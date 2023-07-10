 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.07.2023
14:43  Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол
14:27  Токаев дал год ленивейшему акиму Астаны Касымбеку, чтобы тот исправился и начал что-то делать
14:20  Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...
14:16  Бишкекская жуть. Учитель танцев повесился на крыльце родной школы
14:05  Российская нефть избавилась от санкционного дисконта, - "Взгляд"
12:26  Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"
12:02  Директор вашингтонского "Института анализа глобальной безопасности" иудей г-н Люфт разоблачен как китайский шпион

11:45  Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43  В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41  Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23  "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12  Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59  Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52  Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)
10:49  "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38  Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35  Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33  Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10  Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04  США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32  Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58  Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44  Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33  Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27  Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25  Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22  Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:20  Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС
00:14  Узбекистанские гимнастки Настя Саранцева и Мишель Нестерова впервые в истории выиграли юниорские медали ЧМ
00:10  Иранскому рэперу Тумаджа Салехи дали 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах
Понедельник, 10.07.2023
23:39  Путин повесил Проханову орден Александра Невского
23:02  Армия обреченных. Бахмутская мясорубка продолжается
21:19  Equasis: Россия лишилась подавляющей части "теневого" нефтетанкерного флота
21:16  Пригожина вернули в строй: почему ЧВК "Вагнер" дали второй шанс. Кремлевский Цирк...
21:11  Франция пытается потеснить Россию на индийском рынке вооружений, - В.Скосырев
14:14  Прославленный туркменский тренер Курбан Бердыев возглавил ф/клуб "Динамо-Махачкала"
13:27  Афганистан инвестирует в Иран: все ради порта на Каспии
13:15  Депутату Жогорку Кенеша не нужен диплом, считает член КырЦИК Жылкыбаев. Усы, лапы и хвост...
13:11  Исмаил Даиров: Кыргызстан должен вернуться в "Аральский фонд". Может чего обломится?..
12:49  Самые горячие выборы президента Узбекистана: жара, Face ID, голос старейших, - МК
12:46  Путин послал бабу Валю Матвиенко с секретным спасланием "другу" Си
12:39  Тангрыгулы Атахаллыев стал вице-премьером Туркмении по АПК, на его место хякимом Балканского велаята временно назначен Дж.Аннаев
12:30  Аскар Ертаев возглавил Миграционную службу Казахстана
12:22  Первый президент-открытый гей в Европе. Эдгарс Ринкевичс вступил в должность предводителя Латвии
10:56  Европа проиграла и должна готовиться к Новому миру, - Балаж Орбан
10:48  Жестко! Власти Грузии разогнали гей-парад
10:06  Новое расширение НАТО становится угрозой для... США, - Тимофей Бордачев
09:34  В тяжелой и упорной борьбе... Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана! Есть 87,05%
09:27  Если бы не арабские герои, Франция бы рухнула! - Абдулрахман Аль-Мелхем
08:31  Запад хочет и... боится поражения России, - Салем Алкетби
07:58  Албано-британец Аранитаси возглавил представительство ЕБРР в Узбекистане (вместо Дракиноса)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"
12:26 11.07.2023

Досрочные выборы президента Узбекистана, которые состоялись 9 июля, были "хорошо подготовлены с технической стороны, но проходили в политической среде, лишенной подлинной конкуренции". Такой вывод содержится в предварительном отчете наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Эксперты ОБСЕ еще раз назвали предвыборную кампанию "вялой", так как процессу не доставало значимого взаимодействия с избирателями и альтернативных политических взглядов, высказываемых кандидатами.

"Все зарегистрированные кандидаты имели возможность свободно агитировать, им были предоставлены равные условия производства и распространения агитационных материалов, организации мероприятий и доступа к государственному финансированию. Избирательная кампания проходила вяло, а наблюдаемые мероприятия, на которых в рабочее время присутствовали государственные служащие, часто выглядели срежиссированными", - говорится в докладе наблюдателей.
Кроме того, было отмечено, что ряд социальных мер, принятых в избирательный период и закрепленных в законодательстве президентскими указами, предоставили действующему главе Узбекистана "неоправданное преимущество" и размыли границу между государством и партией.

Хотя государственные средства массовой информации предоставили кандидатам бесплатное эфирное время и печатное пространство, все же Шавкат Мирзиеев имел преимущество за счет более широкого освещения своей деятельности в новостях.

"В целом СМИ не способствовали критическому обсуждению общественностью политических альтернатив, подрывая возможность избирателей сделать осознанный выбор", - заключили аналитики БДИПЧ ОБСЕ.
В Миссии заявили, что день выборов проходил спокойно. Тем не менее эксперты негативно оценили голосование, в 13% наблюдений поставив статус администрированию процесса "плохое" или "очень плохое".

По данным представителей ОБСЕ, имели место серьезные нарушения, такие как:

✔️ добавление большого числа избирателей в дополнительные списки без осуществления надлежащих защитных мер;

✔️ допуск к голосованию избирателей, не имеющих удостоверения личности;

✔️ доверительное голосование и несоблюдение тайны голосования.

Кроме того, на некоторых избирательных участках наблюдатели отметили признаки вброса бюллетеней, а также многочисленные случаи идентичных на вид подписей в списках избирателей.

Эксперты также выразили сомнения в честности подсчета голосов, так как этот процесс был недостаточно прозрачным. Вместе с тем, в течение дня сотрудники БДИПЧ ОБСЕ постоянно наблюдали несоответствие между количеством проголосовавших избирателей и официально заявляемым предварительным показателем явки.

ℹ️ Миссия по наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ начала свою работу 8 июня. Ее возглавляет Урсула Гачек (Urszula Gacek). Планировалось, что в день выборов будут участвовать 250 краткосрочных наблюдателей от государств-участников Организации.

ℹ️ Досрочные выборы президента Узбекистана были объявлены после референдума по новой редакции Конституции страны, которая вступила в силу 1 мая текущего года.

ℹ️ 10 июля Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила итоги выборов, согласно которым победу одержал Шавкат Мирзиеев. По предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали 87,05% избирателей. При этом явка составила 79,88%, то есть на выборах проголосовали 15 651 405 граждан из заявленных в списки 19 593 838 человек.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689067560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Генеральное консульство Казахстана открылось в Екатеринбурге
- Кадровые перестановки
- О качестве правящей элиты
- Восстановление Казахстана: нужны ли самокатчики в правительстве?
- Нажмут ли онлайн-казино на "стоп"?
- Polymetal стал владельцем 75% в медно-золотом проекте Баксы на севере Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с председателем Японской парламентской Лиги дружбы с Казахстаном
- Алихан Смаилов проверил ход восстановительных работ на МАЭК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  