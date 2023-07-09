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Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:22 11.07.2023

Друга дело: что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
И как страны видят будущее мироустройство

Алена Нефедова

Россия может рассчитывать на надежное и дружеское плечо Китая, его лидер подтвердил свои намерения последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Москвой. Об этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила во время поездки в КНР 10 июля. Во время встречи с председателем республики Си Цзиньпином речь шла о торговом и экономическом сотрудничестве. Также обсуждался "мирный план" по урегулированию ситуации на Украине, который находит все больше поддержки со стороны международного сообщества, рассказали "Известиям" участники встречи.

"Давно не виделись"

Китай принимает делегацию Федерального собрания РФ во главе с председателем Валентиной Матвиенко с 9 по 12 июля. Парламентариев по прибытии ждал действительно теплый прием: при +35 °С российские делегаты в деловых костюмах разительно отличались от местных жителей, старательно прячущихся от солнца под зонтиками. Представителей российского парламента китайская сторона с первой минуты окружила "вниманием и заботой", отметила Валентина Матвиенко.

Встреча делегации Федерального собрания РФ во главе с председателем Валентиной Матвиенко с председателем постоянного комитета ВСНП КНР Чжао Лэцзи и открытие восьмого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Это далеко не первый визит в Китай для спикера верхней палаты - ровно пять лет назад, в 2018 году, Валентина Матвиенко уже приезжала в Пекин, где встречалась с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Давно не виделись", - с улыбкой сказала председателю республики после рукопожатия спикер Совфеда.

Однако Си сам не так давно был в Москве - в марте, сразу после переизбрания на пост председателя он посетил российскую столицу, где общался с Владимиром Путиным. На этот раз общение случилось через посредника: Матвиенко передала Си "очень теплое приветствие и наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры".

"Несмотря на новые условия, в которых мы все живем, Китай, как очень ответственное, серьезное государство, никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию", - уже от себя заявила Матвиенко.

Ни Россия, ни КНР не позволят никому разговаривать с ними "языком силы и угроз", подчеркнула она, отметив, что стороны вместе выступают за недопущение вмешательства во внутренние дела других стран. Си Цзиньпин добавил, что отношения КНР и РФ действительно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с делегацией Федерального собрания РФ во главе с председателем Валентиной Матвиенко

"Китай готов продолжать работать с Россией для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, чтобы способствовать развитию и возрождению двух стран и содействовать построению процветающего, стабильного, справедливого и беспристрастного мира", - заявил китайский лидер.

РФ и КНР, впрочем, следует укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как ШОС и БРИКС, считает Си Цзиньпин.

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"Искренне стремятся оказать содействие"

Встреча продлилась около часа: по словам главы российской делегации, сторонам удалось обсудить много вопросов российско-китайского взаимодействия. В частности, речь шла о торговом и экономическом сотрудничестве. Так, взаимный товарооборот Китая и России может превысить $200 млрд по итогам 2023 года, несмотря на все сложности, незаконные ограничения и попытки сдерживать развитие стран. При этом сейчас больше 70% взаимных расчетов между двумя государствами проходит в национальных валютах. Другие участники делегации, которые также пообщались с китайским лидером, добавили, что страны одинаково понимают проблемы мироустройства и способы их решения.

- Китайские друзья искренне стремятся к тому, чтобы оказать содействие в урегулировании украинского кризиса мирными средствами, об этом известно. Китайский план - и было важно это услышать - наши партнеры не только от него не отказываются но и, напротив, активизируют свои усилия по его продвижению и находят в этом все больше поддержки со стороны международного сообщества, - сказал в беседе с "Известиями" зампред СФ Константин Косачев.

Важной темой стали и межрегиональные отношения: сегодня в этой сфере у двух стран сложилось прочное партнерство, в частности, 59 субъектов РФ уже связаны с регионами КНР соглашениями, у примерно 100 муниципальных образований имеются побратимы или партнеры в республике. "Вдоль границы с Китаем очень много областей, к примеру Дальневосточный федеральный округ. И между провинцией Китая и регионом РФ подписывается соглашение. Но уже за числом никто не гонится, гонятся за качеством. Это соглашение подразумевает совместные предприятия, обмен студентами", - пояснил сенатор Андрей Шевченко. По его словам, делегаты также говорили и о необходимости увеличения квоты для китайских студентов в вузах РФ.

"Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, - то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами. В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое, надежное дружеское плечо", - заключила Валентина Матвиенко.

Рабочий визит, однако, не ограничился общением с китайскими коллегами, так, деловые встречи сменялись культурной программой: российская делегация посетила Музей истории Коммунистической партии Китая. Спикер также оставила запись в книге почетных гостей.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в рамках его первой зарубежной поездки после переизбрания на третий срок состоялся 20–22 марта. Владимир Путин провел с китайским коллегой переговоры, по итогам которых были подписаны два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Алена Нефедова, Пекин

Источник - Известия
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