Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...

14:20 11.07.2023

11 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Строительство нового "Белого дома". Глава кабмина жалуется на нехватку рабочих



В Кыргызстане в строительной сфере и текстильной промышленности не хватает рабочих. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, выступая на коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции по итогам первого полугодия.



Он отметил, что в 204 школах идут строительные работы, 100 из них должны в этом году сдать в эксплуатацию.



"Но нет строителей. Возводим здание администрации президента. Хотели перевести на трехсменный график работы, но набрали строителей только на две смены. Оплата хорошая, есть премии, но не можем найти людей. Швейные цеха заполнены лишь на 20-30 процентов", - сказал Акылбек Жапаров.



Отметим, для строительства нового "Белого дома" привлечены иностранные граждане, в частности из Индии.