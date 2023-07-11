Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки

08:32 11.07.2023

IL Fatto Quotidiano

Италия

11 июля 2023

Конфликт на Украине: на кону конец империи США



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Байден безразлично относится к тому, какая участь постигнет Киев, поскольку на кону стоит судьба не Украины, а США, пишет Il Fatto Quotidiano. Американская элита понимает, что ее время вышло, и пытается отсрочить финал своей империи нынешним конфликтом.

Эйфория Запада по поводу неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" угасает. […] Поэтому внимание снова обращено на основные условия конфликта, и возникает вопрос: почему судьба Украины и ее жителей – это последнее, чему уделяют внимание? Военная конфронтация могла бы закончиться уже через несколько недель после ее начала, поскольку в марте прошлого года Путин и Зеленский почти договорились о выводе российских войск в обмен на нейтралитет Украины, обязательство сохранять который должно было быть включено в Конституцию. Мирное предложение – составленное и подписанное главой киевской делегации – было уничтожено Борисом Джонсоном, который прибыл в Турцию (вероятно, автор имеет в виду на Украину – прим. ИноСМИ), чтобы сообщить Зеленскому, что евро-американский блок не хочет никакого мира и будет продолжать военные действия против России. Аналогичным образом закончились попытки переговоров, предпринятые бывшим премьер-министром Израиля Беннетом и турецким правительством. Откуда такая безапелляционная и циничная позиция по отношению к населению страны, раздавленной столкновением великих держав?



Российская армия стала намного больше. Было мобилизовано более 300 тысяч человек, и все наблюдатели признают, что военная тактика русских значительно улучшилась. Превосходство Москвы в воздухе и в обороне неоспоримо, и, конечно, несколько десятков евро-американских истребителей F-16 не изменят ход конфликта. Никто уже не говорит о победе Украины. Байден решительно отвергает попытки Зеленского навязать Соединенным Штатам свою позицию и вынудить их отправить собственные войска на поле боя. Президент США уже вступил в предвыборную компанию и склоняется к замораживанию конфликта по корейскому типу. Речь о прекращении огня, которое позволит не потерять лицо на мирных переговорах, и сохранении противостояния с Россией на неопределенный срок на фоне раздробленной и разрушенной Украины. Безразличие к судьбе этой несчастной страны объясняется тем, что конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к ней никакого отношения. По большому счету, не имеет она отношения и к России, которая была избрана "главным демоном", поскольку в ее лице нашли идеального врага, иную культуру, прошедшую испытание "холодной войной", чтобы отсрочить гибель американской империи. Элита Соединенных Штатов прекрасно понимает, что ее время вышло и что мир стал многополярным. Настал момент упадка, Вашингтон теперь стремится отсрочить его финал, используя все имеющиеся в его распоряжении средства и, по возможности, заставляя платить за это своих вассалов и союзников. США начали с европейцев. Их втянули в саморазрушительную борьбу с Россией, которая вскоре, по замыслу Вашингтона, должна обернуться против самого желанного трофея американцев – Китая, ставшего мировой державой.



Возвращаясь к конфликту на Украине, очевидно, что он выходит за рамки театра военных действий. На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты. Когда глава ЦРУ заявляет, что США больше не могут претендовать на то, чтобы стоять во главе мира, это означает, что контрстратегии уже запущены в действие. Большинство американских политиков принимают реальное положение вещей и делятся на два лагеря. Представители первой группы считают, что падение можно тормозить бесконечно, вовлекая европейцев в борьбу с Китаем, Россией и остальным миром на основе деления стран на либеральные демократии и автократии. Я говорю о так называемых либералах-интернационалистах, прекрасным примером которых является Байден. Они готовы использовать такие инструменты принуждения, как доллар, санкции и вооруженные силы, чтобы гарантировать американское превосходство в любой точке Земли. К другой группе относятся неоизоляционисты а-ля Трамп, которые связывают упадок США с иностранным экспансионизмом, безудержными войнами и долгами, которые они порождают. Неоизоляционисты считают, что Америка должна думать о себе, защищать свои основные интересы и восстанавливать собственную инфраструктуру и производственный аппарат, а также перестать платить за безопасность союзников, которые стали богаче ее. И здесь мы не имеем в виду пацифистов. Эти люди не выступают принципиально против вооруженных интервенций за рубежом. Если речь идет о том, чтобы путем применения силы получить большую выгоду за счет страны, обладающей стратегическими ресурсами, например, Венесуэлы, или нанести ущерб интересам конкурирующей державы, такой как Китай, то почему бы и нет? Важно не тратить деньги на авантюры без немедленной отдачи и сосредоточиться на наиболее опасных угрозах, которые, по мнению Трампа и его последователей, исходят не от путинской России, а от конкурирующей и стремительно восходящей державы. Если эта точка зрения будет превалировать на президентских выборах в следующем году, то решающим станет следующий вопрос: будет ли окончательный закат американской империи стоить нам других "Украин" или нет.



Автор статьи: Пино Арлакки (Pino Arlacchi)