоточное оружие по тыловым районам, ведет контрбатарейную борьбу с помощью БПЛА для выявления огневых средств, скопления личного состава и наносит огневое поражение „Хаймарсами", не брезгует стрелять ими и по солдатам в окопе. Также активно использует авиацию, танки в основном стреляют с ЗОП. Личный состав ВСУ совершает накаты от отделения до роты".

Читается с тревогой, "но, степная местность не дает возможность делать это незаметно для нас. В итоге солдаты ВСУ продвигаются очень медленно, с большими потерями. Бросают в бой всех, от специалистов высокого уровня до необученных мобилизованных. Всех их убивают русская артиллерия и танки".

Источник - svpressa.ru
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