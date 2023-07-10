Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"

12:26 11.07.2023

Досрочные выборы президента Узбекистана, которые состоялись 9 июля, были "хорошо подготовлены с технической стороны, но проходили в политической среде, лишенной подлинной конкуренции". Такой вывод содержится в предварительном отчете наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).



Эксперты ОБСЕ еще раз назвали предвыборную кампанию "вялой", так как процессу не доставало значимого взаимодействия с избирателями и альтернативных политических взглядов, высказываемых кандидатами.



"Все зарегистрированные кандидаты имели возможность свободно агитировать, им были предоставлены равные условия производства и распространения агитационных материалов, организации мероприятий и доступа к государственному финансированию. Избирательная кампания проходила вяло, а наблюдаемые мероприятия, на которых в рабочее время присутствовали государственные служащие, часто выглядели срежиссированными", - говорится в докладе наблюдателей.

Кроме того, было отмечено, что ряд социальных мер, принятых в избирательный период и закрепленных в законодательстве президентскими указами, предоставили действующему главе Узбекистана "неоправданное преимущество" и размыли границу между государством и партией.



Хотя государственные средства массовой информации предоставили кандидатам бесплатное эфирное время и печатное пространство, все же Шавкат Мирзиеев имел преимущество за счет более широкого освещения своей деятельности в новостях.



"В целом СМИ не способствовали критическому обсуждению общественностью политических альтернатив, подрывая возможность избирателей сделать осознанный выбор", - заключили аналитики БДИПЧ ОБСЕ.

В Миссии заявили, что день выборов проходил спокойно. Тем не менее эксперты негативно оценили голосование, в 13% наблюдений поставив статус администрированию процесса "плохое" или "очень плохое".



По данным представителей ОБСЕ, имели место серьезные нарушения, такие как:



✔️ добавление большого числа избирателей в дополнительные списки без осуществления надлежащих защитных мер;



✔️ допуск к голосованию избирателей, не имеющих удостоверения личности;



✔️ доверительное голосование и несоблюдение тайны голосования.



Кроме того, на некоторых избирательных участках наблюдатели отметили признаки вброса бюллетеней, а также многочисленные случаи идентичных на вид подписей в списках избирателей.



Эксперты также выразили сомнения в честности подсчета голосов, так как этот процесс был недостаточно прозрачным. Вместе с тем, в течение дня сотрудники БДИПЧ ОБСЕ постоянно наблюдали несоответствие между количеством проголосовавших избирателей и официально заявляемым предварительным показателем явки.



ℹ️ Миссия по наблюдения за выборами БДИПЧ ОБСЕ начала свою работу 8 июня. Ее возглавляет Урсула Гачек (Urszula Gacek). Планировалось, что в день выборов будут участвовать 250 краткосрочных наблюдателей от государств-участников Организации.



ℹ️ Досрочные выборы президента Узбекистана были объявлены после референдума по новой редакции Конституции страны, которая вступила в силу 1 мая текущего года.



ℹ️ 10 июля Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила итоги выборов, согласно которым победу одержал Шавкат Мирзиеев. По предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали 87,05% избирателей. При этом явка составила 79,88%, то есть на выборах проголосовали 15 651 405 граждан из заявленных в списки 19 593 838 человек.