Иранскому рэперу Тумаджа Салехи дали 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах

00:10 11.07.2023

Иранскому рэперу назначили 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах



Иранского рэпера Тумаджа Салехи (Toomaj Salehi) суд исламской республики приговорил к шести годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в протестах, происходивших в стране осенью прошлого года. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".



