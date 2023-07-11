 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части", - А.Школьников
13:02 12.07.2023

Россия заинтересована в развале Турции, – эксперт

Анатолий Лапин

Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части". При этом, прилагать к этому активные усилия прямо сейчас и вступать в военную конфронтацию не стоит.

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил политолог-международник Андрей Школьников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Нужно не забывать, что у нас очень серьезная зависимость от черноморских проливов, через них идет много экспортно-импортных операций. Плюс, Турция является членом НАТО.

Да, хочется помахать шашкой и разрубить "гордиев узел", но нужно смотреть последствия. Если это можно сделать, не увеличивая масштаб происходящего, не доводя это до военных действий, и это будет быстрый блицкриг, в котором мы уверены, тогда можно.

Но давайте понимать, что Турция – не мальчики для битья. Если сейчас что-то начать делать резко – это дикий подарок Турции. У Эрдогана громаднейшие проблемы, он выиграл выборы, но экономический кризис, который все ближе к катастрофе, у него никуда не исчез. Добавляем землетрясение, где сейчас необходимо что-то минимальное разобрать, а это десятки миллиардов долларов…

Экономическая ситуация ухудшается, ухудшается и ухудшается. Ему действительно нужен повод сказать: "Это не я, меня подставили".

Если мы сейчас пойдем на поводу, мы это и дадим ему.

То, что Турцию нужно будет разбирать на части, то, что в среднесрочной перспективе мы заинтересованы в ее распаде – это да.

Заинтересованы ли мы в этом здесь и сейчас – очень сомнительно", – заявил Школьников.

Источник - politnavigator.net
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