 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мозга нет совсем? Прославленный каз-боксер Бейбут Шуменов опять вляпался в крим-историю (драку с отягчающими)
09:12 12.07.2023

Будет наказан – МВД о бывшем чемпионе мира по боксу Бейбуте Шуменове
Автор:
Анеля Касымова
12 Июля 2023,

Будет наказан – МВД о бывшем чемпионе мира по боксу Бейбуте Шуменове
Заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил участие в драке бывшего чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова в одном из торгово-развлекательных центров с мужчиной с ребенком на руках, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Да, подтверждаем, сейчас занимаемся. Дело возбуждено по хулиганству", - сказал он в кулуарах заседания Правительства Казахстана.

По его словам, по факту проводится экспертиза, нарушение оценивается как небольшой тяжести. Также расследование определит, является ли отягчающим то обстоятельство, что Бейбут Шуменов бывший профессиональный боксер.

"Служебная проверка идет, он будет строго наказан. На днях министр вопрос поднимал, он будет наказан", - добавил Кайрат Сунтаев.

Он отметил, что ребенок при драке не пострадал, но потерпевший настаивает на привлечении бывшего чемпиона мира к уголовной ответственности.

На вопрос, был ли Бейбут Шуменов трезв, заместитель министра внутренних дел ответил положительно.

Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира.

Источник - inform.kz
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