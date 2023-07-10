Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)

10:52 11.07.2023 17:46 10.07.2023

Памятник жертвам землетрясения (10 июля 1949 года) в селении Хаит, Раштского района - Sputnik Таджикистан, 1920, 10.07.2023



74 года назад в Таджикистане произошло мощное землетрясение, которое в одно мгновение стерло с земли город Хаит и разрушило 23 соседних поселка

Рано утром 10 июля 1949 года, в год 20-летия становления Таджикской ССР, произошла одна из крупнейших природных катастроф в истории СССР - землетрясение в Хаите.

Ровно 74 года назад назад в одно мгновение все здания, мосты, сады и другие постройки превратились в развалины.

Потерянный город Хаит

Жительница таджикского кишлака, оставшаяся без крова в результате землетрясения - Sputnik Таджикистан, 1920, 10.07.2023

Жительница таджикского кишлака, оставшаяся без крова в результате землетрясения

© Sputnik / Александр Лыскин / Перейти в фотобанк

Город Хаит в Хаитском районе (ныне Таджикабадском районе) Хатлонской области Таджикистана когда-то был оживленным населенным пунктом с шумным базаром, мечетями и караван-сараем.

Хаит располагался в 190 км от Душанбе. В этом районе проживали более 60 тыс. человек. В один момент от города и прилегающих районов не осталось ровным счетом ничего.

Землетрясение 1949 года

Монумент Скорбящая мать в городе Хаит в память погибшим во время хаитского 1949 года - Sputnik Таджикистан, 1920, 10.07.2023

Монумент "Скорбящая мать" в городе Хаит в память погибшим во время хаитского 1949 года

© Sputnik / Геннадий Ратушенко / Перейти в фотобанк

До страшного события, 8 июля 1949-го, в Таджикистане были зафиксированы 2 мощных подземных толчка (форшока), вызвавших многочисленные горные обвалы и камнепады. С гор обрушилось 2,5 млн куб. метров рыхлого грунта.

Значительная часть Хаита и прилегающих к нему территорий были разрушены уже тогда.

По северному склону хребта Тахты в сторону реки Сурхоб были зафиксированы оползни и камнепады. Автодорога Гарм - Хаит оказалась засыпана. В Джиргатальском районе по строениям пошли трещины.

Власти Таджикской СССР незамедлительно приступили к спасательной операции, а местное население в поисках медикаментов и провизии стало стекаться в кишлак с прилегающих сел. Прибывшие на место ЧП врачи начали оказывать пострадавшим медицинскую помощь.

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По словам очевидцев, жители боялись заходить в свои дома и спали в садах под легкими навесами. Люди опасались повторного землетрясения.

Увы, они оказались правы, правда, тогда никто из них не мог и представить мощи предстоящей катастрофы.

Хаитское землетрясение в 7,5 балла

Последствия землетрясения в Таджикской СССР - Sputnik Таджикистан, 1920, 10.07.2023

Последствия землетрясения в Таджикской СССР

© Sputnik / Геннадий Ратушенко / Перейти в фотобанк

В 9 утра 10 июля 1949-го Таджикистан сотрясло сильнейшее землетрясение.



В один миг Хаит окутал густой столб пыли, небо заволокло мглой. Под оглушительный нарастающий грохот на Хаит надвигалась 100-метровая громада.

Дома один за другим превращались в руины, погребая под собой живых людей. Многие в ужасе бежали в разные стороны, но толчки были такой силы, что людей подбрасывало и опрокидывало на пришедшую в движение землю.

Одновременно с этим огромные массы горной породы на устрашающей скорости устремились к Хаиту с разных направлений.

Практически сразу после землетрясения на юге Таджикистана сошло около 100 маленьких и больших лавин, а могучая гора Чохрак буквально рассыпалась от силы тектонических толчков.

Ширина основного языка главного оползня составила около 11 км, а его толщина - 10 метров.

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Хаит накрыло с двух сторон мощнейшими каменными волнами, скорость которых достигала 110 км/ч.

Мощные подземные толчки были зафиксированы практически всеми сейсмическими станциями мира. Его время, место и мощность с достаточной точностью определили даже с обратной стороны планеты, в США.

Сейсмологи оценили интенсивность подземных толчков более чем в 11 баллов, позже землетрясению присвоили мощность в 7,5 балла.

В эпицентре сила землетрясения достигала 9-10 баллов. Толчки чувствовались настолько, что люди не могли устоять на ногах и падали.

Сейсмическая энергия катастрофы была в миллионы раз больше, чем сила атомной бомбы "Малыш", сброшенной 4 годами ранее на Хиросиму.

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Непредсказуемость и небывалая мощь стихии привела к тому, что Хаитский район Таджикской СССР перестал существовать как географическая точка: Хаит, Хисорак и множество небольших кишлаков были полностью уничтожены за какие-то минуты.

По самым скромным подсчетам, от 15 до 40 тыс. человек, не говоря уже о сотне голов домашнего скота, оказались заживо погребены под многометровым слоем породы.

Помимо Хаита все здания в соседних 23 населенных пунктах также оказались полностью разрушены. Вокруг были только камни и горная порода.

Секретное землетрясение СССР

Некоторые источники сообщают, что масштаб трагедии в Таджикистане был засекречен советскими властями, чтобы не омрачать 70-летний юбилей Иосифа Сталина.

С местных жителей брали письменное согласие не разглашать подробности случившегося в Хаите.

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В центральной республиканской газете "Коммунист Таджикистана" за 15 июля 1949-го было напечатано сообщение Таджикского телеграфного агентства:

"В течение 8 и 10 июля в Таджикистане произошло 2 сильных землетрясения с эпицентром в горах на расстоянии 190 км на северо-восток от города Сталинабада. В Сталинабаде наблюдалось несколько толчков. Наиболее сильный - 6,5 балла - ощущался 10 июля в 9 часов 43 минуты 11 секунд местного времени. Разрушений в городе не было. Повторные, более слабые толчки, как это обычно бывает после землетрясений, продолжались несколько дней. 12 июля толчки были намного слабее, чем 11 июля. 13 и 14 июля отмечались дальнейшие затухания толчков".

Помощь пострадавшим в землетрясении

Памятник жертвам одного из самых разрушительных землетрясений, которое произошло в Таджикистане в 1949 году - Sputnik Таджикистан, 1920, 10.07.2023

Памятник жертвам одного из самых разрушительных землетрясений, которое произошло в Таджикистане в 1949 году

© Sputnik / Ратушенко / Перейти в фотобанк

Из Москвы сразу же после землетрясения поступило распоряжение срочно перебросить в Таджикскую ССР всю санавиацию. Помимо этого, руководство СССР направило в Таджикистан известнейшего геофизика, академика Григория Гамбурцева, которому было дано указание создать комплексную сейсмологическую экспедицию Института физики Земли АН СССР.



Чудом выживших людей переселяли из зоны ЧП на новые земли в Вахшской долине. На новом месте им выдавали стройматериалы и домашний скот, чтобы хоть как-то помочь обустроиться с нуля после трагедии.

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В 1967 - 1970-х на месте трагедии в Хаите от имени ЦК Компартии Таджикистана, Президиума Верховного Совета и Совета министров республики был установлен монумент "Скорбящая мать" ("Модари гам") работы таджикского скульптора Кирея Жумазина.

К сожалению, монумент был разрушен во время гражданской войны в Таджикистане. В 2010-м на его месте был установлен новый в память о жертвах страшного землетрясения.



Примечательно, что, несмотря на мощность, Хаитское землетрясение не входит в десятку самых разрушительных в мире.

Сейсмическая опасность в Таджикистане

Таджикистан расположен в сейсмически опасной зоне: ежегодно в республике регистрируется около 600 землетрясений, что составляет примерно 80% от общей сейсмической активности Центральной Азии.

К сожалению, предсказать силу, время и мощность землетрясения определить невозможно, однако уже не одно десятилетие правительство Таджикистана ведет работу по переселению людей с наиболее опасных территорий, а также ведет работы по информированию населения, профессиональной подготовки служб оказания помощи пострадавшим. Источник - tj.sputniknews.ru

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