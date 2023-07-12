 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.07.2023
13:25  Европа превратилась в пешку в американской "Большой игре", - Оскар Крейчи
13:17  Рос-продюссер Макс Фадеев подал в суд на узб-певицу Наргиз и... задрипаный ташкентский бар
13:16  "Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса
13:08  5-я колонна РосГосДумы. Последние "анти-олигархические" законы - просто дичь, - М.Делягин
13:07  Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином, - К.Логинова
13:06  Крестный уход: как монахов выселяют из Киево-Печерской лавры
13:04  "Невыносимая легкость бытия". Умер писатель Милан Кундера

13:02  Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части", - А.Школьников
11:16  "Астанинский процесс": фальфиниш, - Н.Кузьмин
11:03  Итоги саммита НАТО в Вильнюсе уже полностью ясны: что от нас скрывают, - М.Ростовский
09:53  Великая Украинская революция: Россия не умеет "раздавать печеньки", - А.Захарченко
09:51  Собянинские страдания: С мигрантами - проблема, а без них - катастрофа, - СП
09:33  Горбатого могила исправит, а вот проститутку Эрдогана вряд ли.., - Игорь Левитас
09:12  Мозга нет совсем? Прославленный каз-боксер Бейбут Шуменов опять вляпался в крим-историю (драку с отягчающими)
08:49  Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО, - Олег Исайченко
08:45  Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита, - Дм.Минин
06:17  В Казахстане обязали блогеров платить налоги с рекламы и ввели штрафы за фейки
00:40  Не опоздал ли Китай на войну за редкоземельные металлы, - НГ
00:27  Пришел в движение: чем для мира опасен рынок недвижимости в США
00:24  Ляхи опять рвутся на бой с Россией, - Д.Родионов
00:20  Сто лет назад Босфор едва не стал русским (история), - А.Широкорад
Вторник, 11.07.2023
20:58  Мирзиеев уволил руководителей Автодора, "Темир йуллари", "Узсувтаъминот" и 12 самых нерадивых хокимов
20:29  Британской ракетой на Укрфронте убит рос-генерал Олег Цоков - выпускник Ташкентского ВОКУ
14:43  Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол
14:27  Токаев дал год ленивейшему акиму Астаны Касымбеку, чтобы тот исправился и начал что-то делать
14:20  Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...
14:16  Бишкекская жуть. Учитель танцев повесился на крыльце родной школы
14:05  Российская нефть избавилась от санкционного дисконта, - "Взгляд"
12:26  Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"
12:02  Директор вашингтонского "Института анализа глобальной безопасности" иудей г-н Люфт разоблачен как китайский шпион
11:45  Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43  В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41  Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23  "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12  Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59  Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52  Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)
10:49  "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38  Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35  Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33  Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10  Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04  США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32  Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58  Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44  Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33  Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27  Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25  Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22  Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
00:20  Восточный базар Эрдогана: Швецию - в НАТО, если Турцию - в ЕС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита, - Дм.Минин
08:45 12.07.2023

12.07.2023 | ДМИТРИЙ МИНИН

Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита
Вашингтон органически не способен на равноправные отношения

В своей стратегии одновременной борьбы с Китаем и Россией Белый дом придает принципиальное значение превращению тройки США – КНР – РФ, (где по формуле Киссинджера двое в случае сплочения по определению побеждают третьего) в полноценную четверку. Новым глобальным игроком, меняющим прежний формат, по представлению нынешней американской администрации, становится Индия, стремительно врывающаяся в топ-лигу сверхдержав. И коль скоро Вашингтону не удается сорвать продолжающееся сплочение Пекина и Москвы, то, как полагают "белодомовские" стратеги, перетянув на свою сторону Дели, они получат преимущество.

Нарендра Моди на распутье

"Ненависть правящих кругов США к Китаю дошла до той точки, когда Вашингтон готов искать любых недоброжелателей Поднебесной ради союза против Пекина" - таков вывод CNN. Именно поэтому президент Джо Байден и конгресс оказали индийскому премьеру Моди во время государственного визита в Америку наивысшие возможные почести, полагает канал, хотя прежде ему отказывали в американской визе за "недемократичность".

Однако, страстно ухаживая за Индией, американцы демонстрируют полную неспособность к поддержанию с ней равноправных отношений. Например, таких, которые существуют между Россией, Китаем и Индией. В складывающейся квадриге Вашингтон намерен сохранить абсолютное доминирование, отведя Индии роль не партнера, а важного "средства передвижения".

Американское видение "союза" с Индией

"Нью-Дели должен сыграть ключевую роль в том, чтобы поставить Китаю мат - если США и их союзники подтолкнут Индию политически, помогут в военном отношении и поощрят ее геополитически", - считает Хэппимон Джейкоб, классический пример "иноагента", заезжий профессор внешней политики в индийском Университете Джавахарлала Неру.

В намерения Америки входит использовать Индию в борьбе против Китая, примерно, как Вашингтон использует Украину в борьбе против России. Только руководство Индии не украинский комедийный клуб "95-го квартала", а Моди не Зеленский. Наивно полагать, что опытный индийский премьер позволит загнать себя в такую ловушку.

Столкнуть Индию с Китаем – новое "спортивное" увлечение Дяди Сэма

В опубликованной недавно Советом по международным отношениям США статье с характерным названием "Как Америка может одержать победу над Глобальным Югом" признается, что привлечению таких держав, как Индия или Бразилия мешает наличие у этих стран разных интересов, что делает невозможным для Соединенных Штатов угодить им всем.

Сюзанна Носсел, генеральный директор PEN America и бывший заместитель помощника госсекретаря США по международным организациям, предлагает "ловкий способ" заманивания на свою сторону. Этот способ предполагает толчок давно зашедшим в тупик дебатам о расширении постоянного состава Совета Безопасности ООН. Дескать, многие из самых могущественных развивающихся государств мира давно ищут места в этом органе, и готовность США добавить их к нему имела бы особое символическое значение. При этом механизм осуществления данной идеи предлагается крайне запутанный и противоречивый. Главное, чтобы был зафиксирован особый статус США. "Если бы изменения произошли в ответ на план Вашингтона, Соединенные Штаты заслужили бы признание за свое лидерство в вопросе, который важен для столиц, в которых они больше всего нуждаются". Более того, в представлении американцев кандидатами номер один на кооптирование в Совбез ООН должны быть Германия и Япония. Каким-то хитрым образом туда предлагается притянуть даже Польшу с Украиной. А уже потом в порядке снисхождения идут Бразилия и Индия, чему они должны быть, по мнению Сюзанны, несказанно рады.

Но для "глобального Юга", составляющего четыре пятых населения человечества, такой вариант совершенно невыгоден. От Европы уже есть два члена – Великобритания и Франция, а с учетом России и все три, стало быть от Азии следующим достойным кандидатом после Индии может считаться Индонезия (около 300 млн населения). К тому же Берлин и Токио до сих пор не обладают полным суверенитетом даже на собственной территории. Однако США не могут перестать их выдвигать из-за опасений вызвать бунт на "собственном корабле". Таким образом, американский пакет реформирования СБ ООН в отличие от более сбалансированного российско-китайского подхода (равное представительство континентов за счет кооптации наиболее населенных государств) не имеет никаких шансов быть принятым. И для Индии заманчивой опцией стать попросту не сможет.

Байден критикует Моди за связи с Путиным

"Джозеф, не зарывайся!"

Нарендра Моди косвенным образом уже ответил на все попытки "впрячь" его в американскую упряжку, когда после возвращения из Вашингтона, вопреки недовольству "ямщика" проведя видеосаммит ШОС в качестве председательствующего. Особую досаду американцев вызвало тот факт, что на форуме полноправным членом данной организации был утвержден Иран, давний раздражитель Вашингтона.

Моди в своем статусе в угоду американцам мог бы притормозить данный процесс, но делать этого не стал. И совсем не похоже, что ради заокеанских интересантов индийский премьер будет портить отношения с Тегераном. То же самое касается и Москвы с Пекином.

То, что Индия в экономическом плане вскоре прочно обоснуется на третьем месте после КНР и США, уже вполне очевидно. А вот янки надо будет сильно постараться, чтобы удержаться на втором. В свое время увлекшись холодной войной и политическими интригами против СССР, они упустили взрывной рост Китая и его влияния на глобальную экономику. Результат известен. Подобное может повториться и с Индией. Обойдя экономически бывших хозяев англичан, с чего бы ей послушно следовать в их фарватере?

Накануне визита в США Моди высказался по поводу отношений своей страны с Москвой. "Думаю, позиция Индии хорошо известна и понятна всем. Все страны могут быть абсолютно уверены, что главным приоритетом Индии является мир".

Французская армия не готова к войне против равных противников
Отвечая на вопрос о критических комментариях в США о том, что Индия не заняла более решительную позицию против действий России на Украине, Моди сказал: "Я не думаю, что подобное восприятие широко распространено в США". Вашингтон не должен заставлять Нью-Дели ослаблять связи с Москвой, еще радикальнее заявил в интервью Economist министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. "Внешняя политика этой страны зависит от ее собственных интересов, и отношения с Россией приносят ей экономические выгоды".

Россия остается главным оборонным союзником Индии
Россия остается главным оборонным союзником Индии

Индийские военные моряки на взятой в лизинг у России АПЛ "Чакра"

При всех исторических проблемах в индийско-китайских отношениях в КНР спокойно отнеслись к визиту Моди в США. "Намерение Соединенных Штатов использовать Индию для противодействия Китаю и России и еще больше усилить региональную напряженность в направлении милитаризации и конфликта - всего лишь принятие желаемого за действительное самим Вашингтоном", - заявили китайские аналитики. По их мнению, "Индия, как региональная держава, отстаивающая стратегическую автономию, не желает быть пешкой в руках какой-либо иной крупной державы и не хочет, чтобы в результате ее национальные интересы оказались заложниками чужой воли".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689140700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Туркестанской области
- Немного статистики
- Кадровые перестановки
- Конституционный Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" соответствующим Конституции
- Астанинский процесс: фальфиниш
- Механизмы реализации проекта "G4 Сity" обсудили в Правительстве
- О задержании участников преступной группировки
- Руководитель Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении бюджетных средств
- Обвиняемым в захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  