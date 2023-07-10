 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.07.2023
14:43  Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол
14:27  Токаев дал год ленивейшему акиму Астаны Касымбеку, чтобы тот исправился и начал что-то делать
14:20  Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...
14:16  Бишкекская жуть. Учитель танцев повесился на крыльце родной школы
14:05  Российская нефть избавилась от санкционного дисконта, - "Взгляд"
12:26  Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"
12:02  Директор вашингтонского "Института анализа глобальной безопасности" иудей г-н Люфт разоблачен как китайский шпион

11:45  Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43  В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41  Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23  "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12  Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59  Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52  Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)
10:49  "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38  Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35  Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33  Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10  Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04  США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32  Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58  Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44  Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33  Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27  Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25  Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22  Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:20  Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС
00:14  Узбекистанские гимнастки Настя Саранцева и Мишель Нестерова впервые в истории выиграли юниорские медали ЧМ
00:10  Иранскому рэперу Тумаджа Салехи дали 6 лет заключения за участие в антиправительственных протестах
Понедельник, 10.07.2023
23:39  Путин повесил Проханову орден Александра Невского
23:02  Армия обреченных. Бахмутская мясорубка продолжается
21:19  Equasis: Россия лишилась подавляющей части "теневого" нефтетанкерного флота
21:16  Пригожина вернули в строй: почему ЧВК "Вагнер" дали второй шанс. Кремлевский Цирк...
21:11  Франция пытается потеснить Россию на индийском рынке вооружений, - В.Скосырев
14:14  Прославленный туркменский тренер Курбан Бердыев возглавил ф/клуб "Динамо-Махачкала"
13:27  Афганистан инвестирует в Иран: все ради порта на Каспии
13:15  Депутату Жогорку Кенеша не нужен диплом, считает член КырЦИК Жылкыбаев. Усы, лапы и хвост...
13:11  Исмаил Даиров: Кыргызстан должен вернуться в "Аральский фонд". Может чего обломится?..
12:49  Самые горячие выборы президента Узбекистана: жара, Face ID, голос старейших, - МК
12:46  Путин послал бабу Валю Матвиенко с секретным спасланием "другу" Си
12:39  Тангрыгулы Атахаллыев стал вице-премьером Туркмении по АПК, на его место хякимом Балканского велаята временно назначен Дж.Аннаев
12:30  Аскар Ертаев возглавил Миграционную службу Казахстана
12:22  Первый президент-открытый гей в Европе. Эдгарс Ринкевичс вступил в должность предводителя Латвии
10:56  Европа проиграла и должна готовиться к Новому миру, - Балаж Орбан
10:48  Жестко! Власти Грузии разогнали гей-парад
10:06  Новое расширение НАТО становится угрозой для... США, - Тимофей Бордачев
09:34  В тяжелой и упорной борьбе... Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана! Есть 87,05%
09:27  Если бы не арабские герои, Франция бы рухнула! - Абдулрахман Аль-Мелхем
08:31  Запад хочет и... боится поражения России, - Салем Алкетби
07:58  Албано-британец Аранитаси возглавил представительство ЕБРР в Узбекистане (вместо Дракиноса)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...
14:20 11.07.2023

11 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Строительство нового "Белого дома". Глава кабмина жалуется на нехватку рабочих

В Кыргызстане в строительной сфере и текстильной промышленности не хватает рабочих. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, выступая на коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции по итогам первого полугодия.

Он отметил, что в 204 школах идут строительные работы, 100 из них должны в этом году сдать в эксплуатацию.

"Но нет строителей. Возводим здание администрации президента. Хотели перевести на трехсменный график работы, но набрали строителей только на две смены. Оплата хорошая, есть премии, но не можем найти людей. Швейные цеха заполнены лишь на 20-30 процентов", - сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, для строительства нового "Белого дома" привлечены иностранные граждане, в частности из Индии.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689074400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Генеральное консульство Казахстана открылось в Екатеринбурге
- Кадровые перестановки
- О качестве правящей элиты
- Восстановление Казахстана: нужны ли самокатчики в правительстве?
- Нажмут ли онлайн-казино на "стоп"?
- Polymetal стал владельцем 75% в медно-золотом проекте Баксы на севере Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился с председателем Японской парламентской Лиги дружбы с Казахстаном
- Алихан Смаилов проверил ход восстановительных работ на МАЭК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  