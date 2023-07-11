Не опоздал ли Китай на войну за редкоземельные металлы, - НГ

00:40 12.07.2023

11.07.2023



Экспортные ограничения Пекина приведут к переделу мирового рынка

Тэги: редкоземельные металлы, экспортные ограничения, китай, торговые войны, санкционный конфликт



В августе должны вступить в силу китайские ограничения на экспорт галлия и германия – металлов, важных для производства полупроводников и других высокотехнологичных изделий. Также Китай ограничивает экспорт различных соединений с ними. Теперь компании, которые хотят и дальше экспортировать металлы, должны будут подавать заявку в Минторговли КНР и сообщать о том, кому они будут поставлять их дальше. Считается, что это стало ответом на введенные США ограничения на ввоз в страну различных современных технологий.



Решение Пекина уже назвали китайским штормом, который надвигается на сектор электромобилей (EV), так как КНР является ключевым поставщиком сырья для аккумуляторов. "Это (ограничение экспорта. – "НГ") важный стратегический вопрос: мы можем оказаться в безумной ситуации за одну ночь", – заявил председатель Renault Жан-Доминик Сенар.



По данным британского исследовательского центра Critical Minerals Intelligence Centre, Китай является доминирующим мировым производителем обоих металлов. На Китай приходится 94% мирового производства галлия. В целом Китай остается крупнейшим поставщиком редкоземельных элементов, которые используются в различных высокотехнологичных производствах. К примеру, в 2022 году на долю Китая приходилось 70% мирового производства редкоземельных металлов (РЗМ).



Китай не единственная страна, где сосредоточены залежи РЗМ. Сегодняшние ограничения вводятся, когда государства стремятся сократить свою зависимость от зарубежных поставок. По мнению экспертов, китайский демарш будет стимулировать производство этих металлов в других регионах. В Renault уже объявили, что будут искать альтернативы китайским поставкам.



Определенные подвижки уже заметны. Сокращается китайский экспорт редкоземельных элементов. В 2022 году КНР поставил 48,7 тыс. т РЗМ, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2023 года – на 4,4%, чем годом ранее. Зависимость США от импорта китайских РЗМ снизилась до 74% в 2018–2021 годы, против 80% в 2014–2017 годах. В Wood Mackenzie прогнозируют, что доля Китая в глобальных поставках РЗМ к 2027 году может снизиться до 45%.



Галлий и германий, на которые Китай сейчас накладывает ограничения, в целом нельзя назвать редкими, так как они являются побочными продуктами переработки других видов сырья. Однако производство в Китае позволяет поддерживать на них низкие цены. Эксперты ожидают, что краткосрочно решение Поднебесной приведет к росту цен на рынке, но затем Китай потеряет свое доминирующее положение на нем.



Что касается запасов РЗМ, то запасы Китая оцениваются в 44 млн т, или 34% от мировых запасов. Вьетнам, Россия и Бразилия, по оценкам, имеют чуть более 20 млн т каждый. Индия – почти 7 млн, Австралия – 4,2 млн т, а Штаты – 2,3 млн т.



Ситуация в мире стимулирует искать альтернативных поставщиков и снижать свою зависимость от одной страны. К примеру, российские чиновники заявляют, что РФ к 2030 году будет полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами. А по литию потребности РФ будут закрыты уже в 2025 году.



Примерно 5% мировых запасов "критического сырья" находятся в Украине, обращали внимание украинские чиновники в ООН. Запасы лития в Украине оцениваются в 500 тыс. т. В стране сосредоточены месторождения 21 элемента из 30, которые ЕС определяет как критически важное сырье. Среди них – литий, кобальт, скандий, графит, ниобий и пр. Украинские власти объявляли о намерении привлекать средства частных инвесторов для восстановления экономики. Вероятно, не меньший интерес инвесторов могли бы привлечь инвестиции в добычу полезных ископаемых, в том числе и редкоземельных материалов.