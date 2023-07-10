 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.07.2023
11:45  Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43  В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41  Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23  "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12  Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59  Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52  Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)

10:49  "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38  Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35  Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33  Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10  Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04  США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32  Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58  Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44  Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33  Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27  Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25  Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22  Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:20  Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС
00:14  Узбекистанские гимнастки Настя Саранцева и Мишель Нестерова впервые в истории выиграли юниорские медали ЧМ
00:10  Иранскому рэперу Тумаджа Салехи дали 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах
Понедельник, 10.07.2023
23:39  Путин повесил Проханову орден Александра Невского
23:02  Армия обреченных. Бахмутская мясорубка продолжается
21:19  Equasis: Россия лишилась подавляющей части "теневого" нефтетанкерного флота
21:16  Пригожина вернули в строй: почему ЧВК "Вагнер" дали второй шанс. Кремлевский Цирк...
21:11  Франция пытается потеснить Россию на индийском рынке вооружений, - В.Скосырев
14:14  Прославленный туркменский тренер Курбан Бердыев возглавил ф/клуб "Динамо-Махачкала"
13:27  Афганистан инвестирует в Иран: все ради порта на Каспии
13:15  Депутату Жогорку Кенеша не нужен диплом, считает член КырЦИК Жылкыбаев. Усы, лапы и хвост...
13:11  Исмаил Даиров: Кыргызстан должен вернуться в "Аральский фонд". Может чего обломится?..
12:49  Самые горячие выборы президента Узбекистана: жара, Face ID, голос старейших, - МК
12:46  Путин послал бабу Валю Матвиенко с секретным спасланием "другу" Си
12:39  Тангрыгулы Атахаллыев стал вице-премьером Туркмении по АПК, на его место хякимом Балканского велаята временно назначен Дж.Аннаев
12:30  Аскар Ертаев возглавил Миграционную службу Казахстана
12:22  Первый президент-открытый гей в Европе. Эдгарс Ринкевичс вступил в должность предводителя Латвии
10:56  Европа проиграла и должна готовиться к Новому миру, - Балаж Орбан
10:48  Жестко! Власти Грузии разогнали гей-парад
10:06  Новое расширение НАТО становится угрозой для... США, - Тимофей Бордачев
09:34  В тяжелой и упорной борьбе... Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана! Есть 87,05%
09:27  Если бы не арабские герои, Франция бы рухнула! - Абдулрахман Аль-Мелхем
08:31  Запад хочет и... боится поражения России, - Салем Алкетби
07:58  Албано-британец Аранитаси возглавил представительство ЕБРР в Узбекистане (вместо Дракиноса)
07:38  Единая валюта БРИКС может появиться уже в августе: будет конкурентом доллару, - МК
07:35  Лишние? В Казахстане разом ликвидируют 9 банков
01:56  УзбЦИК сообщил в 17.00 о явке избирателей в 70% и наглухо завис
00:58  Эрдогану надоело быть посредником. Ему летать охота.., - НГ
00:56  Столкновение западного и восточного искусственного интеллекта уже началось, - А.Комраков
00:19  Амеры уверяют, что завалили в Сирии очередного эмира ДАИШ Усаму аль-Мухаджира
00:15  Дело Aziya Invest Favorit. 1000 ташкентцев могут потерять 300 млрд сумов и остаться без квартир
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:49 11.07.2023

"Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад

Айнур Курманов

Передача главарей "Азова" Киеву и обещание содействовать "незалежной" в деле вступления в НАТО вместе с поставками вооружений рассматривается турецкими экспертами как очередной кульбит Эрдогана, который решил снова понравиться Западу с целью выторговать для себя очередные плюшки.

В телеграм-канале журналиста Яшара Ниязбаева "Повестка дня Турции" была высказана мысль о том, что новость о передаче азовцев "незалежной" не обсуждалась в местных СМИ из-за того, что турки не знали даже об их нахождении в стране, а местные политики не высказались так как были выходные.

К сожалению, но и в понедельник никаких официальных объяснений по поводу нарушения сделки, заключенной с Москвой по поводу пятерых главарей неонацистского батальона "Азов", так и не последовало.

Единственное, что проскользнуло в СМИ, так это ответ Эрдогана на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции турецкого президента с Владимиром Зеленским в Анкаре. Так, турецкое издание Veryansintv.com таким образом подало этот несуразный комментарий Эрдогана:

"Выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером (7 июля), Эрдоган ответил на вопрос журналиста об обмене пленными, сказав: "Мы выслушали господина президента с украинской стороны и ведем переговоры с российской стороной об обмене пленными. Мы с ними тоже встречаемся. Я обсуждал этот вопрос с господином Путиным. В следующем месяце г-н Путин также посетит Турцию. У нас будет возможность обсудить это с глазу на глаз еще раз".

Несмотря на то, что все официальные СМИ и лица молчат по данному поводу, более жестко высказались различные политические аналитики. Так, например, публицист Фехим Тастекин в своей статье "Прыжки кузнечика: Зеленский, банда "Азова" и вильнюсский склон" в газете "Gazete Duvar" подверг серьезной критике нынешние действия Реджепа Эрдогана, назвав подобные вихляния "тактикой саранчи".



"Прыгает туда-сюда. Мастер противоречий. В двойной игре он сегодня видит российского лидера Владимира Путина, а на следующий день украинского лидера Владимира Зеленского. Он знает это и гордится тем, что у него "сбалансированное и справедливое отношение со всеми". То, что он делает, не требует ни последовательности, ни стабильности. Это не решающая сила, поэтому она течет в пустоту оппортунистическими ходами", – отмечает автор.

Каждый раз, когда приближается саммит НАТО или вырисовывается перспектива встречи с президентом США, он ставит Россию на первое место. Затем он "заглаживает свою вину" антироссийскими выпадами. В данном случае, он также не нарушил традицию.

Фехим Тастекин сомневается, что это средство давления именно на Путина из-за того, что Кремль отказывается продевать зерновую сделку, завершающуюся 17 июля. Более того, по его мнению, в России отнесутся к действиям Эрдогана с пониманием. И в итоге он вообще приходит к выводу, что главной целью турецкого президента в данной игре с Зеленским была попытка оказать давление на Вашингтон в преддверие саммита НАТО в Вильнюсе, а также выторговать для себя преференции.

"Эрдоган впервые принял Зеленского в Стамбуле. Пока все ждали, когда Швеции дадут зеленый свет, он поднял руку и от имени Зеленского, сказал: "Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО". Вам может быть интересно, насколько зол Путин и как он отреагирует. Но этим ходом Эрдоган, возможно, по сути, забил президенту США Джо Байдену в ворота. Как известно, администрация Байдена тормозит перспективы членства Украины. Сообщения из Белого дома не содержат четких обязательств", – утверждает Тастекин.

В известной турецкой газете "Сumhuriyet" вышли комментарии профессора Икбала Дурре из Института международных отношений и социально-политических наук в материале под названием "У России тоже есть козырь", где он пытается сделать анализ последних действий Анкары.

Эксперт отметил, что это вовсе не был "неожиданный шаг", имея в виду передачу Киеву командиров "Азова", и что, с другой стороны, в Москве предвидели ситуацию, что "Эрдоган может предпринять некоторые действия с целью сблизиться с Западом в свою новую эпоху".

Заявив, что этот шаг, особенно перед саммитом НАТО, сам по себе имеет свою логику, Дюрре заявил, что позиция Анкары с начала войны на Украине, хотя и является "политикой равного расстояния между сторонами", на практике была больше в пользу Москвы, несмотря на ее военное сотрудничество с Киевом, и продолжил:

"В некоторых кругах на Западе начал формироваться образ того, что Эрдоган был лидером, который действовал в интересах Путина. Поскольку поддержка Москвы была важнее Эрдогану в предвыборный период, особого дискомфорта в Анкаре это не вызывало. Но сейчас новый период, беды, которые переживает страна, понятны, поэтому процессы принятия решений осуществляются с учетом долгосрочных интересов. Поэтому для Анкары важно посылать такие сигналы Западу и создавать дискомфорт в Кремле".

В каком-то смысле, по его мнению, Эрдоган "уже получил то, что хотел" от Путина. При этом Дюрре отметил, что Турция, важная страна НАТО, и Анкара не откажется от "политики, стоящей перед Западом с точки зрения государственных кодов", и добавил:

"Всем известно, что политика баланса Турции с Россией - это "политика баланса", хотя иногда она принимает другой вид из-за личных отношений между двумя лидерами. Поэтому для обеих сторон всегда существовала терпимая серая зона против таких неожиданных вспышек. Подобные инциденты не первые и не последние".

Только, по мнению профессора, у Москвы есть всегда средства, которые она сможет использовать в качестве того же противодействия в той же Сирии, если в Анкаре вдруг ошибочно посчитают, что "русские все стерпят".

Таким образом, оба эксперта пришли к выводу, что действия Эрдогана были приурочены к саммиту НАТО и были своеобразной игрой с целью подчеркнуть свою европоцентричность и ориентацию на Запад.

То есть Анкара попросту своими поблажками в отношении Киева и обещаниями содействовать вступлению "незалежной" в НАТО вопреки позиции Байдена и пикировками по принятию Стокгольма в альянс выгадывал для себя уступки по поставкам истребителей F-16 и возвращения процесса обсуждения вопроса о включении Турецкой республики в состав Европейского Союза.

Это подтверждает и официальное государственное информационное агентство "Анадолу", которое привело следующие слова турецкого президента с брифинга в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе:

"При этом президент увязал тему заявки Стокгольма с диалогом по вступлению Турции в Европейский союз. "Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО], также, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС".

И данный расчет похоже подтвердился, так как 11 июня состоялась трехсторонняя встреча глав Турции, Швеции и НАТО, на котором было принято решение создать механизм по принятию Стокгольма в альянс. Швеция со своей стороны будет содействовать процессу вхождения Турции в состав ЕС. Этому приурочена и встреча в Вильнюсе Эрдогана и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Интересно, что на этом фоне турецкая пресса очень скупо осветило позицию Кремля по факту передачи главарей неонацистского формирования Киеву. Практически все издания представили телефонный разговор 9 июля главы турецкого МИДа Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым лишь как обсуждение зерновой сделки, которая так волнует Анкару.

Единственно более объективно представила ситуацию известная турецкая газета Milliyet:

"Во время вчерашнего телефонного разговора обсуждались последние события в рамках Украины и Стамбульского зернового соглашения. Зерновое соглашение, подписанное между Турцией, ООН, Украиной и Россией 22 июля 2022 года, истекает 19 июля. Россия холодно относится к повторному продлению ранее продленного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в свою страну после визита в Стамбул с командирами пяти батальонов "Азов" в Турции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение лидеров турецкого батальона "Азов" в Украину является нарушением соглашения".

Заявление Дмитрия Пескова, правда, было растиражировано многими, но без каких-либо комментариев, тем более что официальные лица Турции никак не отреагировали и не объясняли данные действия. Вот, что, например, пишет издание Haber7:

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что Турция нарушила соглашение об обмене пленными, когда командиры уезжали в Украину. "Никто не информировал нас об этом", - сказал Песков, добавив, что согласно соглашению, эти люди должны остаться в Турции. Утверждая, что Турция приняла это решение, потому что находилась под давлением, представитель Кремля объяснил перемещение командиров в свою страну провалом украинского контрнаступления".

При этом в Анкаре с нетерпением ждут приезда Владимира Путина, о чем заявил сам Эрдоган на пресс-конференции по итогам визита Зеленского, а затем и на брифинге перед поездкой в Вильнюс. Правда издание Veryansintv несколько охладило этот пыл, сославшись на Дмитрия Пескова, что еще вопрос о визите президента РФ пока не решен.

"Песков, сделавший заявление о возможной встрече Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что двусторонняя встреча Путина и Эрдогана "возможна", но что "на данный момент нет определенной даты такой встречи", сообщает информационное агентство ТАСС. Песков сказал: "Вполне вероятно, что такой контакт будет. Однако на данный момент точная дата не установлена", – пишет издание

Выходит, что руководство Турции оказалось верным своей прежней "многовектороной линии" и после некоторого сближения с Москвой начинает обратное движение к Западу, поворачиваясь спиной к ситуативному союзнику. Правда специфика флюгера в том и заключается, что после того как политические ветры подуют в другую сторону, он непременно вновь поменяет свой курс.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689061740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Генеральное консульство Казахстана открылось в Екатеринбурге
- Кадровые перестановки
- О качестве правящей элиты
- Восстановление Казахстана: нужны ли самокатчики в правительстве?
- Нажмут ли онлайн-казино на "стоп"?
- Polymetal стал владельцем 75% в медно-золотом проекте Баксы на севере Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с председателем Японской парламентской Лиги дружбы с Казахстаном
- Алихан Смаилов проверил ход восстановительных работ на МАЭК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  