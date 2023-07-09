Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция

00:33 11.07.2023 Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": загадочно погибла еще одна экспедиция

Тайна смерти ученых в Забайкальском крае в 1981 году до сих пор не раскрыта



О некоторых загадочных уголовных делах времен СССР почти ничего не известно. Материалы были уничтожены "по истечении сроков давности". Считалось, что так произошло и с делом гибели членов научной экспедиции в Сохондинском заповеднике (Забайкальский край) в 1981 году, во время проведения зимних учетных работ. Ее участников нашли полураздетыми, с широко раскрытыми, будто от ужаса, ртами и глазами. Они умерли мгновенно, при этом как будто даже не пытались спастись. И вот сорок с лишним лет спустя выяснилось, что уголовное дело по факту гибели экспедиции уцелело.



Его скопировал нынешний председатель Центрального районного суда города Читы (тогда он был прокурором), который увидел в нем сходство со знаменитым делом о гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году.



Обозреватель "МК" изучила таинственное дело и нашла очевидцев тех событий.



Тайна смерти ученых в Забайкальском крае в 1981 году до сих пор не раскрыта

АНАТОЛИЙ САКИЯЕВ УЧАСТВОВАЛ В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

СПРАВКА "МК": Сохондинский заповедник Забайкальского края - один из самых живописных в России. Он занимает площадь больше 200 тысяч га, из них гольцами (оголенными скалистыми вершинами) и каменистыми россыпями занято около 30 тысяч. Перевал между двумя самыми главными вершинами (одна из которых представляет собой древний вулкан) расположен на высоте 2000 метров. Еще одна интересная деталь: по территории заповедника проходит горный водораздел, поскольку в этом горном узле начинаются реки, принадлежащие бассейнам Тихого и Северного Ледовитого океанов.



Недалеко от Сохондинского заповедника в селе Кыра есть братская могила, за которой много лет ухаживают сотрудники заповедника. В ней покоятся четверо молодых людей - 24, 25, 27 и 28 лет. Трое мужчин и одна женщина. Судя по надписям на стеле, они погибли почти одновременно, с разницей всего в несколько минут.



БРАТСКАЯ МОГИЛА

ФОТО: ЕВА МЕРКАЧЕВА

Как и почему это произошло? Для начала - сухие факты.



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Рано утром 24 декабря 1981 года с кордона Ингода вышла экспедиционная группа. Она должны были пройти путь на кордон Агуца. Промежуточной точкой было зимовье Быркыхта, где им предстояло заночевать. От Ингоды до Быркыхты - около 16 км. Путь непростой, но он точно по силам молодым и здоровым людям (ни у кого из членов группы не было никаких хронических заболеваний). За день до этого ровно такой же путь проделала другая группа ученых, и никаких эксцессов в дороге, занявшей порядка 6 часов, не произошло.



Вторая же группа до зимовья не дошла около 2 км. Как говорят эксперты, это каких-то 20–25 минут пути… Группа, как потом показало расследование, остановилась на склоне. От нее в какой-то момент отделился старший - Орлов (будто бы пошел что-то посмотреть или искал дорогу). Но ни он, ни остальные с маршрута не сошли. А потом произошло нечто, после чего все они погибли.



Радиосообщения о том, что на месте членов экспедиции нет, поступили в заповедник вечером. Из-за отдаленности заповедника поиски удалось начать не сразу, а спустя несколько дней. Подключили всех специалистов, которые в тот период были доступны.



В итоге троих из экспедиционной группы нашли (мертвыми) 30 декабря, четвертого - еще почти спустя неделю, а точнее, 5 января. Все тела были в крайней степени обморожения, так что вскрытие не могли сделать несколько дней - ждали оттаивания…



Об этой трагедии не писали советские газеты, о ней до сих пор почти никто ничего не знает. Местные жители историю гибели членов экспедиции рассказывают как легенду. Стоит спросить, и вам поведают про духов гор, про хозяина тех мест, который не любит проявление не только неуважения, но и невнимательности.



Проклятая гора



- Вспоминают тут слова первого исследователя гольца Сохондо Никиты Соколова, - говорит представитель Забайкальского суда Виктория Михальчук. - В 1772 году он поднялся на вершину, был потрясен видами, открывшимися перед его взором. Соколов познакомился с тунгусами, живущими в этой местности, и впечатлялся их легендами. В своих заметках он написал: "По своему суеверию мнят, что гора Чеконда людям совсем есть неприступна, по причине живущего на ней некоторого Бурхана, то есть бога, который творит громы, пущает молнии и тучи наводит. По их мнению, мы были первые от века, которые всходили наверх Чеконды-горы и с оной благополучно возвратились".



ФОТО: ЕВА МЕРКАЧЕВА

А еще могут вам рассказать про забайкальского снежного человека, который якобы появляется перед путешественниками в самый неожиданный момент и пугает их до смерти.



Но это все красивые легенды. А что на самом деле привело к гибели членов экспедиции 24 декабря 1981 года?



Ответы на этот вопрос могут дать материалы уголовного дела, которые чудом сохранились. Произошло это благодаря нынешнему председателю Центрального района суда Читы Виталию Горюнову.



- В свое время я работал в прокуратуре Забайкальского края, - рассказывает Виталий Владимирович. - И вот прокурор Власов (его район был в числе тех, что я курировал) знал об этом деле. Он мне и рассказал о нем. Само дело хранилось в Кыринском районе. Я сделал запрос, и мне его прислали. Получалось, что четверо совершенно здоровых, крепких молодых людей, имевших подготовку, пищу, теплую одежду, при нормальной погоде ни с того ни с сего замерзли в пути.



Изучив все документы, я пришел к выводу, что история уникальная, и решил сделать копию уголовного дела. Понимаете, поскольку оно было прекращено с формулировкой "за отсутствием состава преступления", то по инструкции должно быть уничтожено по истечению сроков хранения. Что и случилось, судя по всему.



На мой взгляд, такие дела нельзя уничтожать, им место в госархиве или музее. А еще я провел параллели с историей, которая произошла на перевале Дятлова. Погибшие там захоронены на екатеринбургском кладбище недалеко от вуза, где я учился на юриста. Проходя мимо братской могилы, я всегда задавался вопросом: кто эти люди, почему они лежат вместе?..



КОПИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ГИБЕЛИ ЭКСПЕДИЦИИ

ФОТО: ЕВА МЕРКАЧЕВА

Горюнов передал копии материалов о трагедии Сохондинского заповедника в Забайкальский краевой суд и обозревателю "МК". И вот спустя более 40 лет я листаю копии дела (оригинал был уничтожен) №7267 с пометкой: "Начато 16 апреля 1982 года, закончено 16 июня 1982 года". Следствие, однако, велось не два месяца, а гораздо дольше, поскольку фактически было начато с момента обнаружения тел.



Оледеневшие тела



Почти 70 листов рукописного текста. Постановление о возбуждении уголовного дела по статье 140 части 3 УК РСФСР датировано 16 апреля 1982 года. Но, прежде чем приводить данные из него, расскажу о четверых погибших.



Двое из группы - 25-летний Михаил Орлов (напомню, что он был старшим группы) и 24-летний Сергей Конкин - научные сотрудники Сохондинского заповедника, влюбленные в тайгу. К слову, оба закончили биологический факультет Горьковского государственного университета, изучали дикую природу Забайкалья во время практики. Собственно, после практики оба и решили пойти работать в заповедник.



В их судьбах многое переплетается, и, судя по рассказам местных, мужчины даже были немного внешне похожи. Дружили ли они? На этот вопрос никто точно не смог ответить. Но то, что много времени проводили вместе на работе, - однозначно.



Орлов и Конкин занимались изучением животного мира, которое предусматривало в числе прочего проведение учета (животных учитывают по следам, оставленным на снегу). В процессе этого ученые обычно проходят по утвержденным маршрутам, нанося на карту все замеченные следы. Согласно методике, каждый маршрут проходят дважды, с интервалом в один-два дня. Потому групп учетчиков было две, Орлов с Конкиным входили во вторую, которая двигалась вслед за первой.



К этим сотрудникам в их роковой экспедиции примкнули 28-летний лесник Сохондинского лесничества Игорь Бахолдин и его 27-летняя жена Татьяна Терехова. Про них известно, что жили супруги душа в душу. Большую часть времени они проводили на кордоне Ингода, так что к суровым условиям были привыкшие.



У пары был ребенок, который жил на "большой земле". Бахолдин и Терехова получили разрешение присоединиться к экспедиционной группе и покинуть кордон, как раз чтобы встретить Новый год с маленьким сыном…



Итак, из материалов дела следует, что утром 24 декабря Бахолдин послал радиосообщение на центральный диспетчерский пункт о выдвижении на маршрут. Погода выдалась хорошая для той поры: было ясно, без осадков, максимальная температура воздуха днем ожидалась до минус 17. У всех четверых были лыжи (но часть пути они шли пешком). Одеты были правильно (в несколько слоев, сверху - ватные брюки и куртка-штурмовка). В рюкзаках - дополнительные теплые вещи и продукты (в том числе пельмени, которое легко можно было приготовить). Экспедиция была также вооружена охотничьими "стволами", один из которых имелся у Орлова.



Интересный момент: у всех членов группы были наручные часы, которые помогли в итоге определить время смерти. Последняя запись в журнале, что нашли у одного из них, сделана в 15 часов 45 минут. Причем она не содержит никаких намеков на проблемы - напротив, спокойно и детально описывается, какие найдены следы животных. А уже меньше чем через два часа погиб первый участник экспедиции.



Что произошло в эти роковые два часа?..



Из материалов дела. Протокол протокола места происшествия:



"Голец Быркыхтын-Янг. Вершина гольца покрыта снегом, образующим наст. Пасмурная погода, идет снег, сильный ветер. В направлении с запада на восток обнаружены следы обуви. В ста метрах от начала следов - охотничье ружье, воткнутое прикладом в снег, стволом вверх. Ружье не заряжено. Около ружья в снег воткнут шест с зарубками. Здесь же лежат три пары лыж. Около лыж, на снегу, валяются открытые рюкзаки, наполовину занесенные снегом".



В деле подробно описаны три найденных тела. Терехова и Конкин лежали в полутора метрах друг от друга, Бахолдин - в 26 метрах от них. Обратим внимание на положение (запрокинутая голова) и множественные царапины. А еще, несмотря на сильный мороз, одежда или расстегнута или часть ее отсутствовала.



"Татьяна Терехова лежит на спине, лицом вверх. Руки откинуты в сторону, пальцы сжаты в кулак. На правой руке рукавица, на левой - нет. Голова откинута назад, глаза открыты. Лицо бледно-красной окраски, губы темно-красные.



На пальцах левой руки и на тыльной части ладони имеется множество царапин линейной формы с повреждением кожи. На левой руке часы марки "Восток". Стрелки часов показывают время 17 часов 25 минут.



Одежда: куртка-спецовка, утепленная мехом. Куртка застегнута на две верхних и одну нижнюю пуговицу. Куртка приподнята к грудной клетке, поясница оголена. Под курткой джинсовая куртка, свитер. Шерстяные брюки, рейтузы, чулки. На ногах войлочные сапоги. На левой щеке и груди также рассыпаны спички. Головной убор отсутствует, в метре от ног обнаружены кримпленовые брюки, в двух метрах - женская кофта и ватное одеяло. Здесь же валенки, целлофановый мешок с пельменями и шапка".



"Тело Игоря Бахолдина лежит на спине, голова откинута назад. Лицо темно-красное. Глаза приоткрыты. Пальцы рук согнуты в кулак. На пальцах и на тыльной стороне кистей множественные царапины линейной формы с повреждением кожи. На левой руке трупа часы марки "Луч". Часы стоят, и стрелки показывают время 17 часов 27 минут. Одежда: ватная куртка, шерстяная кофта. Куртка расстегнута, кофта приподнята к подбородку, живот оголен. Брюки ватные, под ними спортивные шаровары. На ногах ботинки, в карманах спички, папиросы "Беломор".



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5 МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ

"Труп Сергея Конкина. Голова запрокинута назад. Рот и глаза открыты. Носовые и слуховые отверстия забиты снегом. Левая рука согнута в локтевом суставе в сторону живота. На запястье левой руки - часы марки "Ракета". Часы стоят, стрелки часов показывают 18 часов 27 минут.



Одежда на Конкине: штормовка, куртка, кофта, шерстяной шарф, рубашка, рукавицы, брюки, шаровары. В кармане брюк записная книжка: последняя запись от 24 декабря: "Кедрач на подъеме". На груди рассыпанные спички. В кармане еще две коробки спичек и сложенные газеты".



ЧАСЫ ПОГИБШЕГО СЕРГЕЯ КОНКИНА. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА

Обычно если люди замерзают, то кутаются, а не расстегиваются. К тому же глаза обычно закрывают, как бы проваливаясь в вечный сон. Тут же все выглядело так, будто троим внезапно стало плохо, они пытались привести себя в чувство, но не смогли.



Тело Орлова было найдено спустя неделю в отдалении от его товарищей. Он единственный замерз в позе зябнущего человека (о чем делает запись в протоколе): руки согнуты в локтевых суставах в сторону живота, а ноги полусогнуты.



"Труп Михаила Орлова покрыт снегом и лежит в естественной выемке. Под трупом - ветки кедра. Шапка - рядом.



Глаза приоткрыты. Лицо бледно-фиолетового цвета. Руки согнуты в локтевых суставах в сторону живота, ноги полусогнуты - поза зябнущего человека. На левой руке часы "Восток" - стрелки часов застыли на 19 часов 59 мин.



Одет - телогрейка-спецовка, застегнута на все пуговицы и подпоясана ремнем. Записная книжка в кармане. Последняя запись 24 декабря в 15 часов 45 минут (группа зафиксировала следы животных).



К записной книжке с помощью нитки привязан карандаш. На трупе поверх телогрейки ремешок полевого бинокля и охотничье ружье 28-го калибра… На поясе имеется охотничий нож… В двух метрах от трупа - в снегу лежит рюкзак, в 5 метрах - топор. В 28 метрах рубашка-тенниска синего цвета, в 46 - котелок в мешке, в 56 - мешок с пельменями, на расстоянии 62 метра - рубашка мужская, в 118 метрах - спальный мешок".



С Орловым, по словам специалистов, все более-менее понятно. Он не раздет, на нем нет царапин. Даже легко объяснить, почему Орлов выбрасывал вещи из рюкзака: чтобы оставить следы. В деле есть пометка, что обнаружил его труп работник охотхозяйстве Кыринского района Анатолий Сакияев. Мы поговорили с ним.



- Я участвовал в поисковой операции, которая проходила в довольно тяжелых условиях, - говорит Анатолий Цыденович. - Орлов спустился чуть ниже, и там его замело снегом. Обнаружили его случайно: плечо немного торчало, вот по нему и заметили. Откопали.



Мне совершенно ясно, что он в какой-то момент оставил других членов группы и как более подготовленный пошел смотреть дорогу. С собой Орлов взял лучшие лыжи, но где-то их уронил (по склону укатились, мы их так и не нашли). Он помечал свою тропу - выкладывал вещи и притаптывал в снег. Как сейчас помню: рубашка, футболка, трико…



Остановившиеся часы



Четверо суток тела оттаивали. Только после этого судмедэксперт смог приступить к их вскрытию. В итоге 4 января были вскрыты Конкин, Бахолдин и Терехова, а 8-го числа - Орлов. Первым делом перед специалистом поставили вопрос: не были ли погибшие в состоянии алкогольного опьянения, есть ли на теле повреждения, которые могли привести к смерти, и когда она наступила.



О точном времени смерти судмедэксперт сказать затруднился из-за сильного обморожения тел. В итоге решено было считать временем гибели то, которое показывали остановившиеся часы погибших. Любопытный момент: все наручные часы не сломались, при комнатной температуре они снова начали идти, причем без завода.



Вообще часы с пружинным механизмом имеют смазку, которая затвердевает при температуре ниже -20 градусов и заклинивает механизм. Соответственно, в какой-то момент мертвые тела перестали нагревать часы, и они охладились до окружающей температуры. Ну а потом, в тепле, оттаяли.



Алкоголь в крови (точнее, его остатки) нашли только у Бахолдина. Эксперт написал, что 0,45 процента - это ничтожно малое содержание, которое не могло повлиять на смертельный исход.



На теле женщины были обнаружены обширные ссадины (откуда?), а "одежда с нижней части туловища издает запах мочи" (что-то напугало ее?) У Бахолдина "на костях рук множественные ссадины с прилипшими частями крови и мусора". У двоих других мужчин также обнаружены царапины и ссадины. Однако эксперт делает вывод, что следов борьбы или самообороны не обнаружено, и смерть наступила в результате переохлаждения.



- Экспертиз трупов, кроме судебно-медицинской, в деле нет, - говорит нынешний председатель Центрального района суда Читы Виталии Горюнов. - Они не проводились. Эксперт брал кровь только на алкоголь, содержание иных химических элементов в крови и тканях трупов не исследовалось.



Сейчас лично я бы назначил дополнительные экспертизы, и в первую очередь радиологическую (вещей). Может быть, были бы обнаружены следы радиации.



Из того, что есть в деле, обращает на себя внимание справка о метеоусловиях: никаких бурь, землетрясений и т.д. не было в тот день. И получается, что молодые, физические выносливые (уже ходили в такие экспедиции) люди замерзли на несложной трассе при наличии средств к спасению, при близком расстоянии к зимовью…



Про погоду стоит сказать отдельно. Анатолий Сакияев считает, что она была ужасной, и именно из-за нее, а еще особенностей подъема случилась трагедия:



- Сам подъем на пологий голец, в отличие от подъема на крутую гору, выматывает незаметно. Человек не осознает, что он устал, что силы убывают. Как кукла, шагает дальше, двигает ногами… И особенности погоды - ветер и холод.



Я ходил по гольцу - впечатление, что идешь раздетый. Экспедиции нужно было спускаться, и по следам видно, что они подошли к краю, посмотрели. Но из-за пелены снега могли не увидеть, что лес и зимовье - совсем рядом. Кругом скалы, опасно. Двоих сразу силы покинули, двое их пытались поднять. А потом Орлов как самый подготовленный пошел первым искать тропу и выкидывал вещи, отмечая свой путь. Он выбился из сил и замерз. А те трое его не дождались и тоже замерзли…



ТАК СЕЙЧАС ПРОВОДИТСЯ ЗИМНИЙ УЧЕТ В ЗАПОВЕДНИКЕ

ФОТО: ЕВА МЕРКАЧЕВА

Но что-то в этой версии не сходится. Почему же первая группа дошла благополучно? Откуда ссадины и царапины? Почему тела полураздеты? Ученые, к примеру, сообщили, что не знают о таких явлениях, когда человек внезапно теряет силы.



Из материалов дела. Запрос следователя прокуратуры Кыринского района директору Забайкальского научно-исследовательского института: "В беседе со старожилами и научными сотрудниками заповедника стало известно, что на гольце Быркыхтын-Янг и в прилегающих к ним районам бывают природные явления, которые резко влияют на организм, становится трудно дышать, наступает общая слабость организма, и человек не может передвигаться, может потерять сознание. Проверить следственным путем эти данные не представляется возможным, и поэтому прошу вас, если в институте имеются какие-то данные о подобных природных явлениях, сообщить в прокуратуру Кыринского района".



Ответ директора института: "Наш институт не располагает данными о природных явлениях в районе гольца Быркыхтын-Янг".



В деле красной нитью проходит мысль, что, будь у группы рация, они могли бы подать сигнал. Но рации не закупили вовремя.



Вот слова директора Сохондинского заповедника Андрей Васильченко: "Группы были обеспечены всем, кроме портативных радиостанций. Мы неоднократно заказывали их в Главохоту, но наши заявки так и не выполнены. При наличии радиостанций помощь могла бы прийти через 2–3 часа".



Интересно, что Васильченко говорит в целом по поводу трагедии, исходя из собственного опыта и практики работ в горных условиях: "В то время, когда Орлов отходил от группы, что-то произошло, и резко ухудшилось физическое состояние всех членов группы. Иначе не объяснить, почему группа остановилась на склоне, где до леса оставалось 700 м, а до зимовья не более 2 км.



Попыток спасти жизнь от переохлаждения не было, хотя у группы в рюкзаках было много теплых вещей. Этими вещами они не воспользовались и не предприняли попытки дойти до леса. Группа не заблудилась, она была на маршруте. Состояние поз трупов, раскрытые глаза и рты говорят о резком ухудшении организма".



Как бы то ни было, 16 июня 1982 года следователь прокуратуры Кыринского района вынес постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях администрации заповедника Сохондинский состава преступления. А Главному управлению охотхозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР прокуратура вынесла представление о нарушении: не обеспечили заповедник техническими средствами связи.



Вопросы так и осталось без ответа.



- Я общаюсь со старожилами заповедника, - говорит Виктория Михальчук. - Они как будто до сих пор опасаются говорить на эту тему. Хотя с них все обвинения были сняты.



И такое молчание может косвенно подтверждать еще одну гипотезу - связанную с возможным испытанием оружия.



Сравнительно недалеко от заповедника в те годы дислоцировалась 47-я ракетная дивизия РВСН (расформирована в 1991 году). Здесь были развернуты ракетные комплексы третьего поколения, регулярно проводились испытания. В теории могло произойти следующее: пролетала ракета, которая выжгла вокруг кислород, и всем участникам экспедиции внезапно стало плохо.



Но тогда, в 1982 году, следователь такую версию допустить в уголовном деле не мог, иначе случился бы скандал. Впрочем, и сегодня, случись трагедия из-за испытаний, вряд ли об этом расскажут...



Ева Меркачева Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689024780





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