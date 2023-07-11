Горбатого могила исправит, а вот проститутку Эрдогана вряд ли.., - Игорь Левитас

09:33 12.07.2023

роститутка Эрдоган, худеть по-голландски, полный писториус: утренний кофе с EADaily



Главное событие, естественно, саммит НАТО. Но он еще не закончился, и пока главное там то, что Украине указали на дверь. Но говорить что-то до окончания этого цирка дефективных рано. Поскребем по сусекам, что есть еще в мире? Пусть даже и не военного.



1. Парламент Турецкой Республики может одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс до 21 июля, после чего проект закона окажется на столе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана для его подписи, сообщает CNN Türk.



Горбатого могила исправит, а вот проститутку Эрдогана вряд ли. Он и там будет вертеться между разными группами могильных червей.



2. Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля. Об этом сообщил помощник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. "Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским", - сказал он на брифинге.



Не у Зеленского выпадет возможность встретиться с Байденом, а наоборот. Зеленский - последняя возможность Байдена. Спешите видеть - цирк уродов! На арене клоуны Маразматик Бим и Наркоша Бом.



3. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что союзники по НАТО в ходе саммита в Вильнюсе намерены послать "позитивный сигнал" по поводу пути Украины к будущему вступлению в Североатлантический альянс.



А послать Украину туда, куда я подумал, это "позитивный сигнал" или "негативный"? Я считаю - исчерпывающий.



4. В Литве планируют сформировать дивизию и для этого намерены закупать военную технику, включая танки. С соответствующим заявлением выступил глава минобороны республики Арвидас Анушаускас, сообщает "Интерфакс".



Дивизия - это шаг вперед. В 1941 году они формировали только батальоны, но много - 22. Всего 20 тысяч воевавших в составе гитлеровских войск. Внуки нацистов продолжают дело своих предков. Под руководством тех же немцев.



5. Пока генеральным секретарем НАТО остается Йенс Столтенберг президенту России Владимиру Путину не удастся сломить альянс. Об этом заявил на саммите организации в Вильнюсе президент США Джо Байден.



Жаль, я не могу поговорить с дедом Бидоном. Я бы ему сказал под большим секретом, что вне зависимости, кто будет президентом России, никому не удастся ее сломить. Как не удавалась предшествующим захватчикам, так не удается и нынешним. На чужой каравай рот не разевай.



6. Байден воспользовался шпаргалкой на встрече с Риши Сунаком в Лондоне, пишет Daily Mail. Байден на протяжении всей встречи полагался на карточки-шпаргалки и ключевые слова, чтобы поддерживать беседу с Сунаком. В частности, у Байдена были карточки со словами "НАТО", "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация" и "искусственный интеллект".



Какой там интеллект! Может быть и был когда-то, когда он воровал миллионы вместе с сыном, а теперь весь его интеллект ушел в подгузники.



7. Впервые за десятилетия страны-члены НАТО согласовали новые планы по обороне восточного фланга от России, сообщает N-TV. Германии при этом выделена особая, двойная роль. "Как в годы холодной войны она станет логистическим хабом для переброски войск, а также будет отвечать за устрашение России в Прибалтике", - рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.



Последняя фраза - это полный писториус.



В страшных брюссельских болотах, где кикиморы живут,

Анналена и Урсула враз к себе уволокут.

Будь ты белый, будь ты черный - заграбастают,

А Писториус по лесу так и шастает.

Страшно, аж жуть!

8. В восьмидесятую годовщину Волынской резни Сеймом Польши была принята резолюция с призывом к Украине официально признать свою вину в этих событиях. В голосовании приняли участие 440 депутатов Сейма, и все они проголосовали в пользу принятия данного документа.



Все это словесная лабуда. Не признает Украина, что ее герои - это обычные бандиты, убийцы и садисты. Не признает, что объектом их зверств были старики, женщины и дети. Ибо ничего не изменилось, а ВСУ - это продолжатели кровавых дел ОУН-УПА*. А Польша молча это проглотит.



9. Как сообщает телеканал SVT, министр обороны Швеции Пол Йонсон прокомментировал возможность развертывания тактического ядерного оружия на территории страны. По его мнению, такая перспектива вряд ли будет реализована.



Да кто его будет спрашивать! Если США даст команду, то Швеция, как и вся свора комнатных дрессированных собачек, тихо тявкнет и встанет на задние лапки по команде: "Служи!".



10. Около 8 тыс. нелегальных таблеток для похудения, часто продаваемых под названием Iomax, было изъято у различных продавцов в Нидерландах, заявили в Управлении безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA). "Испытания показывают, что найденные капсулы содержат сильнодействующий наркотик", - заявили в NVWA, отметив, что эти таблетки запрещены законом в Нидерландах.



А Голландия разве не легализовала все наркотики? Судя по ее действиям - это уже давно случилось. Оказывается "худеть по-голландски" - это "сесть на колеса".



11. Жителям полуострова Рейкьянес на юго-западе Исландии посоветовали закрывать окна перед сном и не использовать вентиляцию из-за извержения вулкана. Соответствующую рекомендацию выдала исландская полиция, 11 июля сообщает Reuters.



А я-то думал, что при среднегодовой температуре +3 у них окна вообще не открывают. Только форточки.



*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ



Игорь Левитас