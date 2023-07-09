Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС

00:20 11.07.2023

На каких условиях турки пустят Стокгольм в альянс, и ждать ли нам от Анкары новых сюрпризов



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Михаил Нейжмаков



Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.



"Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы. Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее в отношении Финляндии", - сказал он, добавив, что сообщил об этом условии президенту США Джо Байдену.



Напомним, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2016 года переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС фактически приостановлены.



Понимает ли Эрдоган, что выставляет заведомо невыполнимое условие, которое никогда не примут европейцы? Или это принцип: требуй большего. Чтобы получить хоть что-нибудь? Тогда что именно?



Причину столь отчаянного нежелания видеть Турцию в ЕС называет политолог Вадим Трухачев.



- Турция - большая мусульманская страна, имеющая свои интересы, которые могут с интересами ЕС и не совпадать. Главное здесь - цивилизационное несовпадение. А к этому уже прилагаются неразрешимые разногласия по вопросам Кипра, геноцида армян и положения курдов. Тех стран, кто не против членства Турции, в ЕС просто нет. Даже вроде бы лояльная туркам Венгрия в данном случае выступает против.



"СП": А Эрдогану вообще нужен ЕС? Кажется, он давно уже не верит в возможность вступления Турции и не особо педалирует тему. Да и вообще в Турции когда-то в это всерьез верили?



- В конце ХХ века были те, кто верил. Но сейчас таких осталось мало. Эрдогану тут не нравится, что Турцию с 1999 года держат в "предбаннике". А так он, конечно, никуда вступать не думает. Иначе бы ему пришлось отдать Брюсселю значительную часть турецкого суверенитета.



"СП": При чем тут ЕС и НАТО? Решения одного могут зависеть от решения другого?



- Никак не зависят. Просто Эрдоган начал свойственный для себя политический торг, надеясь что-либо получить от Запада по каким-то действительно важным для него вопросам. И он прекрасно понимает, что в ЕС Турцию не примут, а Швецию в НАТО все равно возьмут - пусть и позже, чем ожидалось.



"СП": На что Эрдоган реально может рассчитывать в обмен на принятие Швеции?



- На поставки нового оружия от США и стран Европы. На какие-то преференции в плане свободы действий на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и на Балканах. Наконец, просто на деньги от Запада, которые давно уже стагнирующей турецкой экономике точно не помешают.



"СП": Могут ли его склонить к еще большему отдалению от России?



- Да, здесь на него будут давить, обещая эксклюзивное влияние в Азербайджане и очень серьезное - в Средней Азии. И деньги, конечно. Санкции никто против него вводить не будет. А его энергию хотят направить против России.



- Учитывая, что подавляющая часть членов ЕС также входит и в НАТО (исключениями являются Австрия, Ирландия, Кипр, Мальта, а также Швеция, добивающаяся вступления в альянс), своя логика в заявлении Реджепа Эрдогана есть, - считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Но, прежде всего, здесь отражается стремление Анкары задать более высокую планку требований накануне переговоров на полях саммита НАТО в Вильнюсе.



Возможно, свою роль здесь играет и инерция предвыборной кампании в Турции. Как правило, после резонансных общенациональных избирательных кампаний прошедшая через них страна еще пару месяцев продолжает жить в известной мере "в предвыборном режиме" - когда планка ожиданий у граждан и запрос на более радикальную риторику является более ярко выраженными, чем обычно.



"СП": ЕС на это не пойдет? Не просто так ведь отфутболивали Турцию столько лет…



- Как известно, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант уже заявила, что процессы вступления Швеции в НАТО и Турции в ЕС не могут быть увязаны. Кроме того, ведущие игроки ЕС вряд ли будут готовы идти на серьезные уступки в рамках этого объединения ради вступления Швеции в Североатлантический альянс. Учитывая, что среди игроков НАТО наиболее активным публичным лоббистом вступления Швеции в этот военный блок выступали США, скорее, заявление Эрдогана может быть просто напоминанием именно Вашингтону, что уступки со стороны Анкары "стоят дорого".



"СП": Эрдоган понимает, что это условие невыполнимо?



-Стоит повториться, что для Анкары - это, прежде всего, часть политического торга, а не намерение действительно таким образом добиться вступления в ЕС.



"СП": США сняли блок на поставку программного обеспечения для уже имеющихся турецких F-16 на следующий день после принятия в НАТО Финляндии. За принятие Швеции дадут новые F16? Что еще Вашингтон может предложить Эрдогану?



- Возможны, в том числе, различные формы экономической помощи для Турции, учитывая, что именно финансово-экономическая ситуация в этой стране по-прежнему остается одной из главных внутренних проблем для команды Эрдогана.



"СП": В свою очередь. США заинтересованы в том, чтобы оторвать Турцию от России, заставить перекрыть параллельный импорт и ввести санкции. Что они могут за это предложить, и пойдет ли Эрдоган на такой шаг?



- Вряд ли Анкара пойдет на окончательный разрыв с Москвой в ближайшее время. Тем более, что это ослабило бы переговорные позиции Анкары и в диалоге с США. Скорее, Турция будет вести активный политический торг как с Россией, так и с США, надеясь таким образом добиться максимальных уступок от обоих игроков.