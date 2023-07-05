Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах

10:33 11.07.2023 СЕПАРАТИЗМ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ НА БАЛКАНАХ



Сербия

05.07.2023

Воеводина в Сербии может стать очередным очагом этнического сепаратизма.

Нестабильную геополитическую обстановку на Балканах можно приписать различным влияниям, которые ее окружают и, без сомнения, полностью контролируют и формируют ее. С распадом Югославии и послевоенным переходным периодом, в Сербии сложилась неясная политическая ситуация без конкретного направления развития. После смерти Иосипа Броз Тито, который выступал за повышение коллективного осознания толерантности и единства всех народов Югославии, этническая напряженность вновь выплеснулась на поверхность балканской земли.



Растущая внутренняя нетерпимость, разжигание ксенофобии, пропаганда национализма и, наконец, разжигание ненависти между братскими народами усилились во время правления Слободана Милошевича, Алии Изетбеговича и Франьо Туджмана. Югославия развалилась изнутри, но под влиянием внешних факторов, которые благоприятствовали такому развитию ситуации.



С распадом качественной и организованной многокультурной правительственной системы были созданы независимые государства Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения и Северная Македония. Каждый получил свою независимость, но также и дополнительную этническую напряженность, которая продолжается и сегодня.



Искусственная нетерпимость

Как уже упомянуто, Балканский регион известен своей долгой историей и чрезвычайно сложной природой отношений. Сосредоточившись исключительно на Сербии, мы заявим, что эта страна является одной из самых этнически разнообразных на Балканах. Согласно переписи населения 2022 года, в Сербии также живут следующие национальные меньшинства: буневцы, болгары, влахи, горанцы, македонцы, мусульмане, немцы, румыны, русины, русские, украинцы, черногорцы, албанцы, хорваты...



Из тех, кто решил заявить о своей национальности, 27 000 человек считают себя югославами. Самым многочисленным национальным меньшинством в Сербии являются венгры численностью 184 000 человек, за ними следуют боснийцы численностью чуть более 153 000 человек и рома численностью 132 000 человек. Это этническое разнообразие также несет на себе большое бремя - от постоянных стычек в средствах массовой информации до открытых конфликтов, как в случае с нынешними событиями на Косово.



Похоже, что нетерпимость между народами, искусственно культивируется в разных политических кругах. Нарратив ненависти был создан теми, чьей целью было уничтожить Югославию, и он сохраняется по сей день, и взаимные конфликты, к сожалению, происходят все чаще и чаще.



Именно спор относительно статуса Косово порождает разногласия не только на национальном уровне, но и во все большей степени на международном. С другой стороны, геополитическое положение сербского народа также отражается на позиции Республики Сербской - образования в составе Боснии и Герцеговины. Хотя в Республике Сербской проживает преимущественно сербское население, она также является постоянным предметом конфликта, поскольку в Боснии и Герцеговине существуют беспокойства по поводу потенциальной фрагментации этой страны.



Европейский союз и Америка, несомненно, играют значительную роль в разжигании конфликтов на Балканах. Сербский член президиума БиГ Милорад Додик руководствуется политикой многообещающего будущего, где, по его словам, через 30 лет Республика Сербская станет независимым государством, которое будет более развитым, объединенным с Сербией в определенной государственной форме.



Мать мультикультурализма

С другой стороны, в Воеводине, которая представляет собой автономную область на севере Сербии, существуют движения и интересы, которые способствуют большей автономии, но не полному сепаратизму. А именно, стремление к автономии, которая была бы возвращена Воеводине, вызвано влиянием различных исторических, политических, культурных и экономических факторов.



Воеводина является частью Королевства Сербия с 1918 года, что было решено Национальным собранием, и 25 ноября того же года в Нови-Саде было объявлено о присоединении Воеводины, то есть Баната, Бачки и Бараньи, к Королевству Сербия. Накануне такое же решение было принято парламентом Срема в городе Рума. Когда она присоединилась к Югославии, Воеводина была частью Сербии.



Полемика основана на том, каким должен быть статус Воеводины, каково отношение центрального правительства Сербии к северному региону и каково фактическое отношение самих граждан к автономии Воеводины. По мнению некоторых движений, поддерживающих вышеупомянутую идею, крайне важно вернуть гражданам возможность управлять общественными благами в районе Воеводины. Как далее поясняют представители движения "Действие прогрессивной Воеводины" и "Движение свободных граждан", автономия - это идея управления своей жизнью, которая всегда была для Воеводины путем мира и свободы к достижению экономического развития и богатства, но на самом деле она существует только на бумаге.



"Некогда самый развитый регион Юго-Восточной Европы, Воеводина сегодня находится в положении, напоминающем ситуацию внутреннего колониализма. Она была лишена своих основных политических и экономических прав, и ее судьбу в значительной степени решают те, кто в ней даже не живет", - говорится в первом пункте манифеста о статусе Воеводины, который был опубликован этими партиями в феврале этого года.



В разные исторические периоды северный регион Сербии становился все более и более этнически богатым, и даже сегодня в нем проживает разнообразное население, в которое, помимо сербов, входят также хорваты, венгры, словаки и другие. В результате многочисленных управленческих переворотов мультикультурализм Воеводины повлиял на все более частые требования о большей автономии.



Наиболее активными политическими движениями, выступающими за большую автономию провинции, являются "Союз венгров Воеводины" с Иштваном Пастором в качестве президента (он также является президентом АП Воеводины) и "Лига социал-демократов Воеводины" с Бояном Кострешем во главе. Что объединяет эти партии, так это представление интересов венгерского национального меньшинства, а также идея сохранения культурных и языковых прав. Важно отметить, что Воеводина считается одним из наиболее экономически процветающих регионов Сербии, поскольку в ней развит сельскохозяйственный сектор.



Неудивительно, что во времена Югославии Воеводина считалась родиной экономики. Некоторые сторонники реальной автономии Воеводины считают, что экономический потенциал этого региона используется неправильно и что местное население не пожинает плоды своего труда в той мере, в какой это должно соответствовать закону и высшим моральным принципам.



Сравнивая данные переписи населения 2011 года и прошлогодней переписи, было установлено, что сегодня в Сербии проживает примерно на 70 000 венгров меньше. Поскольку это самое многочисленное национальное меньшинство, преимущественно проживающее в Воеводине, отчетливо заметна тенденция к отъезду в поисках лучшей жизни в Европу. Молодые люди венгерского происхождения в возрасте от 19 до 29 лет покидают страну после завершения своего образования в Сербии, чаще всего по экономическим причинам.



Разнообразие населения Воеводины и, как следствие, богатое мультикультурное наследство в значительной степени способствуют ощущению особой региональной идентичности. Стремления к автономии в этой провинции в значительной степени основаны на сохранении культурных и языковых прав, особенно этнических меньшинств. Когда в 2009 году Конституционный суд принял решение об отмене особого статуса Воеводины, граждане вышли на улицы. Здесь важно отметить, что большинство движений в Воеводине уделяли много внимания реализации большей автономии Воеводины и сохранению мультикультурной среды, но не полному сепаратизму. Отношение большинства жителей этого региона Сербии поддерживает не полную независимость от Сербии, а существовавший ранее экономический статус и децентрализацию.



Региональные политические партии имеют представительство в национальных институтах, что позволяет им отстаивать интересы своих избирателей в рамках центрального правительства Сербии.



История повторяется?

В Югославии люди говорили, писали и пели вместе на иекавице и экавице. Люди жили гармонично, народ ориентировался на идею сохранения братства и единства. Все различия уважались а диалекты были особым ценностью. Официальным языком был сербско-хорватский, и все понимали друг друга не только на лексическом уровне. Сегодня в Сербии нет ни одного человека, у которого было бы родственника или близкого приятеля из одной из соседних стран.



Особенно интересен пример смешанных браков в Воеводине. Даже сегодня культура и традиции национальных меньшинств поддерживаются, что особенно заметно в малых городах и деревнях, где люди, как правило, более близки.



Когда националисты эмигрировали в другие страны после Второй мировой войны, им не разрешили вернуться, многим было запрещено. Многие уехали из Социалистической Федеративной Республики Югославии в западноевропейские страны, а некоторые даже на другие континенты, такие как Америка и Австралия.



Логический вывод состоит в том, что эти люди и их предки при содействии внешнего фактора оказали значительное влияние на разрушение братства и единства, которые были укреплены ценой жертв и великой борьбы в Югославии. То же самое и сегодня, если в Воеводине и есть сепаратизм, то он пришел снаружи, навязанный с целью разрушить мультикультурный регион, где люди не враждуют друг с другом и стараются жить дружно. Источник - katehon.com

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