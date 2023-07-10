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|Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол
14:43 11.07.2023
Скончался государственный и общественный деятель Жаныш Рустенбеков
Бишкек (АКИpress) – На 74 году жизни скончался Рустенбеков Жаныш Султанкулович, сообщила пресс-служба МИД КР.
Он родился 25 сентября 1949 года в селе Октябрьское Иссык-Атинского района Чуйской области.
Находился на государственной службе с 1977 года, в 1990-1994 годах был депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва, "Легендарный парламент" (с 1993 года - Жогорку Кенеш).
В 1993-1994 годах работал госсекретарем, руководителем Администрации президента, в 1994-1995 годах - госсекретарем при президенте КР.
В 1995-1996 годах был губернатором Ошской области.
В 1996-2000 годах работал директором государственного агентства лесного хозяйства при правительстве КР.
В 2000-2005 годах был Депутатом Собрания народных представительств ЖК КР, председателем Комитета по стратегическому развитию, промышленности и предпринимательству.
В 2005-2007 годах был министром по чрезвычайным ситуациям КР.
С 2007 по 2022 годы был послом Кыргызстана в Казахстане, Туркменистане и Таджикистане. Имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики.
Панихида состоится в 10:00 12 июля в Кыргызском драмтеатре.