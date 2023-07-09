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|Иранскому рэперу Тумаджа Салехи дали 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах
00:10 11.07.2023
Иранскому рэперу назначили 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах
Иранского рэпера Тумаджа Салехи (Toomaj Salehi) суд исламской республики приговорил к шести годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в протестах, происходивших в стране осенью прошлого года. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".
Как уточняется, приговор был вынесен 10 июля. По данным суда, Салехи принимал активное участие в антиправительственных протестах, которые начались после смерти Махсы Амини.
33-летний рэпер Салехи, арестованный в октябре прошлого года, критиковал иранские власти в песнях и музыкальных клипах, которые широко распространялись в интернете.
После ареста музыканта государственные СМИ опубликовали видео, на котором он с завязанными глазами извиняется за свои слова.
️ Махса Амини - 22-летняя жительница провинции Курдистан. Она скончалась вскоре после того, как 13 сентября ее задержала полиция нравов Тегерана, обвинив в неправильном ношении хиджаба (в Иране хиджаб обязаны носить в общественных местах все представительницы женского пола). Свидетели задержания обвинили силовиков в избиении девушки. Полиция заявила, что смерть Амини была случайностью.
После похорон девушки 17 сентября в ее родном городе Сакезе вспыхнули протесты, позже распространившиеся на все крупные города исламской республики. Волнения продолжались всю осень.
Всего за участия в антиправительственных протестах власти арестовали порядка 20 тысяч иранцев. Семь человек впоследствии на закрытых судах были приговорены к смертной казни.