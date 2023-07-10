 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Директор вашингтонского "Института анализа глобальной безопасности" иудей г-н Люфт разоблачен как китайский шпион
12:02 11.07.2023

Завербовал советника Трампа: гражданину США и Израиля вменили работу на Китай

В минувший понедельник прокуратура США предъявила обвинение главе Института анализа глобальной безопасности (IAGS, штаб-квартира в Вашингтоне) Галу Люфту в том, что он действовал в качестве "незарегистрированного агента Китая", а также "участвовал в посреднических операциях по продаже оружия и иранской нефти", передаëт сегодня, 11 июля, Reuters.

Согласно судебным документам, 57-летнему гражданину США и Израиля предъявлено обвинение по восьми пунктам в преступлениях, связанных с умышленным отказом от регистрации в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), незаконным оборотом оружия, нарушением санкций в отношении Ирана и предоставлением ложных показаний федеральным агентам.

Люфт был арестован 17 февраля в Республике Кипр по требованию американских властей, но сбежал после того, как был освобождëн под залог, пока продолжалась процедура экстрадиции. Он до сих пор скрывается от американского правосудия.

Власти США обвиняют Люфта, помимо прочего, в "вербовке в 2016 году бывшего высокопоставленного правительственного чиновника США и выплате ему вознаграждений" от имени принципалов, базирующихся в КНР, поскольку Люфт делал это "без регистрации в качестве иностранного агента", как того требует закон. Прокуратура не назвала имени бывшего чиновника, но заявила, что он в 2016 году работал советником тогдашнего президента Дональда Трампа.

Гал Люфт также обвиняется в том, что он "подстрекал советника президента США к поддержке политики, благоприятной для Китая, в том числе путëм написания комментариев от имени советника, опубликованных в китайской прессе".

Прокуроры заявили, что обвиняемый "выступал посредником в сделках с китайскими компаниями по продаже оружия в такие страны, как Ливия, Объединëнные Арабские Эмираты и Кения, несмотря на отсутствие лицензии на это, как того требует закон США".

Согласно обвинению, Люфт пытался посредничать в сделках с иранской нефтью, которую он называл "бразильской", чтобы скрыть свою деятельность в нарушение санкций Соединëнных Штатов против Исламской Республики.

В материалах органов юстиции США также указывается, что Люфт содействовал в организации встреч между представителями ИРИ и китайской энергетической компании с целью обсуждения нефтяных сделок.

Во время добровольного интервью с правоохранительными органами США, в ходе которого Люфта допросили о его роли в посредничестве по сделкам с иранской нефтью, он сделал несколько ложных заявлений, в том числе о том, что он "пытался предотвратить нефтяные сделки с Ираном и не присутствовал на встречах с китайским энергетическим агентством".

Гал Люфт является со-директором IAGS, аналитического центра, исследующего вопросы энергетики, безопасности и мировой экономики, зарегистрированного в штате Мэриленд.

Примечательно, что на сайте института, которым руководил обвиняемый, в качестве со-основателя организации числится Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ (1993−1995 гг.), отмечает Reuters.

Источник - eadaily.com
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