Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства

00:25 11.07.2023 Интервью с политическим эмигрантом из Польши Марчином Миколаеком



АРТУР ПРИЙМАК



Предприниматель из Люблина Ежи Анджеевский по приговору люблинского суда отправлен в тюрьму за осуждение в польских соцсетях действий запрещенной в России ОУН-УПА и ее главаря Бандеры. Анджеевский справедливо назвал Бандеру приспешником Адольфа Гитлера и убийцей польского народа. Честную позицию этого антифашиста польская Фемида оценила как "преступное оскорбление украинского народа".



В Екатеринбурге с 2022 года проживает общественный деятель из Польши Марчин Миколаек – патриот России и идейный антифашист с детства. В своем родном городе Свидница в Нижней Силезии Миколаек вместе с друзьями ухаживал за памятниками советским солдатам занимался польско-российской неформальной культурной дипломатией. Марчин Миколаек сообщал другим полякам, что нынешние киевские партнеры Варшавы – идейные преемники украинских наймитов Гитлера. Сначала Миколаек попал на сайт "Миротворец" как "враг Украины". Потом польская госбезопасность завела на Миколаека уголовное дело за "государственную измену в пользу России". В начале 2022 года польский антифашист сбежал в Белоруссию, оттуда в Россию, на Урал.



Марчину Миколаеку нет и тридцати лет. Молодой по возрасту общественник рассуждает о ситуации в Польше как опытный польский политолог, при этом не имеет профильного высшего образования. В Свиднице Миколаек был заводским рабочим, его университетами стали рабочие кварталы Нижней Силезии. Еще живя в Польше, Миколаек самостоятельно выучил русский язык, интенсивно штудировал политические и социальные науки. Он сделал себя сам. Уже в России крещеный в католицизме польский антифашист по зову своей верующей души принял православие.



СВО на Украине должна закончиться входом Российской армии в Варшаву и установлением в Польше дружественного России правительства, сказал Миколаек, начиная свою беседу с "Фондом стратегической культуры".



- Не успел 2023 год отсчитать свою треть, как в начале весны Польша уже затряслась от протестов против обнищания фермерства. Так как Польша завалена дешевыми сельхозпродуктами с Украины, агропромышленный комплекс и потребительский рынок страны вот-вот рухнут. Из-за кризиса в энергетике бастуют угольщики Силезии и крупные покупатели польского угля. Небогатый бюджет Польши съедают расходы на содержание украинских беженцев и помощь киевской хунте. Что произойдет в Польше, если правящая партия "Право и справедливость" провалится с треском на осенних выборах в сейм и сенат?



Я бы не стал раньше времени предавать политической смерти реального президента Польши Ярослава Качиньского и его партию "Право и справедливость", сохраняющую в своих руках кормило власти, потому что умудряется убеждать электорат в своей якобы незаменимости для благосостояния польского государства и польского народа. Напомню некоторые факты. В 2007 году партия Качиньского проиграла на парламентских выборах "Гражданской платформе" Дональда Туска. Туск стал премьером страны, а в 2010 году уже фактически был верховным правителем Польши – при формальном президенте Брониславе Коморовском, который реально был всего лишь помощником у Туска. Партия Туска руководила Польшей до 2015 года. Правящая администрация во главе с Туском проводила прогерманскую и проевропейскую политику. Казалось, что при Туске Польша превращается снова в Польское генерал-губернаторство Третьего рейха. Именно в это время работающую в Германии армию польских трудовых мигрантов весь Евросоюз стал презрительно называть "белыми неграми у немцев". Польские гастарбайтеры в ФРГ поначалу скрипели зубами, слыша эту позорную кличку, но потом привыкли. В конце концов, лучше быть "белым негром" у немецкого бюргера, чем жить впроголодь в своей стране, видеть, как трудно твоей семье в условиях кризиса, который поразил Польшу как раз в правление Туска. "Гражданская платформа" – партия, которая щедро раздает на выборах обещания избирателям, а как выигрывает выборы, то об этих обещаниях забывает.



Туск – политик, который целиком сделан своими пиарщиками, его стиль правления является сплошным политическим пиаром. На предвыборных дебатах 2007 года, где у Туска была телевизионная дуэль с Ярославом Качиньским, пиарщики рекомендовали Туску поиграть с избирателями в "своего парня" из депрессивной польской провинции. Туск на дебатах завалил Качиньского заранее заученными фактами насчет стремительно дорожающей потребительской корзины, совершенно безумных цен на бензин, разговорами о плохих автодорогах… Самопиар на дорожающем бензине и плохих дорогах у Туска получился особенно удачно с точки зрения вживания Туска в роль. Туск – заядлый автомобилист, а Ярослав Качиньский вообще не умеет водить машину, и об этом Туск хорошо знает. Дональд Туск мостил себе дорогу во власть обещаниями свести к минимуму государственную бюрократию, а высвободившиеся бюджетные средства пустить на социальные нужды. Он клялся, что покончит с кумовством – раковой опухолью в государственном аппарате Польши. Туск, став премьером и фактическим главой Польши, разделил власть со своими двумя ближайшими соратниками. Этим он показал электорату, что в Польше нет диктатуры одного человека, отныне будет настоящая европейская демократия.



В итоге в правление Туска бюрократический аппарат разбух еще больше. "Борьба с кумовством" ограничилась игрой в показательную порку сотрудницы аппарата правительства, которая оказалась невесткой вице-премьера Польши Зиты Гиловской. Ни она, ни ее родственница от этого серьезно не пострадали – ведь это был пиар Туска, его игра на публику. Гиловская – близкая подруга Туска, которая стала его формальной соправительницей. У Туска, как у Пиночета, "друзьям – все, остальным закон". Европейский либерал Туск, обещавший полякам прямую европейскую демократию, отличается диктаторскими замашками, не терпит неприятного для себя чужого мнения. Само собой, при Туске цены на продукты питания и на бензин не понизились, а еще больше повысились, экономика затрещала по всем швам. Немалую роль в этом сыграли санкции России против польского сельского хозяйства, введенные Москвой в 2014 году в ответ на антироссийскую политику Варшавы.



"Право и справедливость" вернула себе пост президента Польши в 2015 году, когда Ярославу Качиньскому удалось протащить на президентских выборах Анджея Дуду. Нынешний президент Польши не самостоятельный политический лидер, а послушная креатура семьи Качиньских. В октябре 2015 года, по итогам парламентских выборов, "Право и справедливость" получила мандат на формирование Кабинета министров. Премьер-министром Польши тогда стала ставленница Качиньского Беата Шидло, отдавшая два года спустя кресло премьера нынешнему главе польского кабмина Матеушу Моравецкому. Моравецкий, как Шидло и Дуда, – "выпускник" личной управленческой "школы" Леха и Ярослава Качиньских.



Польская карикатура. Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский и Анджей Дуда молятся Степану Бандере, одетому в мундир польского генерала.



Польская карикатура. Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский и Анджей Дуда молятся Степану Бандере, одетому в мундир польского генерала



Верно, что Ярослав Качиньский и его партия "Право и справедливость" пробрались во власть в 2015 году, карабкаясь по развалинам невыполненных обещаний Дональда Туска и "Гражданской платформы". Впавшее при Туске в депрессию польское село полностью разочаровалось в евролиберализме. Партия Качиньского убедила в 2015 году обнищавших селян в том, что "Право и справедливость" – это надежда и опора каждого честного польского труженика. "Право и справедливость" постоянно взывает к польскому консерватизму, возрождению имперского духа исторической Речи Посполитой, это обывателю нравится. Все эти приемы правящей ныне партии – хорошо сделанные и ювелирно обработанные политические технологии, как и у "Гражданской платформы", только другой расцветки. Но все же стоит признать: "Партия и справедливость" некоторые данные избирателям предвыборные обещания выполнила. Например, правящая ныне партия, как и обещала, действительно снизила возраст выхода на пенсию, поднятый при Туске до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Действующая администрация, как и обещала, ввела в Польше аналог российского материнского капитала, выводит Польшу из болонской системы образования, борется за увеличение рождаемости за счет негативного отношения государства к абортам, установила пакет бесплатных медикаментов для пенсионеров и инвалидов, индексирует с каждым годом падающие из-за инфляции минимальные зарплаты. Хватит ли на это госбюджета – вопрос хороший. Но для электората главное, что раз обещание дано, оно пусть и декларативно, но выполняется.



Абсолютно верно то, что экономика и социальная сфера Польши сейчас летят в тартарары из-за проукраинского, а следовательно, русофобского курса партии Качиньского. Дворец Радзивиллов (официальная резиденция президента Польши в Варшаве. – ред.), сейчас позволяет киевской нацистской хунте паразитировать на теле трудящейся Польши, как и позволил это в 2014 году Киеву Дональд Туск. Киевский паразит при Дуде грабит Польшу, отравляет польский социум ядом русофобии. Чем больше русофобии источается из Польши, тем хуже к Польше относятся в России, и экономике Польши такое отношение России ничего хорошего не несет. Простым полякам бы восстать против этого губительного порядка, но этого нет. Русофилов в польском обществе куда меньше, чем политических и бытовых русофобов. Поляки после распада СССР привыкли слышать с самых ранних лет, что Россия – "оккупант польских земель, исторический враг Польши и польского народа, палач польской свободы и независимости"… Польский ребенок едва умеет читать, а он уже знает, что "русский военный преступник Суворов утопил в крови священную народную войну под руководством Тадеуша Костюшко", "русские палачи расстреляли в Катыни беззащитных польских офицеров", "оккупировавшие в 1945 году Польшу советские солдаты грабили и мучили поляков"… Сегодня киевский Геббельс вещает то же самое, еще больше растравляет и без того ноющие от русофобии польские раны, а поляки принимают эти боли за бальзам от ран. Многие поляки готовы сжимать в объятиях украинских нацистов, потому что этих нацистов стискивают в объятиях политики из партии Ярослава Качиньского – "спасителя" Польши. Польский народ обманут, а его еще и хотят полностью ослепить. Проблема в том, что есть поляки, которые сами ослепнут. И таких, к сожалению, очень много.



Допустим, победит на выборах "Гражданская платформа". Какой политический поворот в данном случае ожидает Польшу?



Партия Качиньского ориентирована больше на Вашингтон, партия Туска – на Брюссель. "Гражданская платформа" исповедует русофобский евролиберализм, "Право и справедливость" – русофобский неоконсерватизм. Обе политические силы ведут Польшу к конфронтации с Россией, ЕАЭС, Шанхайской организацией сотрудничества, БРИКС. Обе партии популистские. Туск работает с более космополитичным электоратом урбанизированных муниципалитетов, Качиньский – с провинциальным электоратом, у которого уровень жизни ниже, чем у жителей крупных городов. Необязательно, что центры силы партии Туска это только Варшава, Краков, Гданьск… Освенцимский повет состоит из очень маленьких городов, которые по меркам России - как поселки или села. Мэр города Освенцима Януш Хверут – соратник Дональда Туска, ветеран евролиберального движения Польши, "Гражданская платформа" контролирует весь Освенцимский повет. Из этой небольшой по площади части восточной Польши в 2020 году шла мощная поддержка цветному русофобскому мятежу в Белоруссии. Элита Освенцима – включая администрацию музея-мемориала "Аушвиц-Биркенау" – не только морально и материально помогает киевской нацистской хунте. Руководители музея-мемориала этим подают пример муниципалитетам Польши, других стран Евросоюза. Ведь Освенцим – маленький польский город, о котором знает весь мир… Кстати, в руководстве музея-мемориала в Освенциме работает экс-премьер Польши Беата Шидло. Она родилась в Освенциме, но не имеет диплома историка, никогда не занималась научными исследованиями нацистской машины массового убийств. Пани Беата получила эту выгодную синекуру благодаря административному ресурсу партии Качиньского. Какие руководители в музее-мемориале, такая и политика музея-мемориала в отношении России, Украины, СВО. То есть насквозь русофобская.



Подконтрольные партии Качиньского польские СМИ не устают напоминать читателям, что дед Туска Юзеф Туск в 1944 году пошел добровольцем в гитлеровский вермахт. Семья Туска – кашубы. Этот польский субэтнос гитлеровцы специально натравливали на "недочеловеков"-поляков, для чего наделили кашубов статусом "арийцев". Любой кашуб при желании мог получить статус польского немца, обязательно отплатив Гитлеру за эту привилегию службой в воюющих частях вермахта. В партии Качиньского утверждают, что дед Туска пошел в вермахт добровольцем в августе 1944 года, когда Красная армия освободила Западную Украину и вступила на территорию Польши, а союзники СССР открыли в Нормандии второй фронт. В "Гражданской платформе" говорят, что Юзефа Туска забрали в вермахт принудительно, служил дед уже бывшего премьера в запасном учебном гренадерском полку,а то есть в боях участия не принимал. По этой версии служил дед экс-премьера на границе Германии и оккупированной Франции. В ноябре 1944 года, как сообщают соратники Туска, Юзеф Туск уже служил в западноевропейском контингенте армии польского правительства в изгнании. В биографии Юзефа Туска много еще неясно и интересно. Например, семейное предание Тусков утверждает, что Юзеф Туск до 1944 года был узником Штутхофа – одного из самых страшных концлагерей в северной Польше, близ нынешнего Гданьска. Когда и за что Туск попал в Штутхоф? Какое положение занимал в лагере, чем там занимался? Далеко не все граждане Польши, ставшие узниками концлагерей, вставали в ряды лагерного Сопротивления, не все носили красные винкели политических заключенных. Было среди заключенных поляков немало уголовников, на которых эсэсовские палачи опирались в своей политике массового уничтожения людей. Многие поляки – носители красных политических винкелей, содействовали лагерным эсэсовцам в массовых убийствах. Это были польские националисты, люто ненавидевшие русских, евреев, коммунистов, преклонявшиеся перед гитлеровским "орднунгом". В концлагерях в 1943-1944 годах стало нормой, когда узник-поляк, неважно с каким винкелем, получает за "хорошую работу и образцовое поведение" документы польского фольксдойче и навсегда покидает лагерь – уже в форме вермахта, как гитлеровский доброволец. К таким остальные политзаключенные поляки относились с заслуженным презрением. Резонный вопрос: а не мог ли оказаться среди этих ренегатов-узников Юзеф Туск?



Во всех бедах Польши Качиньский и Туск публично винят друг друга. При этом вне поля политической борьбы они ведут себя как старые верные друзья. Особой разницы между "Правом и справедливостью" и "Гражданской платформой" нет. Ни у одного здравомыслящего поляка нет иллюзий насчет изменений к лучшему в случае победы партии Туска. В таком случае одни популисты сменят других, только и всего. Впрочем, есть одна важная вероятность. Если осенью партия Туска возьмет в парламенте большинство, а к тому времени или к началу 2024 года Россия выиграет войну с киевской хунтой, Польше будет проще договариваться с Россией насчет мира и сотрудничества, чем сейчас. В случае капитуляции киевской хунты Евросоюз будет заинтересован в мире с Россией. Партия Туска – проевропейская, в отличие от проамериканской "Права и справедливости".



При этом партия братьев Качиньских позиционирует себя национал-демократами, носителями идей Юзефа Пилсудского. В голове не укладывается, как эти польские национал-демократы умудряются сочетать польскую великодержавность с раболепием перед укронацистами.



Когда Анджей Дуда приезжает на Украину, он приветствует украинский почетный караул возгласом [запрещенной в России] ОУН-УПА* "Слава Украине!". Формальная первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда во время своих визитов на Украину падает на колени перед памятниками бандеровцам. При этом пани Агата – еврейка, среди ее родственников есть жертвы холокоста в Польше. Вице-маршал Сейма Малгожата Госевская – горячая поклонница украинских нацистов, за свой укронацизм Госевская получила от Владимира Зеленского орден Княгини Ольги. Вы спрашиваете, как можно сочетать в одной голове польскую великодержавность и укронацизм? Юзеф Пилсудский, преемник Пилсудского Игнатий Мосцицкий, Верховный главнокомандующий польской армией при Мосцицком Эдвард Рыдз-Смиглы вплоть до нападения Третьего рейха на Польшу были союзниками Адольфа Гитлера против СССР. Пилсудский называл Гитлера своим другом. В 1930-х годах политика Варшавы по отношению к евреям, коммунистам и другим "нелояльным элементам" была во многом схожа с аналогичной политикой Гитлера. В Польше Пилсудского, как и в Германии, были концлагеря мало чем отличавшиеся от Дахау и Бухенвальда. Под влиянием гитлеровских Нюрнбергских законов в Польше в середине 1930-х годов ввели жестокую сегрегацию польского еврейства. Глава МИД Польши Юзеф Бек обсуждал с германским коллегой Иоахимом фон Риббентропом депортацию всех германских и польских евреев на остров Мадагаскар, чтобы там евреи вымерли от невыносимого тропического климата, голода и болезней. Варшава в 1938-1939 годах в дружеской связке с Берлином уничтожила Чехословакию. Уже после начала оккупации гитлеровцами Польши польские национал-шовинисты охотно шли на службу к немецким палачам своей Родины. Они говорили: "За ликвидацию польских жидов и коммунистов Гитлер достоин в центре Варшавы памятника из чистого золота". Еврейские гетто в Польше – лагеря смерти без газовых камер и крематориев, охраняла в том числе и польская полиция, в мундирах довоенного образца. Между охранным персоналом Треблинки, Хелмно, Белжеца и соседским польским населением был взаимовыгодный бартер. Украинские охранники этих лагерей смерти давали польским крестьянам награбленное у убитых евреев золото. В обмен эти убийцы получали от польских партнеров не только водку и еду, но и женщин для сексуальных утех. Жадные до еврейского добра поляки подкладывали своих дочерей, сестер, жен под предшественников украинских палачей Донбасса. Когда гитлеровцы под натиском Красной армии бежали из Польши, польские обыватели продолжали грабить и убивать евреев, чтобы поживиться еще не отнятыми у евреев ценными вещами. Про это власти нынешней Польши вспоминать очень не любят. Если поляк о таком публично скажет сегодня, он станет "агентом Кремля", на него могут завести уголовное дело о "государственной измене". Нынешние польские политики, которые пиарятся на национальной гордости и национальной памяти, готовы ради сиюминутных интересов уничтожить историю своего народа. Если польский народ забудет свое прошлое, он будет навсегда лишен будущего. Еще более страшен тот факт, что сегодня находятся простые поляки, которые готовы отречься от истории своего народа ради сытого обывательского существования. Но такое было в Польше и во время гитлеровской оккупации.



Есть ли в Польше внесистемные политические и общественные силы, которые декларируют здравую общественно-политическую повестку, хотят, чтобы Польша избавилась от западной "опеки" и работала на свое благосостояние, сотрудничала с Россией? В Германии такая сила есть – партия "Альтернатива для Германии".



В Польше с 2019 года существует "Конфедерация свободы и независимости", образованная из политических сил, которые не приемлют "ценностей" США и Евросоюза, исповедуют верность католицизму и духовному наследию польского народа. Идейным лидером "Конфедерации" считается политический ветеран Януш Рышард Корвин-Микке, которому сейчас 81 год. В польскую политику он пришел впервые в социалистической Польше как национал-консервативный противник властей, за что подвергался уголовному преследованию в Польской Народной Республике. Сначала диссидент Корвин-Микке дружил с Лехом Валенсой, таким же диссидентом. Но когда ставший президентом Валенса повел Польшу по губительному западному пути, дороги Корвина-Микке и лагеря Валенсы навсегда разошлись. Всех польских западников Корвин-Микке и его сторонники считают врагами Польши, а значит и своими личными врагами. Пана Януша хорошо знают и в России. В 2015 году депутат Европарламента Корвин-Микке публично заявил, что Крым – это историческая Россия, он хочет приехать в российский Крым хотя бы как турист.



Пан Януш часто говорит умные и дельные вещи насчет губительной ситуации, в которой оказалась сегодня Польша. Но он не является единовластным вождем "Конфедерации", не имеет права диктовать "Конфедерации" от своего имени единственно верную руководящую и направляющую линию. Корвин-Микке по возрасту уже глубокий старик. Более молодые по возрасту лидеры "Конфедерации" мыслят несколько иначе, чем пан Януш. От политиков из "Конфедерации" часто можно услышать сегодня, что Россия – это "страна-агрессор, которая в феврале 2022 года вероломно напала на Украину точно так же, как в 1939 году СССР вместе с Германией уничтожил Польшу". Такую позицию нельзя назвать здравомыслящей.



Из тех политиков, которые сегодня заседают в парламенте Польши, я сегодня вижу только одного более-менее здравомыслящего человека. Это Гжегож Браун – кинорежиссер по профессии, монархист по убеждениям, лидер партии "Конфедерация польской короны". Он не идеален как человек. Русофилом его назвать не могу. Но Гжегож Браун имеет смелость бросать вызов правящим кругам Польши с трибуны парламента. Он правильно говорит, что политика "Права и справедливости" привела к украинизации Польши, из-за обнаглевших украинских беженцев поляки в собственной стране скоро станут преследуемым национальным меньшинством. В "Праве и справедливости" Гжегожа Брауна терпеть не могут – это своего рода знак отличия для Брауна.



В Польше есть Федерация профсоюзов, гмин и повятов, куда входят муниципалитеты и общественные, неполитические, организации страны. Внутри этой аполитичной Федерации можно было бы создать ядро для общественной низовой борьбы за свободу и процветание дружественной России Польши. Прежде всего, от государственной польской русофобии пострадала трудящаяся польская провинция, интересы которой, в теории, и защищает Федерация профсоюзов, гмин и повятов. Современная политическая практика показывает следующее. Региональные организации, которые занимаются не политикой, а делами милосердия, восстановления, создания точек социально-экономического роста и так далее, способны кардинально менять политические фарватеры больших мировых столиц. Такие организации в Польше есть. Но чтобы о себе заявить, они вынуждены пойти в большую польскую политику и играть уже по правилам, которые им навязывают западные внешние управляющие Польши. Если эти независимые гражданские организации вздумают действовать иначе, к ним могут быть применены жесткие санкции Варшавы. Впрочем… сегодня рвется в большую политику Польское антивоенное движение (ПАД), созданное в начале февраля этого года политологом Лешеком Сыкульским и журналистом Себастьяном Питонем. ПАД возмущается, тем, что партия братьев Качиньских втянула Польшу в союз с киевским нацистским режимом и военную конфронтацию с Россией. ПАД выступает против евролиберального и проамериканского переформатирования Польши. В ПАД говорят, что Польша должна идти своим национальным путем, а для этого она должна дружить с Россией. Формально ПАД – независимая гражданская организация, которая была вынуждена перерегистрироваться в качестве политической партии, чтобы участвовать в активных политических процессах. ПАД планирует избраться осенью в сейм. Поживем - увидим...



Беседовал Артур Приймак



Продолжение следует… Источник - Фонд стратегической культуры

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