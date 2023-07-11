Великая Украинская революция: Россия не умеет "раздавать печеньки", - А.Захарченко

09:53 12.07.2023 Великая Украинская революция: Россия и рада бы "раздать печеньки" нужным людям, но не умеет этого делать

"Украинские Кузьмичи", ховающиеся по хатам от призыва, могут стереть Банковую в пыль хоть завтра, но и тогда Украина останется прежней

Андрей Захарченко

Великая Украинская революция: Россия и рада бы "раздать печеньки" нужным людям, но не умеет этого делать



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Богдан Безпалько Игорь Шишкин



Намедни бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в соцсетях заявил, что ложные надежны главаря киевского режима Владимира Зеленского на членство Украины в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны.



"Зеленский, не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет", - констатировал Олег Соскин, уточнив, что на Украине продолжают усиливаться противоречия из-за тяжелого экономического и социального положения. Это, по его мнению, может в конечном итоге вылиться в революцию в стране.



Рассуждая о вероятности такого события российский политолог, эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, воспринял уверенность Олега Соскина с иронией.



Подобные "сказки отставной козы барабанщиков" про то, что киевский режим "вот-вот рухнет", мы слышим с 2014 года, заявил он. Веря в них, Россия восемь лет ничего не делала, и в результате мы получили то, что имеем сейчас.



"Но мы опять находим очередного „сказочника", который нам обещает, что Украина восстанет, узнав, что ее не приняли в НАТО, что она свергнет этот антинародный режим и бросится к нам в объятия. И снова заработает даже не одна труба, идущая через Украину, а две, и мы на полную мощь начнем качать газ нашим „друзьям" в Европе. Что и говорить - лепота, да и только!", - резюмировал Игорь Шишкин.



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Но, может быть на Украине все-таки существуют силы, способные перекроить "незалежную" по русским лекалам, которым уже пора раздавать печенье? Ведь социально-политическая реальность там действительно ухудшается не по дням, а по часам. Печенье всяко дешевле гиперзвуковых "Кинжалов" с "Краснополями".



- Подобные заявления разнокалиберных полузабытых политиков я лично могу объяснить исключительно желанием напомнить о себе, пытаясь натянуть сову на глобус, - высказал "Свободной Прессе" свою точку зрения относительно вероятности революции на Украине политолог Богдан Безпалько. - От того, что Украину в очередной раз не примут в НАТО, ровно ничего не изменится. Она продолжит по-прежнему быть в военном конфликте с Россией, и никакой революции на этой почве ждать не стоит.



Революции случаются при наличии трех определяющих факторов. Во-первых, должен быть интеллектуально-идеологических кулак -­ люди, определяющие цели и задачи революции. Ну, или ударные лозунги для нее, нечто вроде "землю - крестьянам", "заводы - рабочим", "воду - матросам", "мужкикам - женщин, женщинам - мужиков, детишкам - мороженое". Во-вторых, должен присутствовать недовольный народ, по каким-то причинам возбужденный и готовый подняться на бунт, как полки в Петрограде в 1917 году. В-третьих, должен быть фактор вмешательства извне, кто-то же должен оплатить банкет, как это было в 1917-м в России и в 2014-м - на Украине.



"СП": Неужели на всей территории нынешней Украины не найдется недовольных и людей, способных возглавить сопротивление киевскому режиму?



- Встречный вопрос - а кто на Украине способен сыграть роль интеллектуально-идеологического кулака? Один Алексей Арестович? Так он не самостоятельная фигура, а пиар-проект, причем, по данным из моих собственных источников, связанный с израильскими спецслужбами.



Кто подойдет на роль "возмущенного народа"? Ветераны АТО? Так они уже почти все на кладбище. А подавляющее большинство простых украинцев просто выживает, озабоченное лишь тем, чтобы как-то заработать копеечку на прокорм семьи да не попасться на глаза комиссарам из военкоматов.



Наконец, фактора внешнего влияния не наблюдается. Ну кому нужна сейчас революция на Украине? Она ведь даже и без членства в НАТО отлично играет роль дров в печке, в горниле которой Запад пытается спалить Россию.



"СП": А как же сама Россия? Ей что, тоже не нужна революция на Украине? Ведь "Великая Украинская Освободительная Революция", случись она сейчас, как минимум спасла бы многие и многие жизни и уберегла бы Украину от еще больших разрушений.



- Дело в том, что Россия никогда не организовывала революции в других государствах. У нас есть небольшой опыт колониальной борьбы, когда мы Францию, Британию и всякие прочие нидерланды с бельгиями вышвыривали из их колоний в Африке, Азии и так далее. Но это не были "цветные революции", это были в основном военные перевороты. Взять хоть афганскую историю со взятием дворца Иди Амина.



Но это было еще при СССР, а чтобы сейчас на Украине провернуть что-то подобное, у России, как мне думается, банально нет соответствующих навыков. Финансы есть, а умений и технических ресурсов - нет. Ну как, скажите, мы сейчас можем донести до украинцев какую-то идею? На Украине у нас просто нет влиятельных каналов вещания. Разве что некоторые tg-каналы, да и то большинство из них на Украине блокируют - того же "Рыбаря", а те, что не блокируются, не затрагивают большую аудиторию.



А ведь вполне можно было бы сыграть на недовольстве украинцев поголовной военной повинностью. Если они все возьмут припрятанные со времен разграбления военных складов еще в 2014 году винтовки или "калаши" и начнут просто стрелять в местных силовиков и зондеркоманды военкоматов, никто с ними не справится. Это будет почище всякой революции ­- "мир хатинам, війна палацам", стреляйте в украинских злобствующих военкомов, массово прорывайтесь в Венгрию или еще куда за политическим убежищем, и все, киевский режим очень быстро уйдет в небытие.



Только как нам подтолкнуть украинцев к этой мысли? У России есть военные спутники, гиперзвуковое и другое оружие, а вот невоенных инструментов и соответствующих умений нет, в отличие от Украины.



"СП": Неужто Украина такой спец в вопросах организации "пятых колонн"?



- А почему тогда на нашей территории полным-полно всякой дряни? Почему у нас навалом людей, открыто работающих на ВСУ, от рядовых барменов до высокопоставленных депутатов и топ-менеджеров госкорпораций, присоединяющихся к отрядам украинской теробороны?



Здесь правда, я думаю, не обошлось без помощи американцев, которые собаку съели на "цветных революциях" еще с середины прошлого века. Уж эти-то спецы наловчились использовать любой повод для "ненавязчивого" направления людских масс в нужное русло.



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"СП": Выходит, если революция на Украине - несбыточная мечта, у нее не остается иного выбора, кроме как сгореть дотла в пламени русофобии? Дрова - в пепел?



- Надежда только на то, что со временем эти дрова все же начнут понимать, что их удел - превратиться в пепел, и станут как-то "отползать" от пламени. Сейчас пока это уклонение пассивное. Например, военкомы на Украине докладывают, что явка по повесткам сейчас не превышает 10−20% в ряде регионов. Мужики на Украине сидят по хатам взаперти и никому не открывают двери.



Вот только что будет потом? Даже если все эти не желающие воевать "украинские Кузьмичи" завтра ворвутся на Банковскую и возьмут власть в свои руки, идеологии-то другой, кроме националистско-бандеровской, все равно на Украине не будет. Они же до предела ею накачаны, а идеологию русского мира донести до них просто нечем.



А значит, рано или поздно "новая Украина", даже замирившись с Россией, все равно вступит с ней в противостояние. Например, экономическое. Или биологическое, при котором россиян начнут косить экзотические болезни, а культурные растения и скот ­гибнуть по неизвестным причинам. А Евросоюз и США только разведут руками - мол, ни мы, ни наши биолаборатории и военные базы на оставшейся части "незалежной" тут совершенно ни при чем.



Без иной идеологии на Украине революция не приведет ни к чему иному, кроме как к появлению аналогичной Украины. Невозможно же из четырех всем известных букв сложить слово "любовь".



11/07/23 Источник - свободная пресса

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