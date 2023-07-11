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Итоги саммита НАТО в Вильнюсе уже полностью ясны: что от нас скрывают, - М.Ростовский
11:03 12.07.2023

Разгадка политического иллюзионизма в литовской столице

Иногда деревья бывают с настолько развесистыми кронами, что за ними не просто не видно леса - создается полная иллюзия того, что леса в принципе не существует. Именно так и случилось с саммитом НАТО в Вильнюсе. Ни одно другое собрание "больших людей" западного мира не генерировало в последнее время такого ажиотажа. Будоражащие мозг и душу новости следуют одна за другой.

Разгадка политического иллюзионизма в литовской столице

В составе воздушного кортежа Байдена в столицу Литвы прибыл "самолет судного дня". Главный вопрос саммита - о будущем членстве Украины в НАТО - наконец решен. Нет, еще ничего окончательно не решено: препирательства по поводу текста финального заявления участников саммита по-прежнему продолжаются.

Кулеба сказал то. Столтенберг сказал это - и так далее и тому подобное. А между тем необходимости тщательно обсасывать и анализировать каждый элемент этого "тому подобного" никакой нет. Финальные итоги саммита уже полностью (ну ладно, для подстраховки скажем - почти полностью) ясны. Для того чтобы получить эту полную ясность, достаточно сложить два и два и получить искомое четыре.

Западный мир твердо решил сделать Украину своей составной частью - и, следовательно, частью НАТО.

Наблюдавшиеся 15 лет тому назад во время предыдущего судьбоносного саммита альянса в Бухаресте разногласия на тему "а может, не надо чересчур сильно злить и провоцировать Россию?" ушли в прошлое. Москва и так уже разозлена, и умиротворять ее больше никто не собирается. На Западе нет "пророссийской партии". "Надежный партнер" Эрдоган оказался, как бы это выразится, не совсем надежным партнером (интересно, есть ли кто-то, кто всерьез этому удивился?).

Бывший член газового симбиоза с Россией Германия предупредила о своей готовность конфисковать личные автомобили граждан РФ, если кто-то из этих граждан окажется настолько наивным, что рискнет на них въехать на территорию ФРГ.

Некогда самая близкая к России страна западного мира Финляндия зашла еще дальше - массово изымала в прошлом году евровую наличность у рядовых, даже не автомибилизированных российских граждан, а сейчас ломает голову, думая над новыми пограничными и визовыми ограничениями.

Есть, конечно, еще такой "друг Путина", как премьер Венгрии Виктор Орбан. Но вес Будапешта в мировой политике сами знаете какой. Да и "любит" Венгрия Россию не бескорыстно, а только в силу своего нежелания расставаться с дешевым российским газом.

На Западе существует консенсус: русские - плохие, украинцы - хорошие. Русских надо давить, украинцев надо ласкать - в том числе с помощью их присоединения к НАТО.

Но вот тут-то и начинаются нюансы, скрыть или по меньшей мере завуалировать которые призван политический иллюзионизм в Вильнюсе. Страны, которые задают тон в НАТО (или, может, достаточно написать - страна?) готовы накрыть Украины защитным зонтиком пятой статьи устава альянса о коллективной самообороне только после того, как она разрешит свои нынешние вооруженные разногласия с Россией. Однако прямо заявить украинцам: "вы там пока, пожалуйста, сами повоюйте, а мы посидим в сторонке и будем вам подкидывать оружие, деньги и данные разведки", никто совсем в открытую не решается.

На Западе понимают: Киев нельзя демотивировать, создавать у него впечатление, что в плане реальных боевых действий он один на один с Москвой. С точки зрения интересов США и Европы украинцы должны быть уверены: Запад с ними, а заветное членство в НАТО находится на расстоянии вытянутой руки. Надо еще немного поднажать - и все, этот рывок окажется финальным и окончательным.

К этому и сводится главная задача действа в Вильнюсе: создать иллюзию быстрого движения Украины в состав НАТО, отложив само это движение на потом - на некий будущий период после прекращения вооруженного конфликта.

Как именно эта задача будем решена, мы скоро увидим. Уверен, что западники придумают нечто очень убедительное в риторическом, процедурном и пропагандистском плане.

Я жду от особо впечатлительных российских "диванных воителей" картинных обмороков и криков "все пропало". Однако в плане реальной политики ситуация после саммита в Вильнюсе, скорее всего, не изменится. У России по-прежнему будет право фактического (именно фактического, а не формального) вето на официальное включение Киева в состав НАТО.

Начиная с февраля прошлого года это вето реализуется в виде проведения СВО. А дальше все будет зависеть от того, как, когда и чем завершится спецоперация.

Термин "правосудие победителей" принято оценивать негативно. Мол, это не совсем настоящее правосудие! Возможно. Но, когда речь идет о реально знаковых в плане мироустройства вещах, международное право отражает в первую очередь право сильного.

Против геополитической реальности не попрешь. Ее можно лишь попытаться откорректировать в выгодную для себя сторону. И СВО, и антироссийские действия Запада, и вот сейчас саммит в литовской столице - это лишь вехи в процессе такой корректировки.

Мих.Ростовский

Источник - МК
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