 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:23 11.07.2023

Елена Острякова

Сегодня в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, который стал в России символом борьбы с терроризмом и экстремизмом.



В 2016 году рекруты ИГИЛ напали на семью Нурбагдагандова, которая отдыхала в лесу Сергокалинского района, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Узнав, что Магомед сотрудник полиции, они попытались заставить призвать на камеру увольняться из полиции. Вместо этого Нурбагандов произнес ставшую легендарной фразу: "Работайте, братья!". Видео его расстрела попало в руки силовиков после ликвидации убийц.

"Во многом благодаря ему, террористическое подполье в Дагестане, на всем Северном Кавказе было уничтожено. Люди перестали ходить с опаской, регион зажил созидательной жизнью. Пусть памятник, который мы открываем сегодня, станет не только символом мужества, твердости духа и преданности Родине, но и призывом к каждому из нас достойно выполнять свой служебный долг. Работаем, брат!" - сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня с девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых регионов", – написал в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Артем Бичаев.

Источник - politnavigator.net
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