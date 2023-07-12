Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита, - Дм.Минин

08:45 12.07.2023 12.07.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН



Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита

Вашингтон органически не способен на равноправные отношения



В своей стратегии одновременной борьбы с Китаем и Россией Белый дом придает принципиальное значение превращению тройки США – КНР – РФ, (где по формуле Киссинджера двое в случае сплочения по определению побеждают третьего) в полноценную четверку. Новым глобальным игроком, меняющим прежний формат, по представлению нынешней американской администрации, становится Индия, стремительно врывающаяся в топ-лигу сверхдержав. И коль скоро Вашингтону не удается сорвать продолжающееся сплочение Пекина и Москвы, то, как полагают "белодомовские" стратеги, перетянув на свою сторону Дели, они получат преимущество.



Нарендра Моди на распутье



"Ненависть правящих кругов США к Китаю дошла до той точки, когда Вашингтон готов искать любых недоброжелателей Поднебесной ради союза против Пекина" - таков вывод CNN. Именно поэтому президент Джо Байден и конгресс оказали индийскому премьеру Моди во время государственного визита в Америку наивысшие возможные почести, полагает канал, хотя прежде ему отказывали в американской визе за "недемократичность".



Однако, страстно ухаживая за Индией, американцы демонстрируют полную неспособность к поддержанию с ней равноправных отношений. Например, таких, которые существуют между Россией, Китаем и Индией. В складывающейся квадриге Вашингтон намерен сохранить абсолютное доминирование, отведя Индии роль не партнера, а важного "средства передвижения".



Американское видение "союза" с Индией



"Нью-Дели должен сыграть ключевую роль в том, чтобы поставить Китаю мат - если США и их союзники подтолкнут Индию политически, помогут в военном отношении и поощрят ее геополитически", - считает Хэппимон Джейкоб, классический пример "иноагента", заезжий профессор внешней политики в индийском Университете Джавахарлала Неру.



В намерения Америки входит использовать Индию в борьбе против Китая, примерно, как Вашингтон использует Украину в борьбе против России. Только руководство Индии не украинский комедийный клуб "95-го квартала", а Моди не Зеленский. Наивно полагать, что опытный индийский премьер позволит загнать себя в такую ловушку.



Столкнуть Индию с Китаем – новое "спортивное" увлечение Дяди Сэма



В опубликованной недавно Советом по международным отношениям США статье с характерным названием "Как Америка может одержать победу над Глобальным Югом" признается, что привлечению таких держав, как Индия или Бразилия мешает наличие у этих стран разных интересов, что делает невозможным для Соединенных Штатов угодить им всем.



Сюзанна Носсел, генеральный директор PEN America и бывший заместитель помощника госсекретаря США по международным организациям, предлагает "ловкий способ" заманивания на свою сторону. Этот способ предполагает толчок давно зашедшим в тупик дебатам о расширении постоянного состава Совета Безопасности ООН. Дескать, многие из самых могущественных развивающихся государств мира давно ищут места в этом органе, и готовность США добавить их к нему имела бы особое символическое значение. При этом механизм осуществления данной идеи предлагается крайне запутанный и противоречивый. Главное, чтобы был зафиксирован особый статус США. "Если бы изменения произошли в ответ на план Вашингтона, Соединенные Штаты заслужили бы признание за свое лидерство в вопросе, который важен для столиц, в которых они больше всего нуждаются". Более того, в представлении американцев кандидатами номер один на кооптирование в Совбез ООН должны быть Германия и Япония. Каким-то хитрым образом туда предлагается притянуть даже Польшу с Украиной. А уже потом в порядке снисхождения идут Бразилия и Индия, чему они должны быть, по мнению Сюзанны, несказанно рады.



Но для "глобального Юга", составляющего четыре пятых населения человечества, такой вариант совершенно невыгоден. От Европы уже есть два члена – Великобритания и Франция, а с учетом России и все три, стало быть от Азии следующим достойным кандидатом после Индии может считаться Индонезия (около 300 млн населения). К тому же Берлин и Токио до сих пор не обладают полным суверенитетом даже на собственной территории. Однако США не могут перестать их выдвигать из-за опасений вызвать бунт на "собственном корабле". Таким образом, американский пакет реформирования СБ ООН в отличие от более сбалансированного российско-китайского подхода (равное представительство континентов за счет кооптации наиболее населенных государств) не имеет никаких шансов быть принятым. И для Индии заманчивой опцией стать попросту не сможет.



Байден критикует Моди за связи с Путиным



"Джозеф, не зарывайся!"



Нарендра Моди косвенным образом уже ответил на все попытки "впрячь" его в американскую упряжку, когда после возвращения из Вашингтона, вопреки недовольству "ямщика" проведя видеосаммит ШОС в качестве председательствующего. Особую досаду американцев вызвало тот факт, что на форуме полноправным членом данной организации был утвержден Иран, давний раздражитель Вашингтона.



Моди в своем статусе в угоду американцам мог бы притормозить данный процесс, но делать этого не стал. И совсем не похоже, что ради заокеанских интересантов индийский премьер будет портить отношения с Тегераном. То же самое касается и Москвы с Пекином.



То, что Индия в экономическом плане вскоре прочно обоснуется на третьем месте после КНР и США, уже вполне очевидно. А вот янки надо будет сильно постараться, чтобы удержаться на втором. В свое время увлекшись холодной войной и политическими интригами против СССР, они упустили взрывной рост Китая и его влияния на глобальную экономику. Результат известен. Подобное может повториться и с Индией. Обойдя экономически бывших хозяев англичан, с чего бы ей послушно следовать в их фарватере?



Накануне визита в США Моди высказался по поводу отношений своей страны с Москвой. "Думаю, позиция Индии хорошо известна и понятна всем. Все страны могут быть абсолютно уверены, что главным приоритетом Индии является мир".



Французская армия не готова к войне против равных противников

Отвечая на вопрос о критических комментариях в США о том, что Индия не заняла более решительную позицию против действий России на Украине, Моди сказал: "Я не думаю, что подобное восприятие широко распространено в США". Вашингтон не должен заставлять Нью-Дели ослаблять связи с Москвой, еще радикальнее заявил в интервью Economist министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. "Внешняя политика этой страны зависит от ее собственных интересов, и отношения с Россией приносят ей экономические выгоды".



Россия остается главным оборонным союзником Индии

Россия остается главным оборонным союзником Индии



Индийские военные моряки на взятой в лизинг у России АПЛ "Чакра"



При всех исторических проблемах в индийско-китайских отношениях в КНР спокойно отнеслись к визиту Моди в США. "Намерение Соединенных Штатов использовать Индию для противодействия Китаю и России и еще больше усилить региональную напряженность в направлении милитаризации и конфликта - всего лишь принятие желаемого за действительное самим Вашингтоном", - заявили китайские аналитики. По их мнению, "Индия, как региональная держава, отстаивающая стратегическую автономию, не желает быть пешкой в руках какой-либо иной крупной державы и не хочет, чтобы в результате ее национальные интересы оказались заложниками чужой воли". Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689140700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ерлан Кошанов встретился с жителями Туркестанской области

- Немного статистики

- Кадровые перестановки

- Конституционный Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" соответствующим Конституции

- Астанинский процесс: фальфиниш

- Механизмы реализации проекта "G4 Сity" обсудили в Правительстве

- О задержании участников преступной группировки

- Руководитель Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении бюджетных средств

- Обвиняемым в захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор

