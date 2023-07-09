Путин дал Проханову орден Александра Невского

23:39 10.07.2023

Путин наградил орденами Проханова и племянника Кадырова

Путин наградил Проханова орденом Александра Невского

Проханов получил орден с формулировкой "за активную общественную деятельность". Награжденный племянник главы Чечни ранее был министром спорта республики, а в феврале получил должность вице-премьера в чеченском правительстве



Президент Владимир Путин подписал указ о государственных наградах. Документ опубликован на портале правовой информации.



Писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов удостоен ордена Александра Невского "за активную общественную деятельность".



Проханову 85 лет. Он автор многочисленных рассказов и серии романов "Семикнижие" (книга "Господин Гексоген" в 2002 году была удостоена премии "Национальный бестселлер"), регулярно выпускает колонки в издании "Завтра", где он является главным редактором, неоднократно участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении.



Племянник Рамзана Кадырова (занимает пост советника-помощника главы Чечни) Хамзат Кадыров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".



Хамзату Кадырову 26 лет. Он племянник главы Чечни и весной стал его советником по силовому блоку. С 2020 года Хамзат Кадыров был министром спорта Чечни, а в феврале 2023 года его назначили вице-премьером республиканского правительства.



Рамзан Кадыров объяснял назначение родственников на руководящие посты тем, что они хорошо проявляют себя на предыдущей работе.



У самого главы Чечни тоже есть государственные награды, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орден Мужества, орден Александра Невского и другие. В 2004 году он был удостоен звания Герой России.



Орденом Александра Невского также награжден первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов с формулировку "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".