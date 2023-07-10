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Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
10:10 11.07.2023

Политик Константин Затулин объяснил хамство Эрдогана по отношению к России

Президент Турции Эрдоган сделал целый ряд недружественных шагов в отношении РФ. Передал Киеву главарей "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация). Заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Начал на Украине строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Мотивы Эрдогана проанализировал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Он всегда взвешивает выгоды и риски"
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
Реализация проекта по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, как заявили на Украине, уже перешла в практическую плоскость. Турецкая компания Baykar уже купила для этого земельный участок. Общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров. Предполагается, что производство будет запущено к 2025 году.

Если кто-то скажет, что это просто частная инициатива турецких предпринимателей, "ничего личного, только бизнес", "выгодно – вот и строят" - я должна такого человека разочаровать. Совладельцем компании "Baykar Makina" (наряду со своими братьями) является зять Эрдогана Сельчук Эрдоган. Так что это семейное предприятие. А в Турции, как известно, семья – это основа всего. Никакой пресловутой "свободы бизнеса": не захочет Эрдоган – завод не будет строиться.

Напомню, в Турции убили российского посла. Подобные инциденты часто становились поводом для войн. Напомню, что поводом для начала Первой мировой войны стало убийство эрцгерцога Фердинанда. В 1953 году СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Тогда поводом к этому стало то, что на территории советского посольства в Тель-Авиве разорвалась самодельная бомба. Но при этом никто не погиб, три сотрудника лишь получили легкие ранения. А вот Турции все сошло с рук, хотя убийство посла – случай беспрецедентный.

О том, почему Эрдоган позволяет себе такое поведение в отношении нашей страны, мы поговорили с первым заместителем председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константином Затулиным.

- Почему Эрдоган так ведет себя в отношении РФ? Разве ему невыгодно сотрудничество с нами?

- Эрдоган действует всегда одним и тем же образом: взвешивая выгоды и риски. Мне кажется, что рисков от осложнения отношений с РФ становится меньше, а выгод от такого рода решений становится больше. Очень простая математика. Потому что никаких сентиментальных мотивов в отношениях России и Турции - по крайней мере с турецкой стороны - нет.

- То есть Турция ничем не рискует, как он считает?

- Может быть, она чем-то и рискует, но она гораздо больше выигрывает, как он считает. Потому что она укрепляет свое сотрудничество с Западом, получает какие-то экономические выгоды на Украине, которая на все готова, лишь бы ее поддержали.

Эрдоган, наверное, уверен, что мы не отреагируем болезненным для Турции образом и не свернем те программы, которые уже запущены. И в этом он оказался прав.

Пресс-секретарь президента, уже сказал, что целый ряд наших программ не имеют отношения к происходящему. Это и проект атомной станции, и газового хаба – то есть те проекты, где РФ и Турция, не будучи союзниками, черпали выгоду, поддерживая друг друга, потому что это их укрепляло.

Для нас Турция оставалась окном во внешний мир, когда другие окна были закрыты. Мы вовлечены с Турцией во взаимоотношения по Сирии, пытаемся выстраивать какие-то договоренности. Нам нужна там свобода рук. Поэтому РФ терпит все то, что Турция делает.

Эрдоган: Завершение конфликта справедливым миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО

- Мы настолько критически зависим от Турции?

- Думаю, если бы у нас не было определенной зависимости от Турции, мы давно должны были бы отреагировать. Я считаю, что многое из того, что произошло за последнее время на Кавказе, в отношениях с Турцией, требовало более жесткой реакции. Но, исходя из долгосрочных интересов и желания "не усугублять" проблемы в условиях СВО, мы проявляем осторожность.

Как далеко эта осторожность зайдет и есть ли та грань, за которой последует определенная реакция, это, безусловно, полностью прерогатива нашей верховной власти. Президент – гарант внешней политики и он в этом вопросе ориентируется достаточно хорошо. Я уверен, что какие-то меры будут приняты.

- А что будет с зерновой сделкой?

- Есть мнение, что все это в отместку за наше заявление по зерновой сделке. Я думаю, что зерновая сделка до сих пор продолжалась, потому что, несмотря на очевидные проблемы с ее реализацией, в том числе проблемы безопасности для наших крымских берегов, у нас была в ней определенная заинтересованность. Остается она сейчас или нет – я судить не могу.

Справились мы с этой задачей или нет, перевешивают ли преимущества от зерновой сделки ее недостатки – для этого надо знать положение в сельском хозяйстве с запасами зерна, проблемами его хранения и транспортировки.

- Не секрет, что у нас существует могущественное протурецкое лобби. Не связаны ли некоторые решения в отношении Турции с его влиянием?

- Политика у нас определяется представлениями о том, что хорошо и что плохо, которое есть на самом верху. Наверное, исполнители на разных уровнях вносят свою лепту. За годы работы с Турцией выросло определенное количество людей, тесно с ней связанных, которые защищают ее интересы. Но я надеюсь, что мы не становимся добычей лоббистов и манипуляторов, а исходим из национальных интересов своей страны.

Авторы: МАРИНА ПЕРЕВОЗКИНА

Источник - МК
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