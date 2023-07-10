Бишкекская жуть. Учитель танцев повесился на крыльце родной школы

14:16 11.07.2023

В Бишкеке на северо-западном углу крыльца школы-гимназии №17 им.А.С.Пушкина повесился руководитель кружка танцев Э.А.



Как сообщили АКИpress в Управлении образования мэрии города Бишкек, тело обнаружил 5 июля в 9 часов утра завхоз школы Н.К. при утреннем обходе.



На место была вызвана милиция и скорая помощь. Сотрудники милиции нашли предсмертную записку, в котором мужчина написал, что ни к кому претензий не имеет. Информация администрацией школы не разглашалась в связи с тем, что проводилось следствие правоохранительных органов.



В Управлении образования отметили, что хореограф на тот момент находился в трудовом отпуске.



В школе №17 Э.А. проработал руководителем кружка 2 года. "Всегда славился своей добротой, отзывчивостью, занимал места на конкурсах, имеет награды, грамоты, кубки. Был женат, есть дети", - добавили в управлении.

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