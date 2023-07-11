Собянинские страдания: С мигрантами - проблема, а без них - катастрофа, - СП

09:51 12.07.2023 С мигрантами - проблема, а без них - катастрофа

Как с потоками иностранцев, приехавших на заработки, управляются в Москве и регионах

Иван Драгомиров



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Николай Зубрилин



Криминальная активность гастарбайтеров отмечается почти во всех регионах России. Особо сложная ситуация складывается в Москве, Подмосковье и ближних к столичной агломерации районах Калужской области, где зафиксирована серия серьезных происшествий, совершенных мигрантами из Средней Азии. "Гости" стали опасной и плохо управляемой стратой. Если даже для калужан, коих немногим более миллиона человек - все друг друга знают, приезжие создают проблемы, что говорить о Москве. Отчего они возникают и как решаются? Вместе с наплывом людей, никак не связанных с новой страной, общество получает огромный вызов. Так нужны ли мигранты, в каком количестве и какого "качества"? Как выстраивается политика в отношении "понаехавших"?



Красота теории



При полном отсутствии мигрантов население России к 2100 г. может сократиться вдвое, подсчитали социологи из ВШЭ. Если приток "гостей" составит от 300 тыс. до 1 млн в год, в стране через 77 лет будет проживать столько же, сколько сейчас, - 146 млн человек. Отсюда простой вывод - иммиграция целесообразна и экономически выгодна. Но для этого, по мнению научного сотрудника Международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики ИЭП Игоря Ефремова, "нужны несколько условий: готовность местного населения принимать иностранцев, привлекательный уровень экономического развития, достаточное количество потенциальных мигрантов в странах исхода". Но экономическая польза государству и выгода обществу будет только в одном случае - если иммиграция легальна, а субъект законопослушен. Без перенесения на нашу почву отрицательного западного опыта.



Ипотечный пузырь против дутой статистики

… и суровый язык протоколов



Как раз относительно законопослушности трудовых мигрантов очень много сомнений. В 2022 г. в стране зафиксирован рост преступности в иммигрантской среде на 10%. Как заявил в Совете Федерации на заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин, самый большой рост числа таких случаев зафиксирован на Урале - 46,5%. Хотя в стране общий уровень преступности снизился на 2%.



В 2022 г. выявлено в общей сложности 25 тыс. нарушений миграционного законодательства, по материалам прокурорских проверок возбуждено более 700 уголовных дел. Что особенно тревожно, выросло число дел по особо тяжким составам преступлений, совершенных мигрантами.



В той же Калужской области в 2022 г. зарегистрировано 437 преступлений, совершенных иностранцами и людьми, не имеющими гражданства, 348 приходится на долю "понаехавших" из стран Содружества. Основная часть преступных деяний совершена в Калуге, Обнинске и Боровском районе, то есть ближе всего к Москве. В 2021-м в Обнинске происходили массовые драки мигрантов и местной молодежи. По данным областного управления МВД, в том же году было решено депортировать 113 иностранцев, отбывавших заключение, 23 гастарбайтера признаны угрожающими национальной безопасности РФ.



"Чтобы бороться с этнической преступностью, высокоорганизованной и сложной для агентурной работы, нужно, прежде всего, раскрыть статистику по национальному составу осужденных из числа приезжих и по их уголовным деяниям", - рассказал "СП" информированный источник в правоохранительных структурах.



Тому виной издержки роста



Для иностранных работников наиболее привлекательны столицы, свидетельствует статистика. Чернорабочие руки постоянно требуются на масштабных строительных проектах. Почти на всех объектах трудятся мигранты и замена им пока что не просматривается. По словам заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Василевской, мигранты работают по 12 часов, в тяжелых условиях, зачастую на открытом воздухе. Граждане России, как правло, не идут на такие работы. А "потребность только в строительной отрасли Москвы составляет 390 тыс. человек. Проблемы имеются и в ЖКХ. В 2020 г. был проведен эксперимент. У нас 300 человек стояло на бирже труда, именно по специальностям в ЖКХ. Всех пригласили на работу. 30 человек пришло. Из них трое согласились трудоустроиться. Один в итоге пришел, но через сутки и он сбежал. Это реальный кейс из жизни". По мнению чиновницы, "не нужно бояться приглашать людей, которые могут занять те ниши нашей экономики, которые не заполнены российскими гражданами. Просто нужно предоставить мигрантам возможность легально здесь находиться, легко получать услуги". Проза жизни - ответ на вопрос, нужны ли мигранты.



Серая зона рынка труда



Гастарбайтеры выбирают регионы, где стабильная экономическая ситуация, есть возможность трудоустроиться без проблем и зарабатывать. Миграционному наплыву во взятую для примера Калужскую область простое объяснение. Регион лидирует по темпам промышленного производства, объему привлеченных инвестиций, росту реальных доходов населения, уровню внедряемых технологий и входит в Топ-15 РФ по научно-техническому развитию.



А когда приезжего ничего кроме заработка не связывает с "землей", нет знания языка и истории страны, принявшей его, то дозволено многое, потому что сегодня он здесь, а завтра попробуй отыщи его в таджикском ауле или узбекской махалле.



Кроме того, многие гастарбайтеры не оформляют необходимые для работы документы. По данным МВД России, в январе-марте 2023 г. прибыли в РФ и встали на учет 3,046 млн иностранных рабочих, а патентов на них за это же время было оформлено 556 тыс., трудовых договоров - 521 тысяча. То есть официально в трудовые отношения вступили менее трети въехавших в страну. В столичном регионе статистика, если и отличается от общей тенденции, то не слишком. Сформировалась некая серая зона рынка труда.



- Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, - напоминает первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе Николай Зубрилин. - В 2023 году население достигло 12,5 миллиона человек, а с учетом трудовых мигрантов и гостей численность проживающих в Москве летом составляет от 18 до 20 миллионов, зимой - от 14 до 15 миллионов. Издержки перенаселения сказываются на жизни всей Москвы. Жаркие дебаты о проблемах трудовой миграции прошли в минувшем июне в Общественной палате!



"СП": Какими должны быть приоритеты миграционной политики для Москвы?



- В советское время было целевое приглашение трудовых ресурсов в столицу. Сегодня сюда может приехать неограниченное количество желающих, и после оплаты патента (а проще - въездного налога) они могут вообще нигде не работать… Вопрос - на какие средства им приходится жить? На какие средства содержать семью? Иногда такой заработок является криминальным.



Для урегулирования потребности города в трудовых ресурсах и сокращения криминала со стороны мигрантов государство должно дать им работу, а если ее нет, значит, не надо их приглашать! И, конечно, при любой необходимости в людских ресурсах, сначала надо предлагать замещение вакансий местным жителям, создавая им возможность трудоустройства по специальности и соблюдая необходимые условия труда и социального обеспечения.



"СП": Как власть реагирует на проблему?



- По моей информации, в правительстве Москвы создана рабочая группа. МВД России готовит к внесению в Государственную Думу законопроект о порядке деятельности иностранных граждан на территории России. В документе 200 страниц, и там прямо говорится, чтобы регионы сами готовили законодательные акты и принимали соответствующие решения, которые касаются вопросов трудовой миграции. В то же время отдельный закон для Москвы принимать нецелесообразно, достаточно с опорой на федеральный закон издать постановление о порядке деятельности иностранных граждан. Это необходимо сделать как можно быстрее, на сегодня трудовые мигранты составляют 20 процентов работников наемного труда в нашем городе.



По причине переизбытка приезжих из зарубежья, в Москве ухудшается криминогенная остановка. По данным МВД России, в 2022 году снова выросла преступность среди мигрантов. Причем если по всем категориям - на 17%, то тяжких и особо тяжких преступлений стало больше на 37%. Наркопреступность среди мигрантов увеличилась на 72%. Деяния экстремистского характера - на 54,2%. Ситуация с неконтролируемой миграцией стала серьезной проблемой. Необходимо срочно модернизировать законодательство применительно к реальным меняющимся условиям.



В России выяснение отношений все чаще приводит к массовым дракам

"СП": Социологи утверждают, что у миграции помимо экономической есть и демографическая составляющая…



- Этот вопрос важен и для миллионов граждан, прибывающих в нашу страну в поисках работы или места жительства, и для коренных россиян. В ближайшие, как минимум, 20 лет проблема будет только обостряться. Ведь демографическая ситуация усложняется, и, если наше государство не обеспечит местное население условиями проживания, нормальными доходами, позволяющими иметь каждой семье не менее 3−4-х детей, никакого улучшения не предвидится. Необходима национальная программа по повышению рождаемости, улучшению условий жизни молодых семей.



"СП": Насколько обоснованной представляется ликвидация Федеральной миграционной службы?



- Вместо Федеральной миграционной службы необходимо создать на уровне правительства РФ министерство по делам миграции. И поручить ему разработать систему квот, когда в Москву будут приглашаться представители тех профессий, которые необходимы городу. Бесконтрольный заезд миллионов нигде не работающих граждан - прямой путь к криминализации общества. При всех добрососедских отношениях, при всем уважении к прибывающим гостям необходимо сохранять свою идентичность, русский язык и русскую культуру для дальнейшего развития наших традиций и обычаев. Источник - свободная пресса

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