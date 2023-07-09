 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:43 11.07.2023

9.07.2023

Си Цзиньпин решит, стоит ли встречаться с Байденом осенью
Владимир Скосырев

Министр финансов США Джанет Йеллен обрадовалась возможности пообщаться с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Фото Reuters
Министр финансов США Джанет Йеллен, завершившая визит в КНР, заявила, что переговоры были откровенными, помогли стабилизировать отношения между двумя державами. Перед отъездом она указала также, что между США и КНР остаются разногласия по многим вопросам. Особенно Вашингтон тревожит, что Пекин нарушает обязанности по ВТО, давая преимущества своим фирмам и подвергая наказаниям американские компании. С другой стороны, гостья Пекина сказала, что китайская сторона может поднимать вопрос об американских торговых рестрикциях, и США посмотрят, не переборщили ли они. До Йеллен в Китае побывал госсекретарь Энтони Блинкен. Вашингтон надеется, что эти поездки проложат путь для встречи председателя КНР Си Циньпина с президентом США Джозефом Байденом на саммите G20 в Дели в сентябре или на саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.

"Президент Байден и я не считаем, что на американо-китайские отношения нужно смотреть как на конфликт великих держав. Мы полагаем, что мир достаточно велик, чтобы наши страны процветали. Я думаю, что мы добились определенного прогресса, мы можем иметь здоровые экономические отношения, которые выгодны нам обоим и миру", – утверждала Йеллен на пресс-конференции, состоявшейся перед отлетом в посольстве США в Пекине. Старший чиновник Минфина США в беседе с репортерами по окончании визита сказал, что он не принес какого-либо прорыва в политике, но "был очень успешным с точки зрения возобновления контактов".

Китайские официальные лица в ходе переговоров выражали тревогу по поводу ограничений на внешние инвестиции, которые собираются ввести США. Но их заверили, что эти рестрикции не будут масштабными. А если американцы поймут, что перегнули палку, то исправят недоразумение.

Йеллен встретилась с китайским премьер-министром Ли Цяном, заместителем главы Центробанка Пан Гуншэном, который, как ожидают, станет его главой, с руководителями американских компаний, работающих в КНР. Как передало Reuters, она покритиковала меры наказания, которым их подверг Пекин. Речь шла об обысках в американских фирмах-консалтингах, арестах их сотрудников под предлогом нарушения ими законов о безопасности государства. В то же время Йеллен подтвердила, что Вашингтон не добивается "разъединения" с Китаем. Это стало бы бедствием для обеих стран. Несмотря на эти заверения, Вашингтон на деле применил меры контроля над экспортом в "чувствительных областях", таких как высокотехнологичные микросхемы, потому что они могут использоваться в производстве оружия.

Главу американского финансового ведомства спросили, что она думает о планах Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР создать общую валюту для стран БРИКС. Ответ был таков: доллар останется доминирующей валютой в международных трансакциях. Йеллен также посоветовала Китаю не поставлять России материалы военного назначения и не помогать Москве обходить санкции.

Агентство АР тоже выделяет ту часть выступления Йеллен, где она пообещала учесть жалобы Китая на ограничения на экспорт в Китай, установленные Вашингтоном. Имеются в виду лимиты для доступа Китая к процессорным чипам и другим технологиям, которые могут помочь Коммунистической партии Китая усовершенствовать смартфоны, искусственный интеллект и другие виды производств. Эти темы обсуждались в течение пяти часов с вице-премьером Хэ Лифэном.

Йеллен принимали тепло, визит широко освещался в местных СМИ. Но китайские чиновники не дали никаких обещаний, что изменят промышленную политику, которая, по мнению США и других стран Запада, нарушает обязательства, взятые на себя Китаем при вступлении в ВТО. Более того, за три дня до приезда американского министра Пекин объявил о том, что в ответ на рестрикции США он вводит контроль над экспортом галлиума и германиума – металлов, которые используются в выпуске полупроводников и солнечных батарей. Китай – самый большой поставщик этих металлов в мире.

Как передал пекинский официоз Global Times, во время встречи с премьером Ли Цяном гостья сказала, что увидела, выйдя из самолета, радугу. Ли выразил надежду, что китайско-американские отношения после периода ветров и дождей тоже увидят радугу. Для Китая мир превыше всего, он ожидает, что США будут проводить рациональную и прагматичную политику по отношению к Китаю. В этом же ключе оценивают итоги визита китайские эксперты. Ли Хайдун, профессор китайского Университета международных отношений, говорит: хотя США продолжают создавать проблемы для КНР, все же торговля и экономика – это тот якорь, который позволяет удерживать отношения двух стран от разрыва.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики, отметил: "Стороны не заинтересованы в скольжении к пропасти, хотят стабилизировать финансово-экономическую сферу. Но глубинные противоречия сохраняются. Игра ведется с нарушением шахматных правил, причем сразу на многих досках. Обе державы борются за технологическое превосходство и за политическое доминирование в Азии. Тем не менее визит Йеллен показал, что обе стороны хотят урегулировать противоречия без военного конфликта".

Источник - НГ
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