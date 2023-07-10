"Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов

10:49 11.07.2023 "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад



Айнур Курманов



Передача главарей "Азова" Киеву и обещание содействовать "незалежной" в деле вступления в НАТО вместе с поставками вооружений рассматривается турецкими экспертами как очередной кульбит Эрдогана, который решил снова понравиться Западу с целью выторговать для себя очередные плюшки.



В телеграм-канале журналиста Яшара Ниязбаева "Повестка дня Турции" была высказана мысль о том, что новость о передаче азовцев "незалежной" не обсуждалась в местных СМИ из-за того, что турки не знали даже об их нахождении в стране, а местные политики не высказались так как были выходные.



К сожалению, но и в понедельник никаких официальных объяснений по поводу нарушения сделки, заключенной с Москвой по поводу пятерых главарей неонацистского батальона "Азов", так и не последовало.



Единственное, что проскользнуло в СМИ, так это ответ Эрдогана на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции турецкого президента с Владимиром Зеленским в Анкаре. Так, турецкое издание Veryansintv.com таким образом подало этот несуразный комментарий Эрдогана:



"Выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером (7 июля), Эрдоган ответил на вопрос журналиста об обмене пленными, сказав: "Мы выслушали господина президента с украинской стороны и ведем переговоры с российской стороной об обмене пленными. Мы с ними тоже встречаемся. Я обсуждал этот вопрос с господином Путиным. В следующем месяце г-н Путин также посетит Турцию. У нас будет возможность обсудить это с глазу на глаз еще раз".



Несмотря на то, что все официальные СМИ и лица молчат по данному поводу, более жестко высказались различные политические аналитики. Так, например, публицист Фехим Тастекин в своей статье "Прыжки кузнечика: Зеленский, банда "Азова" и вильнюсский склон" в газете "Gazete Duvar" подверг серьезной критике нынешние действия Реджепа Эрдогана, назвав подобные вихляния "тактикой саранчи".







"Прыгает туда-сюда. Мастер противоречий. В двойной игре он сегодня видит российского лидера Владимира Путина, а на следующий день украинского лидера Владимира Зеленского. Он знает это и гордится тем, что у него "сбалансированное и справедливое отношение со всеми". То, что он делает, не требует ни последовательности, ни стабильности. Это не решающая сила, поэтому она течет в пустоту оппортунистическими ходами", – отмечает автор.



Каждый раз, когда приближается саммит НАТО или вырисовывается перспектива встречи с президентом США, он ставит Россию на первое место. Затем он "заглаживает свою вину" антироссийскими выпадами. В данном случае, он также не нарушил традицию.



Фехим Тастекин сомневается, что это средство давления именно на Путина из-за того, что Кремль отказывается продевать зерновую сделку, завершающуюся 17 июля. Более того, по его мнению, в России отнесутся к действиям Эрдогана с пониманием. И в итоге он вообще приходит к выводу, что главной целью турецкого президента в данной игре с Зеленским была попытка оказать давление на Вашингтон в преддверие саммита НАТО в Вильнюсе, а также выторговать для себя преференции.



"Эрдоган впервые принял Зеленского в Стамбуле. Пока все ждали, когда Швеции дадут зеленый свет, он поднял руку и от имени Зеленского, сказал: "Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО". Вам может быть интересно, насколько зол Путин и как он отреагирует. Но этим ходом Эрдоган, возможно, по сути, забил президенту США Джо Байдену в ворота. Как известно, администрация Байдена тормозит перспективы членства Украины. Сообщения из Белого дома не содержат четких обязательств", – утверждает Тастекин.



В известной турецкой газете "Сumhuriyet" вышли комментарии профессора Икбала Дурре из Института международных отношений и социально-политических наук в материале под названием "У России тоже есть козырь", где он пытается сделать анализ последних действий Анкары.



Эксперт отметил, что это вовсе не был "неожиданный шаг", имея в виду передачу Киеву командиров "Азова", и что, с другой стороны, в Москве предвидели ситуацию, что "Эрдоган может предпринять некоторые действия с целью сблизиться с Западом в свою новую эпоху".



Заявив, что этот шаг, особенно перед саммитом НАТО, сам по себе имеет свою логику, Дюрре заявил, что позиция Анкары с начала войны на Украине, хотя и является "политикой равного расстояния между сторонами", на практике была больше в пользу Москвы, несмотря на ее военное сотрудничество с Киевом, и продолжил:



"В некоторых кругах на Западе начал формироваться образ того, что Эрдоган был лидером, который действовал в интересах Путина. Поскольку поддержка Москвы была важнее Эрдогану в предвыборный период, особого дискомфорта в Анкаре это не вызывало. Но сейчас новый период, беды, которые переживает страна, понятны, поэтому процессы принятия решений осуществляются с учетом долгосрочных интересов. Поэтому для Анкары важно посылать такие сигналы Западу и создавать дискомфорт в Кремле".



В каком-то смысле, по его мнению, Эрдоган "уже получил то, что хотел" от Путина. При этом Дюрре отметил, что Турция, важная страна НАТО, и Анкара не откажется от "политики, стоящей перед Западом с точки зрения государственных кодов", и добавил:



"Всем известно, что политика баланса Турции с Россией - это "политика баланса", хотя иногда она принимает другой вид из-за личных отношений между двумя лидерами. Поэтому для обеих сторон всегда существовала терпимая серая зона против таких неожиданных вспышек. Подобные инциденты не первые и не последние".



Только, по мнению профессора, у Москвы есть всегда средства, которые она сможет использовать в качестве того же противодействия в той же Сирии, если в Анкаре вдруг ошибочно посчитают, что "русские все стерпят".



Таким образом, оба эксперта пришли к выводу, что действия Эрдогана были приурочены к саммиту НАТО и были своеобразной игрой с целью подчеркнуть свою европоцентричность и ориентацию на Запад.



То есть Анкара попросту своими поблажками в отношении Киева и обещаниями содействовать вступлению "незалежной" в НАТО вопреки позиции Байдена и пикировками по принятию Стокгольма в альянс выгадывал для себя уступки по поставкам истребителей F-16 и возвращения процесса обсуждения вопроса о включении Турецкой республики в состав Европейского Союза.



Это подтверждает и официальное государственное информационное агентство "Анадолу", которое привело следующие слова турецкого президента с брифинга в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе:



"При этом президент увязал тему заявки Стокгольма с диалогом по вступлению Турции в Европейский союз. "Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО], также, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС".



И данный расчет похоже подтвердился, так как 11 июня состоялась трехсторонняя встреча глав Турции, Швеции и НАТО, на котором было принято решение создать механизм по принятию Стокгольма в альянс. Швеция со своей стороны будет содействовать процессу вхождения Турции в состав ЕС. Этому приурочена и встреча в Вильнюсе Эрдогана и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.



Интересно, что на этом фоне турецкая пресса очень скупо осветило позицию Кремля по факту передачи главарей неонацистского формирования Киеву. Практически все издания представили телефонный разговор 9 июля главы турецкого МИДа Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым лишь как обсуждение зерновой сделки, которая так волнует Анкару.



Единственно более объективно представила ситуацию известная турецкая газета Milliyet:



"Во время вчерашнего телефонного разговора обсуждались последние события в рамках Украины и Стамбульского зернового соглашения. Зерновое соглашение, подписанное между Турцией, ООН, Украиной и Россией 22 июля 2022 года, истекает 19 июля. Россия холодно относится к повторному продлению ранее продленного соглашения.



Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в свою страну после визита в Стамбул с командирами пяти батальонов "Азов" в Турции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение лидеров турецкого батальона "Азов" в Украину является нарушением соглашения".



Заявление Дмитрия Пескова, правда, было растиражировано многими, но без каких-либо комментариев, тем более что официальные лица Турции никак не отреагировали и не объясняли данные действия. Вот, что, например, пишет издание Haber7:



"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что Турция нарушила соглашение об обмене пленными, когда командиры уезжали в Украину. "Никто не информировал нас об этом", - сказал Песков, добавив, что согласно соглашению, эти люди должны остаться в Турции. Утверждая, что Турция приняла это решение, потому что находилась под давлением, представитель Кремля объяснил перемещение командиров в свою страну провалом украинского контрнаступления".



При этом в Анкаре с нетерпением ждут приезда Владимира Путина, о чем заявил сам Эрдоган на пресс-конференции по итогам визита Зеленского, а затем и на брифинге перед поездкой в Вильнюс. Правда издание Veryansintv несколько охладило этот пыл, сославшись на Дмитрия Пескова, что еще вопрос о визите президента РФ пока не решен.



"Песков, сделавший заявление о возможной встрече Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что двусторонняя встреча Путина и Эрдогана "возможна", но что "на данный момент нет определенной даты такой встречи", сообщает информационное агентство ТАСС. Песков сказал: "Вполне вероятно, что такой контакт будет. Однако на данный момент точная дата не установлена", – пишет издание



Выходит, что руководство Турции оказалось верным своей прежней "многовектороной линии" и после некоторого сближения с Москвой начинает обратное движение к Западу, поворачиваясь спиной к ситуативному союзнику. Правда специфика флюгера в том и заключается, что после того как политические ветры подуют в другую сторону, он непременно вновь поменяет свой курс. Источник - politnavigator.net

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