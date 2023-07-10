Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев

10:59 11.07.2023

Ушел из жизни известный ученый Абдеш Толеубаев



На 70-м году жизни скончался известный казахстанский ученый, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Об этом на своей страничке рассказал Даниал Ахметов, сообщает Zakon.kz.



10 июля не стало известного казахстанского ученого Абдеша Толеубаева.



"Абдеш Ташкенович был опытным полевым исследователем и прекрассным организатором экспедиционных работ. Вел активную деятельность по выявлению и изучению археологических памятников. Работал над научными книгами и статьями. Последние 20 лет он успешно исследовал элитарные археологические памятники в предгорьях Тарбагатая, Сауыра и Шингистая Восточного Казахстана", – написал на своей страничке Даниал Ахметов.



Абдеш Толеубаев – известный казахстанский этнограф, археолог, доктор исторических наук, профессор. Родился в 1953 году. Как ученый-археолог является автором ряда научных статей и открытий.



Мария Мельникова