Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни

11:45 11.07.2023

В Туркменистане презентовали очередную книгу Аркадага о смысле жизни

11.07.23 11:40 MSK

ВЛАСТЬ

КУЛЬТУРА



В Госу­дарственном культурном центре в Ашхабаде состоялась презентация новой книги председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Ömrümiň manysynyň dowamaty" ("Продолжение смысла моей жизни"). Об этом сообщает Turkmenportal со ссылкой на информационную программу "Ватан".



Книга получила крайне лестные отзывы и рецензии от туркменских СМИ. Сообщается, что



новое творение Аркадага "уникально по своему содержанию и смыслу".

"Книга обобщает сведения о достижениях независимого нейт­рального Туркменистана, содержит информацию о национальных духовно-нравственных ценностях туркменского народа, передающихся из поколения в поколение, а также мудрые мысли и размышления автора", - говорится в материале.



Также сообщается, что



"мастерское литературное изложение увлекает читателя в мир глубоких размышлений о славной эпохе, истории и культуре Туркменистана".

В презентации книги приняли участие члены правительства, депутаты Меджлиса (парламента), руководители и представители ряда министерств и ведомств, общественных организаций, сферы культуры и искусства, почетные старейшины, студенческая молодежь и журналисты.



По всей видимости, "Продолжение смысла моей жизни" является сиквелом к книге Бердымухамедова "Смысл моей жизни", презентованной весной прошлого года.



Гурбангулы Бердымухамедов - автор не менее 50 книг на различные темы. Из под его пера вышли труды на темы медицины, философии, культуры, духовности, собак породы алабай, ахалтекинских коней, спорта и ряда романов, посвященных предкам Аркадага. Также Бердымухамедов-старший пишет стихи, поет, участвует и побеждает в ралли, играет в баскетбол на велосипеде и стреляет из пистолета точно в цель.