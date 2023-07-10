 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:41 11.07.2023

Борщевик
Великий проект русского очищения неизбежен
Александр Проханов

Россия зарастает борщевиком. По обочинам русских дорог стоят гигантские борщевики с толстенными стеблями, с жестяными зонтиками. Непролазными кущами зарастают поля, пажити, околицы деревень, опушки лесов. Борщевики движутся к югу, к северу, к востоку. Их корни уходят в глубь земли, иссушая почву, отравляя ядами грунтовые воды, наполняя воздух тлетворными запахами. На цветах борщевика не увидишь шмелей, пчел, разноцветных мух. Они тут же мрут, надышавшись яда. Корова или коза, съев борщевик, падает замертво, и ее раздувает. Человек, прошедший через заросли борщевика, покрывается волдырями, и глаза его наполняются липкой слизью.

На землях, где поселяется борщевик, ничего не растет. Травы, кусты, деревья в ужасе разбегаются, уступая место зловещему борщевику.

Неизвестно, откуда он взялся. Быть может, он явился из космоса как наказание. Быть может, борщевик и есть тот самый пришелец, о котором говорили сказания. И, явившись на землю, он заселяет ее, сживая прежних обитателей. Борщевик пробивает своей головой бетон шоссе, обжигает соцветиями стены деревянных домов, и они загораются. Люди, надышавшись ядами борщевика, сходят с ума. И те косцы, что вышли с косами на борьбу с борщевиком, бесследно исчезают, оставляя на земле оплавленные косы. Борщевик - это бич ХХI века, наказание России за ее грехи.

Таким же бичом и таким же наказанием является коррупция. Борщевик коррупции пророс в кабинеты чиновников, мэров, губернаторов. Бурно разросся в министерствах, больницах, военных ведомствах. Борщевик - в театрах, на телеэкранах. Борщевик в банках и на стадионах. Борщевик, построившись в "коробки", с командирами-борщевиками строевым шагом проходит по площади. Скоро главным праздником России станет День борщевика. Главная партия России – партия борщевиков. Одежду для россиян шьет фабрика "Борщевичка". Гигантские, могучие борщевики вознесут свои стебли, раскроют свои железные зонты выше кремлевских звезд.

Коррупция России грандиозна. Россия чахнет в тисках коррупции. Она не сможет победить на поле боя. Не сможет добиться великих научных достижений. Не сможет изумить мир своими картинами и спектаклями. Борьба с коррупцией - такая же смертельно опасная, насущная, неизбежная, как борьба русского солдата на украинском поле боя.

Великий проект русского очищения неизбежен. С коррупцией придется бороться. Придется бороться с борщевиком. Его будут срезать под корень, посылая в заросли борщевика бульдозеры, косилки со стальными фрезами. Будут построены могучие машины-борщерезы, которые двинутся по полям, выламывая заросли борщевика, искря, оплавляясь, срезая жуткие зонтики под корень.

Но на месте срезанного борщевика вырастают два. На месте двух срезанных борщевиков вырастают четыре.

Одним насилием не побороть борщевик, не побороть коррупцию. С борщевиком следует бороться многолетними травами - трилистником клевера, особыми волшебными сортами и видами полевых и луговых цветов. Полевые травы и луговые цветы сойдутся с борщевиками в смертельной схватке. Будут сражаться их корни, их стебли, их соцветия. Ароматами русских цветов будут одолены зловония ядовитых соцветий. Тихие корни трав обовьют ядовитые корневища, стиснут их в своих незримых объятиях, и корни борщевиков иссохнут, а их твердые, как железные палки, стебли упадут. На поля снова вернутся коровы и козы, снова поселятся бабочки, жуки и пчелы.

Коррупция отступит, когда с ней начнут бороться русский художник, русский учитель, русский священник, русский праведник и вероучитель. Мягкая сила русской словесности, русской живописи, русской музыки, русского подвижничества вернут человеку возвышенные помыслы, честное служение, благородство устремлений и поступков.

Все это может показаться утопией. Но является ли утопией учение Толстого, божественная поэзия Пушкина, Христова проповедь, заветы священномучеников – весь огромный благоухающий мир русской культуры, который с 1991 года изгоняли из наших школ, университетов, из семей, из лекториев, с телевизионных экранов? И теперь, когда идея наживы, свирепая погоня за прибылью, наслаждением привели к сегодняшней русской беде, в русскую жизнь начнут возвращаться тончайшие волшебные энергии света, очищающие Россию от накопившейся тьмы.

Опера Александра Агеева "Хождение в огонь" отправилась на Урал, на знаменитый "Уралвагонзавод", где она впервые прозвучит на танковом конвейере. Эта опера создана с помощью уральских предпринимателей, оборонщиков, она является "духовным танком", который прямо с завода с эшелоном Т-90 отправится на донбасский фронт.

Как хороши, как свежи были танки!

Как глубоки под Харьковом окопы!

Мы погребали бренные останки

Когда-то восхитительной Европы.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689064860


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