Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?

07:58 11.07.2023 Ослабление рубля – это объективный процесс, так как внешний политический и экономический фон для РФ продолжает ухудшаться, заметил казахстанский эксперт.



Центробанк РФ принял решение быстро девальвировать рубль. По состоянию на 11 часов утра 29 июня доллар еще подорожал на 1,04 %, достигнув отметки 87,2 рубля. Евро уже выше 95 рублей. И это не предел. Россиянам – приготовиться к быстрому росту инфляции и снижению потребления, пишут авторы российского издания "Новые известия".



О такой перспективе аналитики предупреждали еще в начале июня, отмечено в публикации. Доллар продолжит рост в район 90 рублей и выше. Курс евро прогнозируется с перспективой движения в район 93-96 рублей.



Авторы Telegram-канала "Образ будущего" в свою очередь сообщили, что быструю девальвацию санкционировал Кремль.



"Для поддержания экспорта и для усиления экономики, а также борьбы с инфляцией, которая в реальных цифрах приблизилась к 23 %, было решено опустить курс рубля. Спуск остановится в середине лета на значениях: €1 – ₽105-110; $1 – ₽95-100. За решение выступали как Михаил Мишустин и Эльвира Набиуллина, так и Белоусов с Орешкиным. Тут полный консенсус. Для богатых это незначительно, бедные думают не о сохранении сбережений в валюте, а о выживании. Так что идея всем понравилась", - сказано в публикации Telegram-канала.



Банковские аналитики вместе с тем утверждают, что на ослабление нацвалюты, по законам рынка, влияют цены на нефть марки Brent, дефицит торгового баланса и пониженное предложение валюты со стороны экспортеров.



Удивительно, но рублю совсем не помог наступивший налоговый период, когда экспортеры реализовывали валюту.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что день уплаты налогов действительно не повлиял на укрепление рубля. И национальная валюта будет и дальше дешеветь.



"В день уплаты основных налогов рубль уже не получал поддержки. Более того, российская валюта весь день теряла позиции и заметно приблизилась к минимумам, достигнутым в начале текущей недели. В целом торговые обороты на рынке оставались относительно умеренными, основная часть валютной выручки для налогов, по всей видимости, была реализована заранее, поэтому рубль сразу ощутил давление без предложения валюты со стороны экспортеров. Мы полагаем, что, хотя фундаментально ситуация для рубля не изменилась в худшую сторону, в условиях низкой ликвидности биржевого рынка после ухода экспортеров российская валюта не застрахована от локального обновления очередных минимумов с марта 2022 года", - пояснил Юрий Кравченко.



Аналитики Банка Санкт-Петербург прдеположили, что фактор налогового периода ограничили упавшие цены на нефть и геополитические новости.



Но инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган все же назвал тот факт, что налоговый период для экспортеров не поддержал рубль, "невероятно странным". Он также отметил, что стоимость Urals в июне, наоборот, выросла по сравнению с предыдущим месяцем.



"Получается, что российская валюта должна была укрепиться, но вмешались коварные спекулянты? Если бы не последние события, можно было бы списать противоречивое движение на трейдеров, но что-то мне подсказывает, что реальные причины гораздо серьезнее. Как я уже говорил, видимо, происходят какие-то процессы, от которых лучше перестраховаться. Кто-то что-то знает, но никому не говорит? Похоже на то, но истинную причину мы, как всегда, узнаем постфактум. Важно другое - кому выгодно снижение рубля. В первую очередь Минфину с его растущей дырой в бюджете, а во вторую – экспортерам", - поделился рассуждениями Коган.

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Он также отметил, что при сохранении нынешнего тренда инфляция будет расти, а потребительская способность населения снижаться, что, похоже, добавил Коган, никого не волнует.



"Решение Центрального банка повысить ставку на заседании в июле может еще больше осложнить ситуацию для бизнеса. Но, с другой стороны – может несколько укрепить рубль", - резюмировал Коган.



Кравченко добавил, что зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин уже подтвердил возможность повышения ключевой ставки на заседании Центробанка в июле. "Комментарии представителей ЦБ усиливают и без того достаточно высокую вероятность перехода к ужесточению процентной политики, и, на наш взгляд, основной вопрос сейчас заключается исключительно в масштабе повышения ставки в июле", - сказал Кравченко.



Впрочем, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов посчитал, что повышение ключевой ставки Банка России на следующем заседании, вероятность чего близка к 100 процентам, не сильно поддержит рубль, если, конечно, регулятор не повысит ставку сразу на 2-3 процентных пункта.



Но что вся эта ситуация может означать для Казахстана? Об этом корреспондент Caravan.kz поговорил с отечественным аналитиком и генеральным директором DAMU Capital Management Муратом Кастаевым.



- Какие основные идеи выдвигаются авторами статьи выше? Они предполагают, что Кремль санкционировал быструю девальвацию рубля и что рыночные законы больше не оказывают влияния на российскую валюту. Каково ваше мнение по этому поводу? Если это действительно так, зачем Кремлю и Центробанку РФ ускоренная девальвация рубля? Каков смысл таких действий? Что вы в целом думаете об этом?



- Ослабление рубля – это объективный процесс, так как внешний политический и экономический фон для РФ продолжает ухудшаться. Однако в связи с тем, что свободный валютный рынок в России подавлен, курс в значительной степени определяется тем, сколько валюты на биржу выбрасывает Центробанк РФ. Принимая во внимание снижающиеся доходы РФ от экспорта, для сохранения резервов и финансирования расходной части бюджета самым простым решением является позволение рублю ослабнуть настолько, насколько захочет Центробанк РФ. В итоге за одинаковое количество иностранной валюты можно получить больше рублей. Минусом является снижение покупательной способности российской валюты, однако это в меньшей степени волнует власти, так как в текущей ситуации все можно списать на войну и обвинить в экономических проблемах западные страны. Поэтому ослабление рубля сейчас выгодно Кремлю и политически, и экономически.



- По вашему мнению, какие факторы все же оказывают неизменное влияние на ослабление рубля в настоящее время?



- На ослабление рубля влияют сокращение экспортных доходов России, снижение цен на нефть и природный газ. При этом внешние инвестиции в РФ отсутствуют, других источников доходов, кроме экспорта, нет. Приток иностранной валюты сокращается и рубль слабеет. Важнее всего то, что перспектив для изменения этой ситуации нет, и поэтому ослабление российской валюты продолжится.

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- Какие последствия быстрой девальвации рубля могут быть самыми пессимистичными для Казахстана? Как они могут повлиять на Казахстан? Кто в общем может выиграть от снижения рубля, а кто будет проигравшим?



- Для Казахстана быстрое ослабление рубля имеет как преимущества в удешевлении импорта из РФ, так и минусы в виде снижения конкурентоспособности казахстанской продукции и перетока платежеспособного спроса в РФ.



- Насколько сильно тенге привязан к рублю на сегодняшний день, и насколько сильно казахстанская нацвалюта сегодня зависит от российской?



- Привязка тенге к рублю сейчас практически отсутствует, и стоит отметить, что курс рубля и тенге не формируются напрямую, а как кросс-курс обеих валют к доллару США.



- Какой сценарий падения рубля будет самым страшным для Казахстана?



- Для Казахстана экономические потери начнут ощущаться, если рубль уйдет к отметке 3 тенге или ниже, и понадобится время, чтобы курс нащупал новую точку равновесия. Быстрое обесценивание рубля приведет к валютному шопингу из России, когда граждане РФ начнут скупать валюту в Казахстане, чтобы избавиться от стремительно дешевеющего рубля. Это создаст повышенный спрос на иностранную валюту в РК и повлияет на ослабление тенге.



Автор: Ахмет Талапулы

10.07.23 Источник - caravan.kz

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