"Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову

11:23 11.07.2023

Елена Острякова



Сегодня в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, который стал в России символом борьбы с терроризмом и экстремизмом.



