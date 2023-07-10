Ляхи опять рвутся на бой с Россией, - Д.Родионов

00:24 12.07.2023 Ляхи опять рвутся на бой с Россией

Варшава готова возглавить контингент НАТО для захода на Украину



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Владимир Лепехин



После окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой приняли бы участие польские военнослужащие, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО



По его словам, все будет зависит от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Украина решит их вести.



"Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск "для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение".



Дуда также отметил, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в НАТО после окончания конфликта, заметив, однако, что членство Украины в альянсе до прекращения огня могло бы привести к войне НАТО с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.



Ключевые слова тут - "после окончания конфликта". Тогда и опасности войны с Россией не будет. Или она будет лишь гипотетической. В отличии от неминуемой - если они попытаются принять Украину в НАТО сейчас.



Вопрос в том, а что дальше? Польша наверняка была бы не прочь поживиться украинской территорией, но вот едва ли она готова воевать за это. Лучше пусть воюет НАТО и принесет территории на блюдечке с голубой каемочкой. Впрочем, наверняка, в альянсе думают, что пусть с Россией лучше воюет Польша, тем более, если ей больше всех надо.



Но гораздо раньше возникает вопрос: а в каком состоянии Украина придет к "окончанию конфликта"? Останется ли она вообще как какая-то геополитическая реальность? А то и войска вводить некуда будет. А продолжение СВО неминуемо приведет к ликвидации Украины.



Может, на Западе осознали невозможность военной победы над Россией и намекают на готовность к заморозке?



- Это намек на то, что Запад не даст полностью стереть Украину с карты мира, - считает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.



- И на то, что Польша готова сражаться за сохранение буфера между собой и Россией. Но сама Россия дальше Хмельницкого на запад вряд ли пойдет даже в случае полного успеха СВО.



"СП": Кстати, Дуда тут говорит от имени Польши? Европы? НАТО? Или его устами говорит Вашингтон?



- Нет, его устами говорит исключительно Польша. Точнее говоря, консервативная часть польской элиты, олицетворяемая партией "Право и справедливость". США не станут озвучивать свои "хотелки" устами польских руководителей. Все-таки там нет полного подчинения.



"СП": Дуда хотел бы, чтобы НАТО воевала за Польшу, добывая для нее земли?



- Дуда хотел бы поражения России. Но в одиночку Польша воевать с ней не будет. Только вместе с США и Британией. Что касается земель - присоединять Западную Украину Польша не собирается. Но она хочет создать свою сферу влияния в Европе, куда бы вошла вся Украина вплоть до Харькова и Запорожья.



"СП": А НАТО это надо? Или партнерам Польши хотелось бы, чтобы все делала Польша своими руками?



- Им бы хотелось, но Польша - не Украина. Это полноценное государство с историей и устойчивым самосознанием. Которое при всей лютой русофобии не станет рисковать своими людьми и класть их в войне сотнями тысяч.



"СП": Дуда говорит об итогах переговоров, если Украина согласится их вести. А она согласится? Ведь Киев не раз давал понять, что переговоры могут быть только на условиях возврата к границам 1991-го года.



- Как Украине скажут США и ЕС - так она и будет себя вести. В отличие от Польши, она субъектность потеряла.



"СП": А Россия согласится на переговоры? Возможна ли отправка сил НАТО без ее согласия? Если да, как это можно будет квалифицировать?



- Трудно говорить, на что согласится Россия. Но пока под ее контролем не окажутся Харьков, Запорожье и Одесса - любые переговоры с Западом равносильны росписи в поражении.



- Дуда не может говорить от чьего-то имени, поскольку процедуры получения мандата на те или иные слова он не проходил, - считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Он говорит исключительно от своего имени. Другое дело, что он согласовывает свою позицию по Украине с главным своим патроном - британскими спецслужбами.



"СП": То есть это намек на согласие отдельной страны Запада (или всех) на заморозку конфликта? А то ведь отправлять некуда будет, если СВО продолжится.



- Это не согласие на заморозку конфликта. Это оглашение главного условия будущей заморозки конфликта - "Украина должна остаться под контролем НАТО".



"СП": А Украина согласится? Или ее никто не спросит?



- Мнение Украины никого не интересует. Это прокси-субъект, то есть исполнитель планов Запада, а не их законодатель



"СП": А Россия? Ведь если мы пойдем на заморозку даже на условиях признания новой территориальной реальности, мы будем понимать, что оставшаяся часть Украины может стать частью НАТО (о чем на Западе часто говорят, вспоминая вступление в НАТО ФРГ), а это для нас поражение…



- Чтобы не столкнуться с поражением, надо побеждать. А поскольку Россия победить НАТО сегодня не может, нужно радоваться компромиссу, т.е. приемлемому перемирию. Ну и это полностью соответствует нынешним настроениям в руководстве РФ, которое, похоже, уже не радо, что начало СВО.



"СП": Возможна ли отправка сил НАТО без заморозки - в ходе конфликта? В каком случае как это можно будет квалифицировать и как мы ответим?



- Все возможно. Мы же видим, что месяц от месяца и день ото дня Запад содействует эскалации военных действий на Украине. Посему в какой-то момент НАТО может спровоцировать участие в конфликте на Украине одной из стран НАТО (для начала), например, Польши, и всячески будет утверждать, что это - инициатива одной, отдельно взятой страны, а нее альянса. А как только Польша начнет получать по сусалам от России, вспомнят, что она все-таки страна НАТО и придумают какой-то формат более плотного своего включения в военный конфликт на Украине. Источник - СвободнаяПресса

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