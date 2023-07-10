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Мирзиеев уволил руководителей Автодора, "Темир йуллари", "Узсувтаъминот" и др
20:58 11.07.2023

Президент уволил руководителей Автодора, "Темир йуллари", "Узсувтаъминот" и других
Шавкат Мирзиеев уволил председателя Комитета по автодорогам, глав компаний "Узбекистон темир йуллари" и "Узсувтаъминот", заместителей министров водного хозяйства и транспорта. Ряд руководителей также получил выговор.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на первом совещании после переизбрания 11 июля уволил ряд руководителей республиканского уровня, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства освободил от должностей председателя Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева (на этой должности с 2019 года, но отвечает за дорожную сферу с 2001 года), председателя компании "Узбекистон темир йуллари" Хуснитдина Хосилова (с июня 2019 года), заместителя министра водного хозяйства Бахтиера Камалова (с января 2023 года), заместителя министра транспорта Абдусамата Муминова (с марта 2021 года), председателя правления компании "Узсувтаъминот" Сахиба Саифназарова (с 2019 года).

Председатель ассоциации "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров, председатель компании "Тепловые электрические станции" Баходир Жураев, председатель "Узпромстройбанка" Сахи Аннакличев получили выговор.

На совещании отмечалось, что в министерствах и отраслевых компаниях также наблюдаются проблемы с привлечением инвестиций.

Некоторые руководители также подверглись критике за "брошенные" проекты, которые давно получили финансирование.

В частности, компания "Узсувтаъминот" подписала кредитное соглашение на реализацию проекта стоимостью 76 млн долларов в Сырдарьинском, Гулистанском, Сайхунабадском районах и городе Янгиер в 2021 году. Из-за того, что работы еще не начаты, проект по улучшение питьевого водоснабжения 250 тысяч жителей задерживается на два года.

"Тепловые электрические станции" с 2019 года освоили только 135 млн долларов (20%) из 690 млн долларов, выделенных для проекта строительства дополнительной парогазовой установки мощностью 900 МВт на Талимарджанской электростанции.

В водном хозяйстве до конца года было поручено направить 1 млрд долларов прямых инвестиций в рамках модернизации 16 крупных насосных станций на основе частного партнерства и повышения энергоэффективности не менее чем на 50%. Но в этом направлении никаких изменений не произошло, говорится в сообщении.

Четыре года назад были даны поручения о строительстве платных дорог "Ташкент-Самарканд", "Ташкент-Андижан" и платного тоннеля на перевале "Тахтакорача". Однако ни проект, ни практическая работа по привлечению инвесторов еще не начаты.

В железнодорожной сфере наблюдается нехватка 2500 грузовых вагонов и еще 3500 вагонов нуждаются в ремонте. Несмотря на это, на их увеличение и модернизацию дорог выделено всего 16 млн долларов прямых инвестиций.

По сравнению с предыдущим годом объем иностранных инвестиций в "Узавтосаноат" уменьшился на 47%, в текстильной отрасли - на 43%, в отрасли строительных материалов - на 31%.

Ранее президент поручил уволить хокимов городов Навои и Янгиюля, а также 10 районов за неудовлетворительный инвестиционный климат.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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