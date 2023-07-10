|"Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:23 11.07.2023
Елена Острякова
Сегодня в Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, который стал в России символом борьбы с терроризмом и экстремизмом.
В 2016 году рекруты ИГИЛ напали на семью Нурбагдагандова, которая отдыхала в лесу Сергокалинского района, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
Узнав, что Магомед сотрудник полиции, они попытались заставить призвать на камеру увольняться из полиции. Вместо этого Нурбагандов произнес ставшую легендарной фразу: "Работайте, братья!". Видео его расстрела попало в руки силовиков после ликвидации убийц.
"Во многом благодаря ему, террористическое подполье в Дагестане, на всем Северном Кавказе было уничтожено. Люди перестали ходить с опаской, регион зажил созидательной жизнью. Пусть памятник, который мы открываем сегодня, станет не только символом мужества, твердости духа и преданности Родине, но и призывом к каждому из нас достойно выполнять свой служебный долг. Работаем, брат!" - сказал глава Дагестана Сергей Меликов.
"Сегодня с девизом Магомеда Нурбагандова на устах, плечом к плечу представители всех народов многонациональной страны на передовой бьют экстремистов, защищают родной край, свою страну, мирных жителей новых регионов", – написал в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Артем Бичаев.