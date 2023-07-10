|11:45 Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43 В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41 Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23 "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12 Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59 Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52 Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)
10:49 "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38 Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35 Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33 Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10 Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04 США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32 Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58 Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44 Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33 Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27 Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25 Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22 Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:20 Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС
00:14 Узбекистанские гимнастки Настя Саранцева и Мишель Нестерова впервые в истории выиграли юниорские медали ЧМ
00:10 Иранскому рэперу Тумаджа Салехи дали 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах
|23:39 Путин повесил Проханову орден Александра Невского
23:02 Армия обреченных. Бахмутская мясорубка продолжается
21:19 Equasis: Россия лишилась подавляющей части "теневого" нефтетанкерного флота
21:16 Пригожина вернули в строй: почему ЧВК "Вагнер" дали второй шанс. Кремлевский Цирк...
21:11 Франция пытается потеснить Россию на индийском рынке вооружений, - В.Скосырев
14:14 Прославленный туркменский тренер Курбан Бердыев возглавил ф/клуб "Динамо-Махачкала"
13:27 Афганистан инвестирует в Иран: все ради порта на Каспии
13:15 Депутату Жогорку Кенеша не нужен диплом, считает член КырЦИК Жылкыбаев. Усы, лапы и хвост...
13:11 Исмаил Даиров: Кыргызстан должен вернуться в "Аральский фонд". Может чего обломится?..
12:49 Самые горячие выборы президента Узбекистана: жара, Face ID, голос старейших, - МК
12:46 Путин послал бабу Валю Матвиенко с секретным спасланием "другу" Си
12:39 Тангрыгулы Атахаллыев стал вице-премьером Туркмении по АПК, на его место хякимом Балканского велаята временно назначен Дж.Аннаев
12:30 Аскар Ертаев возглавил Миграционную службу Казахстана
12:22 Первый президент-открытый гей в Европе. Эдгарс Ринкевичс вступил в должность предводителя Латвии
10:56 Европа проиграла и должна готовиться к Новому миру, - Балаж Орбан
10:48 Жестко! Власти Грузии разогнали гей-парад
10:06 Новое расширение НАТО становится угрозой для... США, - Тимофей Бордачев
09:34 В тяжелой и упорной борьбе... Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана! Есть 87,05%
09:27 Если бы не арабские герои, Франция бы рухнула! - Абдулрахман Аль-Мелхем
08:31 Запад хочет и... боится поражения России, - Салем Алкетби
07:58 Албано-британец Аранитаси возглавил представительство ЕБРР в Узбекистане (вместо Дракиноса)
07:38 Единая валюта БРИКС может появиться уже в августе: будет конкурентом доллару, - МК
07:35 Лишние? В Казахстане разом ликвидируют 9 банков
01:56 УзбЦИК сообщил в 17.00 о явке избирателей в 70% и наглухо завис
00:58 Эрдогану надоело быть посредником. Ему летать охота.., - НГ
00:56 Столкновение западного и восточного искусственного интеллекта уже началось, - А.Комраков
00:19 Амеры уверяют, что завалили в Сирии очередного эмира ДАИШ Усаму аль-Мухаджира
00:15 Дело Aziya Invest Favorit. 1000 ташкентцев могут потерять 300 млрд сумов и остаться без квартир
|Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:59 11.07.2023
Ушел из жизни известный ученый Абдеш Толеубаев
На 70-м году жизни скончался известный казахстанский ученый, доктор исторических наук, профессор Абдеш Толеубаев. Об этом на своей страничке рассказал Даниал Ахметов, сообщает Zakon.kz.
10 июля не стало известного казахстанского ученого Абдеша Толеубаева.
"Абдеш Ташкенович был опытным полевым исследователем и прекрассным организатором экспедиционных работ. Вел активную деятельность по выявлению и изучению археологических памятников. Работал над научными книгами и статьями. Последние 20 лет он успешно исследовал элитарные археологические памятники в предгорьях Тарбагатая, Сауыра и Шингистая Восточного Казахстана", – написал на своей страничке Даниал Ахметов.
Абдеш Толеубаев – известный казахстанский этнограф, археолог, доктор исторических наук, профессор. Родился в 1953 году. Как ученый-археолог является автором ряда научных статей и открытий.
Мария Мельникова