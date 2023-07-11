В Казахстане обязали блогеров платить налоги с рекламы и ввели штрафы за фейки

06:17 12.07.2023

Президент Казахстана подписал закон, который обязывает блогеров маркировать рекламу и платить налоги с доходов. Их также будут штрафовать за распространение ложной информации.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании интернет-платформ и онлайн-рекламы, сообщает издание Kursiv. Документ обязывает блогеров регистрироваться в качестве юрлица и нести ответственность за ложную информацию.



Законом вводятся такие понятия, как "инфлюенсер (блогер)", "онлайн-платформа", "спонсорский контент", "публичное сообщество" и другие. Блогеры должны будут маркировать рекламные публикации и платить налоги с доходов.



Кроме того, законом вводится административная ответственность за распространение недостоверной информации. Сумма штрафа для физических лиц составляет 69 тысяч тенге (около 155 долларов), а для блогеров-предпринимателей - 138 тысяч тенге (чуть более 300 долларов).



В Казахстане уже предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, включающая выплату крупного штрафа. Как пояснили в Генеральной прокуратуре страны, введение административной ответственности послужит "профилактикой более тяжких преступлений".



Также закон предусматривает интеграцию казахского языка в интерфейсы онлайн-платформ, что позволит регулирующим органам отслеживать противоправный контент не только на русском и требовать его удалить. При невыполнении этого требования власти будут иметь право ограничить деятельность интернет-площадки.



По словам министра информации и общественного развития Казахстана Дархана Кыдырали, новый закон поможет в борьбе с теневой экономикой и онлайн-мошенничеством. "Иными словами, ответственность в офлайн-жизни будет обязательна и в онлайн-мире", - сказал он.



Некоторые журналисты и блогеры, в свою очередь, считают, что закон может стать дополнительным рычагом давления властей на блогеров и усилит самоцензуру.