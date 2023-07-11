 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.07.2023
13:25  Европа превратилась в пешку в американской "Большой игре", - Оскар Крейчи
13:17  Рос-продюссер Макс Фадеев подал в суд на узб-певицу Наргиз и... задрипаный ташкентский бар
13:16  "Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса
13:08  5-я колонна РосГосДумы. Последние "анти-олигархические" законы - просто дичь, - М.Делягин
13:07  Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином, - К.Логинова
13:06  Крестный уход: как монахов выселяют из Киево-Печерской лавры
13:04  "Невыносимая легкость бытия". Умер писатель Милан Кундера

13:02  Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части", - А.Школьников
11:16  "Астанинский процесс": фальфиниш, - Н.Кузьмин
11:03  Итоги саммита НАТО в Вильнюсе уже полностью ясны: что от нас скрывают, - М.Ростовский
09:53  Великая Украинская революция: Россия не умеет "раздавать печеньки", - А.Захарченко
09:51  Собянинские страдания: С мигрантами - проблема, а без них - катастрофа, - СП
09:33  Горбатого могила исправит, а вот проститутку Эрдогана вряд ли.., - Игорь Левитас
09:12  Мозга нет совсем? Прославленный каз-боксер Бейбут Шуменов опять вляпался в крим-историю (драку с отягчающими)
08:49  Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО, - Олег Исайченко
08:45  Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита, - Дм.Минин
06:17  В Казахстане обязали блогеров платить налоги с рекламы и ввели штрафы за фейки
00:40  Не опоздал ли Китай на войну за редкоземельные металлы, - НГ
00:27  Пришел в движение: чем для мира опасен рынок недвижимости в США
00:24  Ляхи опять рвутся на бой с Россией, - Д.Родионов
00:20  Сто лет назад Босфор едва не стал русским (история), - А.Широкорад
Вторник, 11.07.2023
20:58  Мирзиеев уволил руководителей Автодора, "Темир йуллари", "Узсувтаъминот" и 12 самых нерадивых хокимов
20:29  Британской ракетой на Укрфронте убит рос-генерал Олег Цоков - выпускник Ташкентского ВОКУ
14:43  Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол
14:27  Токаев дал год ленивейшему акиму Астаны Касымбеку, чтобы тот исправился и начал что-то делать
14:20  Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...
14:16  Бишкекская жуть. Учитель танцев повесился на крыльце родной школы
14:05  Российская нефть избавилась от санкционного дисконта, - "Взгляд"
12:26  Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"
12:02  Директор вашингтонского "Института анализа глобальной безопасности" иудей г-н Люфт разоблачен как китайский шпион
11:45  Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43  В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41  Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23  "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12  Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59  Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52  Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)
10:49  "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38  Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35  Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33  Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10  Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04  США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32  Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58  Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44  Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33  Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27  Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25  Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22  Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:20  Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане обязали блогеров платить налоги с рекламы и ввели штрафы за фейки
06:17 12.07.2023

Президент Казахстана подписал закон, который обязывает блогеров маркировать рекламу и платить налоги с доходов. Их также будут штрафовать за распространение ложной информации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании интернет-платформ и онлайн-рекламы, сообщает издание Kursiv. Документ обязывает блогеров регистрироваться в качестве юрлица и нести ответственность за ложную информацию.

Законом вводятся такие понятия, как "инфлюенсер (блогер)", "онлайн-платформа", "спонсорский контент", "публичное сообщество" и другие. Блогеры должны будут маркировать рекламные публикации и платить налоги с доходов.

Кроме того, законом вводится административная ответственность за распространение недостоверной информации. Сумма штрафа для физических лиц составляет 69 тысяч тенге (около 155 долларов), а для блогеров-предпринимателей - 138 тысяч тенге (чуть более 300 долларов).

В Казахстане уже предусмотрена уголовная ответственность за распространение ложной информации, включающая выплату крупного штрафа. Как пояснили в Генеральной прокуратуре страны, введение административной ответственности послужит "профилактикой более тяжких преступлений".

Также закон предусматривает интеграцию казахского языка в интерфейсы онлайн-платформ, что позволит регулирующим органам отслеживать противоправный контент не только на русском и требовать его удалить. При невыполнении этого требования власти будут иметь право ограничить деятельность интернет-площадки.

По словам министра информации и общественного развития Казахстана Дархана Кыдырали, новый закон поможет в борьбе с теневой экономикой и онлайн-мошенничеством. "Иными словами, ответственность в офлайн-жизни будет обязательна и в онлайн-мире", - сказал он.

Некоторые журналисты и блогеры, в свою очередь, считают, что закон может стать дополнительным рычагом давления властей на блогеров и усилит самоцензуру.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689131820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Туркестанской области
- Немного статистики
- Кадровые перестановки
- Конституционный Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" соответствующим Конституции
- Астанинский процесс: фальфиниш
- Механизмы реализации проекта "G4 Сity" обсудили в Правительстве
- О задержании участников преступной группировки
- Руководитель Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении бюджетных средств
- Обвиняемым в захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  