США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана

09:04 11.07.2023

Посольство США в заявлении по итогам досрочных выборов президента Узбекистана отметило, что Соединенные Штаты готовы помочь в осуществлении программы реформ Шавката Мирзиеева и совершенствования управления в стране.



Посольство США в Узбекистане опубликовало заявление по итогам воскресных досрочных выборов президента.



В заявлении говорится, что посольство "высоко оценивает участие граждан Узбекистана в выборах и отмечает их поддержку президента [Шавката] Мирзиеева на избирательных участках".



"Сейчас, когда президент Мирзиеев приступает к выполнению своего нового мандата, Соединенные Штаты готовы помочь в осуществлении его программы реформ и совершенствования управления, в том числе в области верховенства права, сдержек и противовесов между ветвями власти и защиты индивидуальных прав. Эти принципы - при их соблюдении - являются основой представительного управления", - говорится в заявлении.



"Мы рассчитываем на сотрудничество с президентом Мирзиеевым и правительством Узбекистана в целях дальнейшего углубления экономических, образовательных, гуманитарных связей и сотрудничества в сфере обеспечения безопасности между Соединенными Штатами и Узбекистаном", - отмечается в заявлении.



Посольство США, которое также наблюдало за выборами, заявило, что поддерживает выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).



"Помимо обеспечения целостности избирательных процессов, демократические системы должны обеспечивать гражданам реальный, конкурентный выбор при голосовании. Соединенные Штаты призывают правительство Узбекистана полностью выполнить рекомендации БДИПЧ в отношении выборов в будущем", - отмечается в заявлении.



Напомним, на выборах, согласно данным Центральной избирательной комиссии, Шавкат Мирзиеев победил с 87,05% голосов.