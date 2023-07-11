Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части", - А.Школьников

13:02 12.07.2023

Россия заинтересована в развале Турции, – эксперт



Анатолий Лапин



Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части". При этом, прилагать к этому активные усилия прямо сейчас и вступать в военную конфронтацию не стоит.



Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил политолог-международник Андрей Школьников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Нужно не забывать, что у нас очень серьезная зависимость от черноморских проливов, через них идет много экспортно-импортных операций. Плюс, Турция является членом НАТО.



Да, хочется помахать шашкой и разрубить "гордиев узел", но нужно смотреть последствия. Если это можно сделать, не увеличивая масштаб происходящего, не доводя это до военных действий, и это будет быстрый блицкриг, в котором мы уверены, тогда можно.



Но давайте понимать, что Турция – не мальчики для битья. Если сейчас что-то начать делать резко – это дикий подарок Турции. У Эрдогана громаднейшие проблемы, он выиграл выборы, но экономический кризис, который все ближе к катастрофе, у него никуда не исчез. Добавляем землетрясение, где сейчас необходимо что-то минимальное разобрать, а это десятки миллиардов долларов…



Экономическая ситуация ухудшается, ухудшается и ухудшается. Ему действительно нужен повод сказать: "Это не я, меня подставили".



Если мы сейчас пойдем на поводу, мы это и дадим ему.



То, что Турцию нужно будет разбирать на части, то, что в среднесрочной перспективе мы заинтересованы в ее распаде – это да.



Заинтересованы ли мы в этом здесь и сейчас – очень сомнительно", – заявил Школьников.