Узбекистанские гимнастки Настя Саранцева и Мишель Нестерова впервые в истории выиграли юниорские медали ЧМ

00:14 11.07.2023

Впервые гимнастки из Узбекистана завоевали медали на ЧМ среди юниоров



На юношеском чемпионате мира по художественной гимнастике в Румынии впервые в истории гимнастки из Узбекистана Анастасия Саранцева и Мишель Нестерова завоевали бронзовые медали.



