Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол

14:43 11.07.2023

Скончался государственный и общественный деятель Жаныш Рустенбеков



Бишкек (АКИpress) – На 74 году жизни скончался Рустенбеков Жаныш Султанкулович, сообщила пресс-служба МИД КР.



